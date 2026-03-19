Le Conseil de la FIFA approuve des dispositions réglementaires historiques visant à accroître la représentation des femmes entraîneures au plus haut niveau

La nouvelle réglementation impose à chaque équipe de compter au moins une femme au poste de sélectionneuse ou d’adjointe lors des compétitions féminines de la FIFA
Cette décision entre en vigueur cette année en vue de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ et la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™
Cette décision historique s’inscrit dans le cadre de l’approche à long terme de la FIFA visant à associer les avancées statutaires à des investissements continus dans la formation des entraîneures
Le Conseil de la FIFA a approuvé aujourd’hui des dispositions réglementaires qui remodèleront l’avenir du football féminin, en imposant la présence de femmes au sein des encadrements techniques dans toutes les compétitions féminines. Dès cette année, chaque équipe participant à une compétition féminine de la FIFA devra veiller à ce que son entraîneure principale et/ou au moins une des entraîneures adjointes soit une femme, qu’au moins un membre du personnel médical soit une femme, et qu’au moins deux officiels assis sur le banc de l'équipe soient des femmes. Ces dispositions s’appliquent à toutes les compétitions de jeunes et seniors, opposant aussi bien des équipes nationales que des clubs.
Approuvée lors de la séance du Conseil de la FIFA du jeudi 19 mars, cette mesure sera appliquée lors toutes les compétitions féminines prévues cette année, à savoir la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en Pologne en septembre, puis la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™. Il est important de noter qu’elle sera également mise en œuvre lors du plus grand événement sportif féminin planétaire, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ prévue au Brésil en 2027.
« Il n’y a tout simplement pas assez de femmes au sein des encadrements techniques. Nous devons faire davantage pour accélérer ce changement en créant des parcours plus clairs, en augmentant les opportunités ainsi que la visibilité des femmes sur les bancs de touche », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.
Ces nouvelles dispositions réglementaires de la FIFA complètent nos programmes de formation ciblés, et représentent un investissement important dans les générations actuelle et future de femmes entraîneures.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large de la FIFA visant à garantir que la croissance rapide du football féminin s’accompagne d’une représentation accrue des femmes à des poste techniques ou de direction. Malgré l’essor significatif du football féminin dans le monde, les postes d’entraîneurs restent majoritairement occupés par des hommes. Lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, 12 sélectionneuses étaient présentes parmi les 32 équipes participantes. L’approbation de ces mesures répond à une vision à long terme de la FIFA, qui qui entend combiner les avancées statutaires à un investissement soutenu dans la formation des entraîneures et leur développement professionnel, afin de préparer les femmes à occuper de telles fonctions.
La FIFA est en effet déterminée à faire augmenter le nombre d’entraîneures qualifiées au plus haut niveau. Dans le cadre de sa Stratégie pour le football féminin, l’instance propose à ses associations membres du monde entier un large éventail de programmes et d’opportunités de financement afin d’y parvenir. Ces initiatives comprennent non seulement du mentorat pour entraîneures, à l’échelle mondiale et nationale, mais aussi des bourses d’études pour entraîneures (individuelles et collectives) et un parcours de formation pour formatrices d’entraîneures. À travers son programme de bourses d’études, la FIFA a soutenu depuis 2021 pas moins de 795 entraîneures issues de 73 associations membres, leur permettant d’obtenir des qualifications de haut niveau ainsi que des opportunités professionnelles. Des investissements supplémentaires sont réalisés dans le cadre du programme d’héritage de la toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui a fait bénéficier des clubs de la Women’s Super League 1 et 2 de bourses d’études permettant à des femmes d’obtenir leur licence Pro ou A de l’UEFA. La ville de Londres (Angleterre) a accueilli le deuxième séminaire de l’initiative Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures, lancée en 2025, qui associe 20 entraîneur(e)s expérimenté(e)s à des entraîneures émergentes du monde entier. En outre, la FIFA a mis au point un parcours de formation pour formatrices d’entraîneures destiné à élargir le réseau mondial d’instructrices capables de former et d’encadrer la prochaine génération d’entraîneures.