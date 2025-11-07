Les tirages au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et des barrages européens auront lieu au siège de la FIFA

Les derniers billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , qui s’annonce historique, seront attribués à l’issue du Tournoi de barrage et des barrages européens, dont les tirages au sort auront lieu au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), le jeudi 20 novembre 2025. Ces deux événements révèleront le parcours que devront emprunter les 22 nations en lice – six d’entre elles disputeront le Tournoi de barrage tandis que les seize autres passeront par les barrages européens – pour décrocher leur billet pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026.

Vingt-huit équipes ont déjà validé leur billet pour cette compétition historique prévue l’an prochain, tandis que quatorze autres (trois de la Concacaf et onze de l’UEFA) tenteront de décrocher leur billet pour la phase finale à l’issue des qualifications continentales programmées ce mois-ci. La fenêtre internationale de novembre permettra également de déterminer quelles équipes de l’AFC, de la CAF et de la Concacaf rejoindront la Bolivie (CONMEBOL) et la Nouvelle-Calédonie (OFC) pour le Tournoi de barrage de la FIFA, qui réunira six nations. Elle désignera aussi les 16 nations appelées à disputer les barrages européens, programmés durant la fenêtre internationale du 23 au 31 mars 2026. Le Tournoi de barrage de la FIFA se terminera par deux finales, au cours desquelles les vainqueurs des demi-finales – opposant les équipes non têtes de série – affronteront les deux équipes têtes de série. Les vainqueurs de ces rencontres décrocheront les deux dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les barrages européens réuniront les douze deuxièmes de groupe ainsi que les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA les mieux classés. Les 16 équipes participant aux barrages sont versées dans quatre tableaux de quatre équipes chacun. Les barrages se joueront sous la forme de demi-finales et de finales à élimination directe, qui permettront de désigner les quatre dernières nations européennes qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Afin que les deux tirages puissent se tenir dans le respect des procédures établies, la prochaine édition du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola paraîtra le mercredi 19 novembre 2025. Les amateurs de football du monde entier pourront suivre les tirages au sort en direct sur FIFA.com, sur FIFA+ et via les partenaires médias. De plus amples informations, notamment sur la diffusion de ces deux événements, seront publiées sur FIFA.com en temps utile. Cliquez ici pour consulter la procédure de tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.