Un programme de mentorat pour promouvoir l’unité et le partage des connaissances parmi les entraîneures

Le deuxième séminaire du programme s’est tenu à Londres

« C’était très stimulant d’être entouré de toutes ces personnes qui sont mues par la même vision », s’est félicitée Gail Redmond, l’une des mentorées de la troisième édition du programme

Cette initiative de mentorat aide les jeunes entraîneures à faire progresser leur carrière grâce au partage de connaissances

La ville de Londres (Angleterre) a accueilli le deuxième séminaire du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures, qui se tient pour la troisième année. Dans le cadre de cette initiative, vingt technicien(ne)s chevronné(e)s forment des binômes avec de jeunes entraîneures talentueuses venues du monde entier.

Organisé dans la capitale anglaise en marge de la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, le séminaire a permis aux participantes d’assister aux derniers matches de la compétition entre deux séances de travail au centre d’entraînement de Chelsea. Étalé sur 18 mois, ce programme a pour but d’aider les jeunes entraîneures à progresser dans leur carrière en leur inculquant de nouveaux savoirs et en cultivant des liens avec leur mentor.

Lancée à Zurich en juillet 2025, la troisième édition de cette initiative a déjà permis à un certain nombre de binômes de renforcer leur relation. Sélectionneuse des équipes nationales U-17 et U-19 d’Irlande du Nord, Gail Redmond fait partie de celles qui ont eu la chance de pouvoir se rendre auprès de leur mentor pour les voir travailler dans leur environnement quotidien. En l’occurrence Laura Harvey, entraîneure du Seattle Reign en National Women’s Soccer League nord-américaine.

« Il y a eu plein de moments marquants, mais le séjour à Seattle auprès de Laura a certainement été le point culminant. J'ai pu lui rendre visite, passer du temps avec elle et son équipe à leur centre d'entraînement et assister à un match au Lumen Field », s’est réjouie la Nord-irlandaise.

« Je peux vous dire que Gail a fait forte impression ici. Quand elle est repartie de Seattle, ça a vraiment laissé un vide. Toutes les joueuses et membres de l’encadrement regrettaient son départ. Elle a cette capacité à illuminer la pièce. Grâce à elle, je pense que j’ai réalisé à quel point j’aimais mon métier », a confié Harvey.

Entre les deux techniciennes basées à des milliers de kilomètres l’une de l’autre, le courant est passé tout de suite, et chacune a retiré quelque chose de cette expérience. « Quand est toujours dans sa bulle, c’est vraiment difficile. On est stressées. On est débordées. Gail m’a rappelé l’importance de garder le sens de l’humour et les pieds sur terre. Elle aborde les choses avec une grande créativité, et j’ai beaucoup appris à ses côtés », a ajouté l’entraîneure de Seattle.

« Laura est une tacticienne hors pair. J’ai été frappée par le niveau de détail de chaque exercice et par les objectifs qu’elle fixe lors des séances d'entraînement. Ça m’a tout de suite parlé », a commenté Redmond. « Maintenant, je fais en sorte que mes objectifs lors de chaque séance d'entraînement soient corrélés à mon plan de jeu, et je veille à ce que mes séances soient efficaces et bien articulées entre elles.

Les deux femmes sont convaincues que participer au programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures est un privilège.

« En participant à ce programme, j'ai l'impression de rendre un peu à ce sport qui m’a tout donné. Il n’y a pas assez d’entraîneures dans le football. Alors, si je peux aider à faire changer les choses à mon échelle, c’est avec plaisir », assure Harvey.

« Si j’ai voulu participer à ce programme, c’est en grande partie pour être encadrée par un entraîneur de haut niveau et aborder la haute performance et le leadership sous un autre angle. Et en venant à Seattle, je n’ai pas été déçue : Laura est une leader de haut niveau qui évolue dans un environnement de haute performance. »

Toutes les participantes au programme sont bien conscientes des avantages qu’il leur apporte. Depuis que Gail est rentrée au bercail, les deux femmes sont restées en contact et s’appellent chaque semaine. Outre un accompagnement personnalisé, le mentorat inclut le partage des connaissances ainsi que des opportunités d’apprentissage réciproques.

« Chaque semaine, on s’appelle pour parler de choses et d’autres. D’ailleurs, on discute souvent d’autre chose que le football. Il s’agit de savoir gérer les hauts et les bas. Nous avons toutes les deux une vie personnelle bien remplie », souligne Redmond.

Le séminaire londonien a également permis aux deux techniciennes de s’entretenir avec d'autres binômes. « C’était très stimulant d’être entourée de toutes ces personnes qui sont mues par la même vision. On repart de là avec plein d’informations. C’est magnifique de pouvoir confronter nos expériences personnelles », a conclu la Britannique.

« Ça dépasse mes attentes. Quand je me suis inscrite, j’étais certaine de vouloir consacrer du temps à ma mentorée, mais j’étais loin d’imaginer que j'allais apprendre autant de choses, probablement trop pour pouvoir toutes les intégrer à mon travail. En tout cas, j’ai beaucoup appris. C'est formidable de voir à quel point toutes ces entraîneures sont épanouies dans leur travail – qu'elles soient mentors ou mentorées –, tout ce qu’elles retirent de ce programme, et la cohésion dont elles font preuve lors des différentes sessions », a souligné Harvey.

La FIFA s’est engagée à faire augmenter le nombre d’entraîneures qualifiées au plus haut niveau. Dans le cadre de sa Stratégie pour le football féminin, l’instance propose à ses associations membres du monde entier un large éventail de programmes et d'opportunités de financement afin d'augmenter le nombre d'entraîneures. Ces initiatives comprennent non seulement des programmes de mentorat pour entraîneures, à l’échelle mondiale et nationale, mais aussi des bourses d'études pour entraîneures (individuelles et collectives) et un parcours de formation pour formatrices d'entraîneures. « Lorsque nous donnons plus d'opportunités aux femmes, des choses extraordinaires se produisent dans tous les domaines du football, que ce soit le jeu en lui-même, l'entraînement, l’arbitrage ou l'administration. Le programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures illustre la volonté qui est au cœur de chaque initiative de la FIFA : ouvrir des portes et faciliter l’accès au football. Du football de base à la Coupe du Monde Féminine, cet engagement doit rester fort », a déclaré Arijana Demirovic, cheffe du département Développement du Football féminin.

Parallèlement à ce séminaire, la FIFA a inauguré le programme d’héritage de la Coupe des Champions Féminine 2026. Dans ce cadre, la FIFA s'est associée à la Fédération Anglaise de Football et à la Women's Super League Football (WSL Football – entité organisatrice du championnat anglais féminin) pour lancer deux initiatives ciblées visant à élargir les opportunités et à renforcer les parcours de formation pour les entraîneures du pays tout entier. Liste des binômes mentors/mentorées