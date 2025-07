La FIFA réitère son appel au dialogue avec les instances légitimes qui placent le bien-être des joueurs et des joueuses au-dessus de tout

La FIFA a récemment annoncé une série de mesures visant à soutenir les joueurs et joueuses après une rencontre avec plusieurs syndicats

La FIFPRO est invitée à publier ses statuts et ses rapports financiers annuels conformément aux bonnes pratiques en matière de gouvernance sportive

La FIFA souhaite avancer main dans la main avec les joueurs et joueuses et tous ceux qui veulent vraiment le meilleur pour le football

La FIFA est extrêmement déçue par le ton clivant et contradictoire adopté récemment par les dirigeants de la FIFPRO. Plutôt que de s’engager dans un dialogue constructif, la FIFPRO semble avoir choisi la confrontation publique motivée par des batailles de relations publiques artificielles, qui n’ont rien à voir avec la protection du bien-être des joueurs et joueuses professionnels, mais visent plutôt à préserver ses propres positions et intérêts.

La communauté mondiale du football mérite mieux. Les joueurs et joueuses aussi.

Samedi 12 juillet 2025, après nombre de tentatives infructueuses pour amener la FIFPRO à la table des négociations dans un climat non hostile et propice à un dialogue respectueux et progressiste, la FIFA s’est entretenue avec plusieurs syndicats de joueurs à New York, aux États-Unis, afin d’annoncer et de réaffirmer des mesures concrètes et progressistes visant précisément à protéger le bien-être physique et mental des joueurs et des joueuses du monde entier, notamment :

un temps de repos obligatoire d’au moins 72 heures entre deux matches ;

un temps de repos / une période de vacances obligatoire d’au moins 21 jours à la fin de chaque saison ;

un engagement selon lequel les déplacements des joueurs, en particulier les longs trajets intercontinentaux, et les conditions climatiques dans lesquelles se déroulent les matches seront pris en compte lors de l’établissement du prochain IMC ;

la représentation des joueurs/joueuses et des syndicats de joueurs/joueuses au sein des commissions permanentes de la FIFA et du Tribunal du Football de la FIFA ;

la participation éventuelle des joueurs/joueuses et des syndicats de joueurs/joueuses aux réunions du Conseil de la FIFA lorsque des questions relatives aux joueurs/joueuses sont à l’ordre du jour ;

la création d’une commission ouverte, mondiale et consultative composée de représentants des joueurs ;

la poursuite de la réforme du système de transfert et des réglementations connexes (ex. : indemnité de formation, mise à l’essai de jeunes joueurs, etc.) ;

le développement et la croissance du football féminin ;

la coopération dans l’établissement de conventions collectives visant à améliorer les conditions des joueurs ;

le paiement des salaires en temps voulu et le déploiement plus large du Fonds FIFA pour les joueurs/joueuses professionnels ;

le développement de programmes de formation et à visée pédagogique destinés aux jeunes et aux joueurs/joueuses professionnels ; et

la mise en place de garanties essentielles pour protéger tous les joueurs/toutes les joueuses face à la discrimination et au harcèlement.

Ces mesures concrètes vont bien au-delà de ce que la FIFPRO prétendait demander, c’est pourquoi la FIFA est extrêmement surprise par la réaction de ses dirigeants.

Plutôt que d’accueillir favorablement ces annonces sans précédent qui profitent aux joueurs et joueuses du monde entier, la FIFPRO a décidé de réagir par une série d’attaques personnelles et irrespectueuses.

Ce procédé en dit long sur les priorités de la FIFPRO. Les dirigeants de la FIFPRO semblent plus préoccupés par des luttes politiques internes et par leur image que par le bien-être des joueurs et des joueuses de football. Les réformes proposées par la FIFA visent à apporter de réelles solutions dans l’accompagnement des joueurs et des joueuses et sont bien plus importantes que la préservation de l’image de la FIFPRO.

Malheureusement, la FIFPRO a toujours refusé de s’engager de manière constructive dans ces échanges. Elle a opté, à la place, pour des gesticulations théâtrales, privilégiant les gros titres des journaux aux avancées concrètes en faveur des athlètes qu’elle prétend représenter.

Récemment, la FIFA a pris de nombreuses mesures de grande envergure afin de mieux protéger les joueurs et les joueuses du monde entier, telles que :

Il ne s’agit pas de vaines promesses ou de gesticulations, mais d’actions réelles et concrètes.

Puisque la FIFPRO semble s’intéresser aux bonnes pratiques en matière de gouvernance, nous lui suggérons d’envisager de publier ses propres statuts et de rendre publics ses comptes annuels de manière transparente, afin de montrer l’exemple. Soyons clairs : on ne peut pas prôner la transparence tout en agissant dans l’opacité.

Voici la réalité : la FIFA est fermement engagée à placer les joueurs et les joueuses au cœur de l’avenir du football à travers des réglementations et des réformes concrètes. La FIFA invite tous les véritables représentants des joueurs et des joueuses à se joindre à nous dans cette démarche, non pas en attaquant de façon sournoise, mais en participant à un dialogue transparent et axé sur la recherche de solutions.

Par conséquent, la FIFA invite la FIFPRO à revenir à la table des négociations, à partir du moment où elle aura cessé son chantage, retiré ses plaintes, publié ses statuts et ses rapports financiers complets (y compris toutes ses sources de revenus, les droits de propriété intellectuelle détaillés des joueurs qu’elle prétend représenter et le financement dont bénéficie l’une de ses succursales régionales de la part de certaines organisations de football), ainsi que la liste complète des membres individuels qu’elle prétend représenter.

Notre sport mérite l’unité, pas la division. Les joueurs et les joueuses méritent des actes, pas des paroles.