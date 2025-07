À New York, la FIFA et les syndicats de joueurs se réunissent pour aborder des problématiques clés

Des discussions constructives autour du bien-être des joueurs et des joueuses ont eu lieu

Le calendrier international des matches figurait également à l’ordre du jour

La rencontre s’est tenue à New York, à la veille de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

À New York, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d’autres responsables de l’instance internationale ont rencontré des représentants de plusieurs syndicats de joueurs du monde entier, à la veille de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

L’objectif était d’aborder des problématiques clés autour de la santé des joueurs et joueuses, une priorité absolue puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de prévention des risques professionnels établi par l'Organisation internationale du travail (OIT).

La FIFA et les syndicats de joueurs ont évoqué les projets communs à venir impliquant l’instance dirigeante du football mondial et les organisations représentatives des joueurs, en mettant particulièrement l’accent sur les temps de repos et de récupération des joueurs, ainsi que sur les compétitions dans le cadre du calendrier international des matches (IMC).

Un consensus a été trouvé sur le fait que les joueurs et joueuses doivent bénéficier d’au moins 72 heures de repos entre chaque match ainsi que d’une période de repos/vacances de 21 jours minimum à la fin de chaque saison. Cette période doit être gérée individuellement par les clubs et joueurs concernés, en fonction de leur propre calendrier des matches et en tenant compte des conventions collectives applicables. Par ailleurs, une journée de repos par semaine, gérée de façon pragmatique, est également recommandée. Les déplacements des joueurs, en particulier les longs trajets intercontinentaux, et les conditions climatiques dans lesquelles se déroulent les matches doivent également être pris en compte lors de l’établissement du prochain IMC.

En ce qui concerne les compétitions, la FIFA et les syndicats de joueurs ont convenu de l’importance de trouver un juste équilibre entre le football international et le football de club d’une part, puis entre les compétitions nationales, continentales et mondiales de clubs, d’autre part. Il est important d’offrir aux joueurs du monde entier des opportunités de participer à des compétitions de haut niveau, car cela stimule le développement mondial du football, tout comme il est essentiel d’exposer davantage les joueurs qui ne participent pas régulièrement au plus haut niveau international.

Cette réunion visait également à aborder d’autres problématiques stratégiques, telles que :