Le Brésil gagne deux places, l’Espagne toujours leader

La Seleção est désormais cinquième du classement

La Roja devance l’Argentine et la France

L’Ouzbékistan retrouve le Top 50 après neuf ans d’absence

Les matches de qualification disputés ces derniers jours ont permis de confirmer les noms des derniers représentants de l’UEFA et de la Concacaf assurés de se rendre à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Par ailleurs, le siège de la FIFA accueillera ce jeudi 20 novembre les tirages au sort du Tournoi de barrage et des barrages européens.

Ces deux événements révèleront le parcours que devront emprunter les 22 nations en lice – six d’entre elles disputeront le Tournoi de barrage tandis que les seize autres passeront par les barrages européens – pour décrocher leur billet pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes.

Au total, 149 matches ont été disputés de par le monde, dont 74 amicaux, ce qui n’a pas manqué d’entraîner des changements dans le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de novembre 2025.

Les principales modifications au sommet du classement concernent le Brésil (5e, +2) – qui gagne deux places au détriment du Portugal (6e, -1) et des Pays-Bas (7e, -1) – et l’Italie (12e, -3), sortie du Top 10. Si les Azzurri reculent de trois places après leur revers 4-1 à domicile contre la Norvège, cette dernière est en revanche assurée, tout comme 41 autres sélections, de participer à la compétition finale qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

De son côté, la Croatie (10e, +1) fait son retour parmi les dix premiers, alors que le Top 4 reste inchangé comparé au mois dernier avec un quatuor composé de l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre.

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Croatie (10e, +1) Sorties du Top 10 Italie (12e, -3) Nombre total de matches disputés 149 Plus grand nombre de matches disputés 126 équipes (2 matches chacune) Plus grande progression en termes de points République d’Irlande (34,86 points) Plus grande progression en termes de places Malte, Philippines, Turkménistan et Ouzbékistan (plus 5) Plus grand recul en termes de points Danemark (24,27 points) Plus grand recul en termes de places Salvador, Inde et Luxembourg (moins 6) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives ou non classées Érythrée

Un peu plus bas, deux des hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™ échangent quasiment leurs positions, les États-Unis (14e, +2) prenant la place du Mexique (15e, -1). Les Stars and Stripes et El Tri sont par ailleurs les deux formations les mieux classées de la Concacaf.

Au sein du Top 50, les plus grandes progressions sont à mettre au crédit du Nigeria (38e, +3), de la Tunisie (40e, +3) et de l’Ouzbékistan (50e, +5), qui revient dans cette zone du tableau pour la première fois depuis neuf ans (octobre 2016).

La sélection d’Asie centrale fait en outre partie de celles ayant gagné cinq rangs, à l’instar des Philippines (136e, + 5), du Turkménistan (137e, +5) et de Malte (161e, + 5). Enfin, le Kosovo (80e, +4) continue à grappiller des places et atteint de nouveau le meilleur classement de son histoire, tout en conservant ses chances de terminer 2025 en ayant signé la meilleure progression de l’année.