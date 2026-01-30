La Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, une nouvelle ère pour le football féminin

La championne du monde Tobin Heath a déclaré que le tournoi allait « faire bouger les choses » pour le football féminin

« D’où qu’elle vienne, une jeune fille peut désormais rêver de devenir championne du monde » – Jill Ellis

Des milliers d'enfants ont eu la chance de voir des joueuses de haut niveau en action

Deux championnes du monde de la FIFA, lauréates de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, ont déclaré lors d'un événement à Londres que la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ aura un impact profond sur le football féminin en encourageant son développement dans le monde entier.

Tobin Heath, double championne du monde et médaillée d'or olympique, a retrouvé son ancienne sélectionneuse avec les USA et actuelle Directrice du football à la FIFA, Jill Ellis, pour participer à une table ronde à Londres, organisée par Women in Football (WIF) et le Brentford FC. Elles ont déclaré que le tournoi marquerait le début d'une nouvelle ère pour le football féminin de clubs.

Les phases finales de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui réunit les clubs champions de chaque fédération continentale, se déroulent à Londres. Parmi les équipes participantes figurent Arsenal Women FC (Angleterre), ASFAR (Maroc), Gotham FC (États-Unis) et SC Corinthians (Brésil). Les demi-finales ont eu lieu au Brentford Stadium le mercredi 28 janvier, tandis que le match pour la troisième place et la finale se sont déroulés à l'Arsenal Stadium le dimanche 1er février.

Les représentantes de l'OFC, Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), et les Chinoises de Wuhan Jianghan (AFC). ont également participé et ont été éliminées lors des tours précédents.

« J'adore voir notre discipline grandir et je suis aussi très jalouse car j'aurais adoré participer à une compétition comme celle-ci. Cela contribue grandement à l'essor du football féminin et nous permet de connaître le niveau des différentes équipes. Cela nous fait également découvrir de nouvelles formations, de nouvelles joueuses et permet l'émergence de nouvelles stars », a déclaré Tobin Heath. « Cela va faire bouger les lignes dans le foot féminin mondial et voir ces quatre équipes en demi-finale sera vraiment passionnant. »

La Ligue des champions féminine de l'OFC a été lancée en 2023, tandis que la Coupe des champions féminine de la Concacaf et la Ligue des champions féminine de l'AFC ont toutes deux débuté lors de la saison 2024-2025.

« Cette transformation est une réalité », a déclaré Jill Ellis. « Des compétitions comme celle-ci nous aident à rehausser les normes professionnelles, à renforcer les parcours de formation et à valoriser l’ensemble de l’écosystème du football féminin », a-t-elle ajouté.

« Désormais, une championne intercontinentale féminine sera couronnée chaque année, et une championne du monde sera désignée en 2028. Et c'est important. Peu importe d'où vient une jeune fille, elle peut désormais rêver de devenir championne du monde. »

Annonçant que la FIFA investirait dans des entraîneuses à travers l'Angleterre dans le cadre d'un programme novateur pour la compétition, elle a souligné le besoin criant de féminiser le métier.

« Il n'y a tout simplement pas assez de femmes dans le coaching. Non pas par manque de talent ou d'ambition, mais surtout en raison d'un accès limité, d'opportunités restreintes et de l'absence de parcours clairement définis », a-t-elle déclaré. « À l'échelle mondiale, seulement 22 % des entraîneurs de clubs de football féminin professionnel sont des femmes. Combler cet écart n'est pas seulement une question d'équité, c'est aussi essentiel pour libérer tout le potentiel de notre sport. »

Alexandra Dallas, directrice du Brentford FC, a déclaré : « En accueillant ces demi-finales, nous avons pu donner à des milliers d'enfants et de jeunes de notre région l'occasion de voir évoluer de leur propres yeux des joueuses incroyablement talentueuses. »