Le calendrier des matches des FIFA Series 2026™ est désormais disponible

Le calendrier des matches officiels des FIFA Series 2026™, qui se dérouleront pendant la fenêtre internationale de mars et avril, a été publié

Quarante-huit équipes nationales (hommes et femmes confondus) issues des six confédérations s'affronteront dans 12 groupes et sur les terrains de 11 associations membres de la FIFA

Les matches seront diffusés dans le monde entier, garantissant ainsi une visibilité mondiale et un accès pour tous les supporters

La FIFA a publié aujourd'hui le calendrier des matches officiel des FIFA Series 2026™, ce qui marque une nouvelle étape importante dans l'expansion continue de cette initiative visant à promouvoir le développement des équipes nationales masculines et féminines.

Après le succès de l'édition pilote en 2024, et à la suite de la confirmation des hôtes et de la composition des groupes en janvier 2026, la publication du calendrier des matches offre aux associations membres participantes, aux parties prenantes et aux supporters une visibilité totale sur les rencontres à venir, qui se dérouleront pendant la fenêtre internationale de mars et avril 2026.

La création des FIFA Series™ a été approuvée par le Conseil de la FIFA en décembre 2022 et s'inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques 2023-2027 de la FIFA pour un football mondial. Cette compétition soutient le développement du football tant sur le terrain qu'en dehors, en permettant l'organisation de matches amicaux internationaux à enjeu entre des équipes nationales issues de différentes confédérations qui n’auraient en temps normal pas l’occasion de s'affronter.

L'édition 2026 réunira 48 sélections nationales, soit près d'un quart des 211 associations membres de la FIFA, qui s'affronteront dans 12 groupes de quatre équipes. Onze associations membres de la FIFA organiseront les rencontres, le Rwanda accueillant pour sa part les matches de deux groupes. Neuf groupes sont constitués d’équipes nationales masculines et trois d’équipes nationales féminines, les six confédérations étant représentées.

La compétition rassemble des équipes aux profils très variés, allant de sélections internationales confirmées à des nations émergentes, renforçant ainsi l'engagement de la FIFA en faveur d'un développement inclusif et durable du football à l'échelle mondiale. Tous les matches des FIFA Series 2026 seront retransmis et accessibles à un public mondial, ce qui offrira un meilleur accès aux supporters du monde entier et renforcera la visibilité des équipes nationales participantes.

Bien que tous les matches soient des rencontres amicales internationales, les associations membres participantes ont convenu de différents formats de compétition : demi-finales/finale ou rencontres préétablies. En cas de match nul, les équipes disputeront directement la séance de tirs au but, sans prolongation. Dans chaque groupe, quel que soit le format, une association membre sera déclarée vainqueure. La FIFA a approuvé cette approche axée sur les participants, étant donné qu’elle renforce l'attrait compétitif de ces rencontres et les rend plus intéressantes pour les supporters. Elle offre ainsi de précieuses opportunités sportives à toutes les équipes participantes.