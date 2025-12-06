Le calendrier mis à jour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dévoile les stades et les horaires de coup d’envoi pour chacun des 104 matches

Le lendemain du tirage au sort technique final présenté par Aramco, le lieu et l’heure de chaque match ont été annoncés au cours d’une cérémonie en direct, en présence de Légendes et du Président de la FIFA

Le coup d’envoi de la première édition de la compétition à 48 équipes sera donné par le Mexique le jeudi 11 juin 2026 à 13h00 heure locale dans la capitale du pays

Japon-Tunisie sera le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Il aura lieu à Monterrey le samedi 20 juin, à 22h00 heure locale

Suite au palpitant tirage au sort final qui a révélé la composition de chaque groupe, les fans des 42 équipes qualifiées – et des 22 encore en lice pour conquérir l’une des six places qui restent à prendre – viennent de découvrir exactement où et quand leur rêve commencera dans cette Coupe du Monde de la FIFA™. Au cours d’une cérémonie diffusée en direct depuis Washington D.C. et à laquelle ont notamment participé les Légendes de la FIFA Ronaldo (Nazário), Francesco Totti, Hristo Stoichkov et Alexi Lalas, le Président de la FIFA Gianni Infantino a dévoilé le programme des matches, dans sa version complète et mise à jour. Ce calendrier a été conçu dans l’idée d’offrir les meilleures conditions possibles aux équipes, au public et aux fans du monde entier.

Au cours des dernières 24 heures, le Canada, les États-Unis et le Mexique – les sélections des trois pays hôtes étaient les seules à déjà savoir où elles disputeraient leurs rencontres – ont découvert l’identité de leurs futurs adversaires ainsi que les horaires de coup d’envoi de leurs matches. El Tri inaugurera la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes contre l’Afrique du Sud au Stade de Mexico le jeudi 11 juin 2026 à 13h00 heure locale (21h00 CET). Ce match d’ouverture promet d’être riche en passion et en énergie, dans un pays qui marquera sans aucun doute un temps d’arrêt pendant 90 minutes. Cette rencontre inaugurale opposera les deux mêmes équipes qui avaient donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™. À noter les retrouvailles entre les deux sélectionneurs, Javier Aguirre pour le Mexique et l’ancien international belge Hugo Broos côté sud-africain. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés dans le même stade, en tant que joueurs, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 1986.

Le lendemain, ce sera au tour du Canada de s’embraser, avec la réception du vainqueur du barrage entre la Bosnie-et-Herzégovine, l’Irlande du Nord, l’Italie et le Pays de Galles. Le match aura lieu à Toronto, à 15h00 heure locale (21h00 CET). Comme les deux autres nations hôtes, les États-Unis débuteront leur campagne à domicile, contre le Paraguay, à 18h00 heure locale (3h00 CET et 22.00 à Asunción). Le match se jouera à Los Angeles, mais l’émotion déferlera sans aucun doute jusqu’à la côte est du pays.

L’un des chocs de cette première phase opposera l’Angleterre à la Croatie (Groupe L), dans une répétition de l’éprouvante demi-finale de 2018. La rencontre aura lieu au Stade de Dallas le mercredi 17 juin à 15h00 heure locale (22h00 CET). L’enceinte dispose d’un toit rétractable et d’un système de climatisation qui offriront un confort maximal aux joueurs comme au public. L’horaire du match permettra aussi aux fans européens de suivre l’action en direct. Une approche similaire a été adoptée pour le match 10 : le légendaire sélectionneur néerlandais Dick Advocaat aura l’honneur de diriger Curaçao – plus petit pays à participer à une Coupe du Monde de la FIFA – pour ses grands débuts dans la compétition contre l’Allemagne, quadruple championne du monde. Le match aura comme cadre le magnifique Stade de Houston et débutera le dimanche 14 juin à 12h00 heure locale (19h00 CET et 13h00 à Willemstad).

Autre confrontation très attendue : Brésil-Maroc, le samedi 13 juin au Stade de New York New Jersey à 18h00 heure locale (0h00 CET, 19h00 à Brasília et 23h00 à Rabat). La régions des trois États (New York, New Jersey et Connecticut) va vibrer. La ville de Monterrey sera le théâtre d’un moment historique le samedi 20 juin pour le match entre le Japon et la Tunisie – autre affiche de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, remportée par le Japon, qui s’était ainsi ouvert les portes des huitièmes de finale. Le coup d’envoi sera donné à 22h00 heure locale (6h00 CET, 5h00 à Tunis et 13h00 à Tokyo).

Comment le calendrier des matches a-t-il été conçu ?

Depuis la publication de sa première version en février 2024, le calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA a été affiné afin de minimiser les déplacements pour les équipes et les fans et de maximiser les jours de repos entre chaque rencontre pour toutes les équipes participantes. La version actuelle des heures de coup d’envoi et des stades vise à optimiser les conditions de bien-être pour les joueurs et le public, tout en permettant au plus grand nombre possible de personnes, dans le monde entier et tous les fuseaux horaires, de suivre la compétition.

Cet exercice complexe a impliqué une analyse technique de tous les sites – températures moyennes, installations de climatisation, transports publics, sécurité – ainsi que des discussions concertées entre les différents secteurs d’activité de la FIFA, notamment la gestion des compétitions, les services aux équipes, la médecine, la télévision, la diffusion et la billetterie.

La version définitive du calendrier des matches sera confirmée en mars 2026, une fois que les barrages de la FIFA et de l’UEFA auront eu lieu et que les six dernières places pour la compétition auront été attribuées.