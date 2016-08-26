Triplé, sortie ratée et Liga déchaînée

Un attaquant ghanéen qui intègre un cercle très fermé, une dernière sortie mal négociée, un hat trick parfait et une avalanche de buts : tel est le menu de la revue statistique de la semaine de FIFA.com, qui met également à l’honneur un spécialiste du penalty.

500

apparitions avec le Shakhtar Donetsk pour Darijo Srna, arrivé au club en 2003, qui est devenu le premier joueur à atteindre cette barre lors de la victoire face à Istanbul Basaksehir. Le recordman de sélections avec la Croatie a également contribué au succès 4:0 du Shakhtar face à Dnipro, qui permet au club d’afficher un bilan parfait de 15 points en cinq journées dans la Premier League d'Ukraine. Les buts inscrits par le Shakhtar lors de l’ensemble des compétitions depuis le début de la saison, à savoir depuis un peu plus d’un mois, sont à mettre au crédit de 14 joueurs différents.

40

buts ont été inscrits lors de la première journée de La Liga, ce qui représente le plus gros total depuis les 46 réalisations du week-end inaugural de la saison 1955/56 et un record depuis le passage du championnat à 20 équipes. Un quart de ces buts a été marqué lors de la spectaculaire victoire 6:4 du FC Séville face à l’Espanyol Barcelone. Le FC Barcelone n’a pas été en reste puisqu’il a dominé le Real Betis 6:2. À cette occasion, Luis Suarez a porté son compteur à 17 buts sur ses six dernières apparitions en championnat. Leganéss’est contenté d’un succès 1:0 sur le terrain du Celta Vigo, mais il rejoint ainsi le club fermé des équipes à s’être imposées à l’extérieur pour leur baptême du feu en Liga. Avant Leganés, seuls l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, Alcoyano et Almeria avaient réussi cette prouesse. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir les filets trembler à Vicente Calderón. Même si l’Atlético a frappé au but à 27 reprises contre seulement deux pour Alavés, la rencontre s’est soldée par un nul 1:1.

28

ans après le triplé d’un pensionnaire de l’AC Milan lors de l’ouverture de la saison - Pietro Paolo Virdis contre la Fiorentina -Carlos Bacca a signé un coup du chapeau parfait face au Torino. Le Colombien est également devenu le premier joueur à inscrire un triplé lors de la première journée de Serie A depuis David Trezeguetpour la Juventus en 2007. Grâce à cette performance, Bacca a signé six buts lors de ses quatre dernières sorties dans la Serie A. Le Torinone s’est pas imposé sur le terrain des Rossoneri depuis 1985 ; il y a enregistré 15 défaites et six nuls. Quant à son entraîneur, Sinisa Mihajlovic, il a subi son sixième revers lors de ses débuts à la tête d’un nouveau club. En huit tentatives, il n’a jamais battu l’AC Milan.

6

joueurs ont désormais marqué dans les premières divisions anglaise, allemande, italienne et espagnole depuis que Kevin-Prince Boateng a fait mouche pour ses débuts sous les couleurs de Las Palmas. L’ancien international ghanéen a ainsi imité Florin Raducioiu, Gica Popescu, Jon Dahl Tomasson, Pierre Womé et Obafemi Martins. C’est la quatrième fois en huit mois que le club canarien score à quatre reprises lors d’un match et la première fois que le FC Valence encaisse plus de trois buts pour son premier match à domicile de la saison.

4

buts encaissés par le gardien de l’Ajax Amsterdam Jasper Cillessen, pour son dernier match avant son transfert au FC Barcelone. Cela faisait cinq ans qu’un portier du club ajacide n’avait pas cédé autant de fois lors d’un match. Rostov, qui a réussi ces quatre réalisations en l’espace de 32 minutes, accède ainsi au premier tour de la Ligue des champions de l’UEFA pour la première fois de son histoire. Même s’il s’est adjugé 72 % de la possession sur 180 minutes, l’Ajax s’est incliné 5:1. Outre sa perméabilité, le club néerlandais a également payé son manque d’efficacité. Là où, penalty mis à part, il n’a concrétisé aucune de ses 30 frappes au but sur les deux matches, Rostov a converti 63 % de ses tentatives. Le penalty inscrit par Davy Klaassen en fin de rencontre a au moins permis à l’Ajax d’avoir trouvé le chemin des filets lors de 21 rencontres successives, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis 2003.

En bref 55 ans depuis sa dernière série de 13 matches sans garder ses cages inviolées toutes compétitions confondues, Chelsea**a égalé cette série en concédant deux buts lors d’une victoire étriquée à domicile face aux Bristol Rovers en League Cup.

11 penalties marqués de suite pour Fabinho**depuis le début de la saison 2015/16, parmi lesquels trois lors des quatre derniers matches de l’AS Monaco. Durant cette période, le Brésilien de 22 ans n’a en revanche pas marqué dans le cours du jeu.

8 minutes et trois ballons touchés ont suffi à Gonzalo Higuain pour marquer son premier but avec la Juventus et commencer à justifier l’immense investissement du club piémontais.