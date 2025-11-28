Présentation des dossiers de candidature pour les éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Deux candidatures conjointes ont été reçues par la FIFA

Les dossiers de candidature sont disponibles sur FIFA.com

Les pays hôtes seront désignés à l’occasion du Congrès de la FIFA qui se tiendra le 30 avril 2026 à Vancouver (Canada)

À la suite du lancement des procédures de candidature pour les éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et de la transmission des accords pertinents, la FIFA a reçu les candidatures suivantes :

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™

Candidature conjointe de la Fédération de Football des États-Unis, de la Fédération Mexicaine de Football, de la Fédération Costaricaine de Football et de la Fédération Jamaïcaine de Football

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2035™

Candidature conjointe de la Fédération Anglaise de Football, de la Fédération Nord-Irlandaise de Football, de la Fédération Écossaise de Football et de la Fédération Galloise de Football

Les dossiers de candidature, ainsi que leur synthèse respective, sont disponibles sur FIFA.com.

La FIFA va à présent évaluer les deux candidatures avant de communiquer les résultats dans des rapports d’évaluation qui seront publiés en avril 2026.

Conformément au Règlement de candidature, la procédure d’évaluation se concentrera sur les domaines prioritaires que sont le concept événementiel et les paramètres clés, les infrastructures, les services, les aspects commerciaux ainsi que le développement durable et les droits humains.

La procédure inclut une évaluation technique s’appuyant sur un système de notation objectif qui permet d’évaluer chaque critère des domaines associés aux infrastructures et aux aspects commerciaux.

Si les candidatures satisfont aux exigences d’organisation, la désignation des pays hôtes fera l’objet d’un vote à l’occasion du 76e Congrès de la FIFA, prévu le 30 avril 2026 à Vancouver (Canada).