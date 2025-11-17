Visas pour les États-Unis : des créneaux d’entretien prioritaires accordés aux détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Pilotée par le département d’État des États-Unis, cette initiative permet d’accélérer la procédure de visa pour les détenteurs de billets

Le système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA sera proposé à partir de début 2026

78 matches de la prochaine épreuve reine auront lieu dans 11 villes des États-Unis

Les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui se rendront aux États-Unis peuvent désormais profiter du système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS)

À l’occasion d’un événement exceptionnel organisé à la Maison-Blanche en présence du Président des États-Unis, Donald J. Trump ; du secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio ; de la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem ; du groupe de travail de la Maison-Blanche ainsi que du Président de la FIFA, Gianni Infantino, le département d’État des États-Unis a dévoilé l’initiative de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS). Mise en place à l’intention des détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui viendront assister à des rencontres aux États-Unis, ladite initiative les aidera à obtenir un rendez-vous prioritaire pour un entretien préalable à la délivrance du visa.

Cette annonce, qui constitue une étape majeure dans les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA™, illustre l’étroite collaboration entre l’instance dirigeante du football mondial et le groupe de travail de la Maison-Blanche dans l’organisation de cet événement absolument unique par sa portée mondiale.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré : « L’Amérique accueille le monde. Nous avons toujours dit que cette Coupe du Monde serait la plus belle et la plus inclusive de l’histoire – et le service FIFA PASS en est un exemple très concret. »

« Je tiens à remercier sincèrement le Président des États-Unis, Donald J. Trump, le Vice-Président, JD Vance, le Secrétaire d’État, Marco Rubio, la Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, ainsi que le directeur exécutif Andrew Giuliani et le Groupe de travail de la Maison-Blanche, pour leur formidable soutien. Les États-Unis s’apprêtent à accueillir des supporters du monde entier à une échelle sans précédent. Nous ferons en sorte que le football unisse le monde en Amérique du Nord dès le coup d’envoi de la compétition en juin prochain. »

Le secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio, a déclaré : « Les États-Unis proposent des créneaux prioritaires afin que les supporters de la Coupe du Monde de la FIFA puissent effectuer leurs entretiens préalables à l’obtention d’un visa et montrer qu’ils satisfont aux critères. Le coup d’envoi approche, donc il est temps de postuler. Nous sommes honorés d’accueillir cette Coupe du Monde, qui s’annonce comme la plus belle et la plus sûre de l’histoire »

Plus de six millions de billets seront mis en vente pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra dans 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Les supporters résidant dans des pays où des rendez-vous d’entretien sont disponibles et ayant besoin d’un visa pour les États-Unis doivent en faire la demande avec effet immédiat auprès du Département d’État des États-Unis – Coupe du Monde de la FIFA 2026™. De plus amples informations concernant le système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA seront communiquées aux détenteurs de billets début 2026.

Lancement du FIFA PASS (système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA) 01:22

En outre, les supporters issus des pays participant au programme d’exemption de visa peuvent demander une exemption de visa via le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA).

En début d’année, la FIFA et le secrétariat de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) ont publié une étude illustrant les importantes retombées socioéconomiques que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ devrait générer aux États-Unis.

Selon leurs estimations, la compétition devrait créer 185 000 emplois à temps plein, générer un revenu brut de USD 30,5 milliards et contribuer au produit intérieur brut (PIB) du pays à hauteur de USD 17,2 milliards.