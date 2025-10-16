Plus d’un million de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ vendus à l’issue des préventes Visa

Des supporters et supportrices de 212 pays et territoires ont acheté des billets

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les nations où la demande est la plus forte

La période d’inscription pour les premiers billets s’ouvrira le 27 octobre

Pas moins de 28 équipes sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et le monde entier se prépare à assister à une édition historique de la compétition phare de la FIFA. Les supporters et supportrices de 212 pays et territoires le savent bien, puisqu’ils ont déjà réservé plus d’un million de billets lors des préventes Visa, lesquelles ont été ouvertes mi-septembre.

Les résidents des trois pays hôtes – les États-Unis, le Canada et le Mexique – figurent parmi les principaux acheteurs, suivis par l’Angleterre, l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, la Colombie, l’Argentine et la France, qui complètent le top 10 des ventes de billets.

« Quelle étape passionnante sur la route qui mène à 2026 ! Quelques équipes nationales s’affrontent encore aux quatre coins du monde pour tenter de disputer cette édition 2026 qui promet d’être historique. Je suis ravi de constater que de nombreux amateurs de football sont impatients de voir la compétition débuter », a déclaré Gianni Infantino. « Aujourd’hui, nous célébrons le cap du million de billets vendus pour la Coupe du Monde à l’issue des préventes Visa. C’est une preuve incroyable que la Coupe du Monde de la FIFA la plus ambitieuse et la plus inclusive de l’histoire suscite véritablement l’engouement du monde entier. Des billets ont été achetés par des supporters et supportrices de plus de 200 pays et territoires, notamment nos formidables pays hôtes que sont le Canada, le Mexique et les États-Unis. »

Celles et ceux qui n’ont pas pu profiter des préventes Visa peuvent se préparer à la première phase de vente grand public. Celle-ci débutera le lundi 27 octobre, et des billets individuels pour les 104 matches de la compétition seront proposés, ainsi que des billets spécifiques à un stade et à une équipe.

Par ailleurs, la plateforme officielle de revente de billets est d’ores et déjà disponible sur FIFA.com/tickets pour les détenteurs de billets éligibles. Cette initiative, qui vise à protéger les supporters contre la revente non valide ou non autorisée, est accessible aux personnes soumises aux réglementations fédérales et locales. Les résidents mexicains auront quant à eux accès à la plateforme d’échange de billets de la FIFA.

En outre, des formules hospitalité (billets compris) pour un ou plusieurs matches sont également en vente sur FIFA.com/hospitality. Comme à l’accoutumée, la FIFA encourage les amateurs de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde, car les formules hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables.