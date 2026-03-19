La nouvelle réglementation impose à chaque équipe de compter au moins une femme au poste de sélectionneuse ou d’adjointe lors des compétitions féminines de la FIFA

Cette décision entre en vigueur cette année en vue de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ et la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Cette décision historique s’inscrit dans le cadre de l’approche à long terme de la FIFA visant à associer les avancées statutaires à des investissements continus dans la formation des entraîneures

Le Conseil de la FIFA a approuvé aujourd’hui des dispositions réglementaires qui remodèleront l’avenir du football féminin, en imposant la présence de femmes au sein des encadrements techniques dans toutes les compétitions féminines. Dès cette année, chaque équipe participant à une compétition féminine de la FIFA devra veiller à ce que son entraîneure principale et/ou au moins une des entraîneures adjointes soit une femme, qu’au moins un membre du personnel médical soit une femme, et qu’au moins deux officiels assis sur le banc de l'équipe soient des femmes. Ces dispositions s’appliquent à toutes les compétitions de jeunes et seniors, opposant aussi bien des équipes nationales que des clubs.

Approuvée lors de la séance du Conseil de la FIFA du jeudi 19 mars, cette mesure sera appliquée lors toutes les compétitions féminines prévues cette année, à savoir la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en Pologne en septembre, puis la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™. Il est important de noter qu’elle sera également mise en œuvre lors du plus grand événement sportif féminin planétaire, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ prévue au Brésil en 2027.

Le Conseil de la FIFA approuve des dispositions réglementaires historiques visant à accroître la représentation des femmes entraîneures au plus haut niveau 01:33

« Il n’y a tout simplement pas assez de femmes au sein des encadrements techniques. Nous devons faire davantage pour accélérer ce changement en créant des parcours plus clairs, en augmentant les opportunités ainsi que la visibilité des femmes sur les bancs de touche », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

Ces nouvelles dispositions réglementaires de la FIFA complètent nos programmes de formation ciblés, et représentent un investissement important dans les générations actuelle et future de femmes entraîneures. Jill Ellis directrice du Football de la FIFA