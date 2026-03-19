Le Président de la FIFA appelle à la paix et invite tous les participants à la Coupe du Monde de la FIFA™ à concourir dans un esprit de fair-play et de respect mutuel

Des produits record de USD 14 milliards prévus pour le cycle 2027-2030

Les investissements dans FIFA Forward devraient atteindre USD 2,7 milliards, soit une multiplication par huit par rapport à avant 2016

L’engagement indéfectible de la FIFA en faveur de la paix et de l’unité a été au cœur de la séance du Conseil de la FIFA, qui s’est tenue en ligne depuis le siège de l’instance, à Zurich (Suisse). Son Président, Gianni Infantino, en a profité pour lancer un appel à la paix et réaffirmer la capacité essentielle du football à rassembler les peuples en cette période de troubles géopolitiques persistants.

« La FIFA ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques, mais elle est déterminée à mettre à profit le pouvoir du football et de la Coupe du Monde pour jeter des ponts et promouvoir la paix. Nos pensées vont à celles et ceux qui souffrent des conséquences des guerres en cours », a-t-il ainsi déclaré.

« La FIFA espère que toutes les équipes participant à la Coupe du Monde concourront dans un esprit de fair-play et de respect mutuel. Nous avons un calendrier. Les 48 équipes participantes seront bientôt confirmées et nous voulons que la Coupe du Monde de la FIFA se déroule comme prévu. »

Le Conseil de la FIFA souligne la capacité du football et de la Coupe du Monde de la FIFA™ à créer des liens et promouvoir la paix 02:43

Le plus grand programme de développement mondial encore renforcé

Les efforts continus de l’instance dirigeante pour promouvoir le football à travers le monde ont été confirmés par l’adoption à l’unanimité du Rapport annuel 2025, qui prévoit notamment des produits sans précédent pour le cycle 2027-2030 – USD 14 milliards – à réinvestir dans le football.

Au cours du prochain cycle, les associations membres pourront bénéficier d’investissements dans le développement du football huit fois supérieurs à ceux des programmes en vigueur avant 2016, puisque les fonds alloués au programme Forward de la FIFA atteindront USD 2,7 milliards, un record.

« La FIFA remplit sa mission d’amélioration et de promotion du football à l’échelle mondiale en réinvestissant des ressources inédites dans ce sport », a précisé le Président Infantino. « Ce ne sont pas que des chiffres. Nous parlons également de résultats concrets, tels que la hausse des opportunités de jouer au plus haut niveau pour les hommes, les femmes et les jeunes, ainsi que la modernisation des infrastructures et l’amélioration de l’accès aux technologies dans toutes nos associations membres, pour n’en citer que quelques-uns. »

« Ces dix dernières années, la FIFA est passée à la vitesse supérieure en matière d’investissements dans le football. Cela n’aurait pas été possible sans la Coupe du Monde, qui reste notre principale source de revenus. Une Coupe du Monde de la FIFA réussie, ce sont davantage d’enfants qui jouent au football et qui profitent de son pouvoir éducatif, davantage de terrains aménagés et un développement des compétences renforcé partout sur la planète. »

Les hôtes de deux éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ désignés lors d’un Congrès extraordinaire

Alors que la procédure de candidature est en cours en vue des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, le Conseil de la FIFA a approuvé les procédures de vote pour la désignation des hôtes, dans le cadre du processus avec candidature unique confirmé par ledit Conseil en mars 2025.

Poursuivant sa collaboration avec les associations membres de la FIFA candidates – le Costa Rica, les États-Unis, la Jamaïque et le Mexique pour 2031 ; et l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le pays de Galles pour 2035 –, la FIFA convoquera un Congrès extraordinaire avant la fin de l’année 2026. Ce Congrès extraordinaire sera entièrement consacré à la présentation des candidatures, qui mettront en lumière la portée et l’influence grandissantes du football féminin et de la compétition féminine phare de la FIFA. L’édition 2031 sera la première avec un format élargi à 48 équipes.

Décision relative à la proposition de la Fédération Palestinienne de Football

À la suite de la demande présentée par la Fédération Palestinienne de Football lors du 74e Congrès de la FIFA et du mandat y afférent confié par le Conseil à la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité de la FIFA afin qu’elle enquête sur la participation à des compétitions israéliennes d’équipes de football israéliennes qui seraient basées sur le territoire palestinien, il a été décidé que :

La FIFA ne prendra aucune mesure étant donné que, dans le cadre de l’interprétation des dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA, le statut définitif de la Cisjordanie demeure une question ouverte et extrêmement complexe au regard du droit public international.

Au niveau opérationnel, la FIFA continuera en revanche à encourager le dialogue et à proposer ses services de médiation entre la Fédération Palestinienne de Football et la Fédération Israélienne de Football. Dans ce contexte, la FIFA continuera à promouvoir un engagement structuré et à suivre l’évolution de la situation.

Des mesures de protection historiques pour les femmes travaillant dans le football

Afin de promouvoir l’égalité des sexes dans le football, et afin de refléter les investissements réalisés par la FIFA à tous les niveaux du football, les règlements de toutes les compétitions féminines de la FIFA intègreront des dispositions stipulant que la sélectionneuse et/ou au moins une adjointe – ainsi qu’une membre du personnel médical et deux des officiel(le)s présent(e)s sur le banc de touche – doivent être des femmes.

Autres décisions

Après consultation de parties prenantes externes, et dans le but de renforcer encore l’engagement de la FIFA en faveur d’un environnement footballistique exempt de toute forme de harcèlement et de violence, le Conseil a approuvé la Politique de protection de la FIFA.

Le Conseil de la FIFA a approuvé la création de de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA, qui avait reçu un accueil favorable en octobre 2025, lors de sa présentation à l’occasion du sommet de l’ASEAN tenu en Malaisie. La première édition de cette épreuve est prévue pour septembre-octobre 2026.

Les dates de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF 2026 ont quant à elles été modifiées comme suit dans le calendrier international des matches pour le football féminin : du 26 juillet au 16 août 2026, avec une période de mise à disposition raccourcie débutant le 20 juillet 2026.

Il a aussi été confirmé que la prochaine édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, organisée au Maroc, aurait lieu du 17 octobre au 7 novembre prochains.