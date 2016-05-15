Préparez les bougies pour...

Comme chaque semaine, FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant les prochains jours, à l'image de Mario Mandzukic qui aura 30 ans samedi prochain.

31

ans(15 mai) - Carl Medjani a participé à la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2014. Au Brésil, les Algériens ont atteint la seconde phase du tournoi. Il avait été sélectionné pour Afrique du Sud 2010 mais n’était pas entré en jeu. Avec les Fennecs, il a également disputé les Coupes d’Afrique des Nations de la CAF 2013 et 2015. Après des débuts à Lorient, Metz puis Ajaccio, Medjani a remporté la Ligue 2 avec Monaco. Il a ensuite été prêté à l'Olympiakos et à Valenciennes, avant de passer par Trabzonspor en Turquie et de signer à Levante en Espagne en début d’année.

59

ans(16 mai)- Antonio Maceda a représenté l’Espagne lors des Coupes du Monde 1982 et 1986, ainsi qu’à l’UEFA EURO 1984, où il a inscrit le but de la victoire face à la RFA en phase de groupes, puis le but de l’égalisation face au Danemark en demi-finale. Le défenseur a participé activement à la qualification de la Roja pour la finale, perdue face à la France. Maceda a passé la majeure partie de sa carrière au Sporting Gijon, avant de remporter trois championnats d’Espagne de suite et une Coupe de l’UEFA avec le Real Madrid. En tant qu’entraîneur, il a dirigé Badajoz, le Sporting Gijon et Compostela.

32

ans(17 mai) - Igor Denisov a contribué au retour de la Russie en Coupe du Monde, en 2014. Au Brésil, il a joué deux matches avant l’élimination dès le premier tour. En 2012, il a représenté son pays à l’UEFA EURO. Avec le Zénith Saint-Pétersbourg, il a remporté trois championnats, une Coupe, deux Supercoupes de Russie, une Coupe de l’UEFA et une Supercoupe d’Europe en onze saisons. Après un passage à Anji Makhatchkala, Denissov a signé au Dinamo Moscou, où il dispute sa troisième saison.

36

ans(18 mai) - Diego Pérezest un des éléments moteurs de l'Uruguay, avec qui il a disputé en tout 32 matches de qualification pour les quatre dernières Coupes du Monde. À Afrique du Sud 2010, il a participé à tous les matches de son pays et terminé dans le dernier carré. Il a ensuite été sélectionné pour Brésil 2014 mais n’est pas entré en jeu. En 2013, Pérez a participé à la Coupe des Confédérations de la FIFA. En 1999, il a représenté son pays en Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Au niveau continental, le milieu récupérateur a disputé quatre Copas América d’affilée, terminant troisième en 2004 et remportant le titre en 2011. Pérez a porté les maillots de Defensor Sporting puis de Penarol, où il a été couronné champion d’Uruguay. Il est ensuite parti pour l’Europe, où il a défendu les couleurs de Monaco puis de Bologne.

36

ans(19 mai)- Daniel Kome a décroché la médaille d’or du Tournoi Olympique de Football Masculin, Sidney 2000 avec le Cameroun, avant de disputer la Coupe du Monde 2002. Kome a également participé à trois éditions de suite de la CAN, remportant le titre continental en 2002. Plus jeune, il a disputé la Coupe du Monde U-20 1999. Après des débuts dans l’équipe B de l’Atlético de Madrid, il a porté les maillots de Levante, Numancia, Getafe, Majorque et Valladolid, où il a remporté le championnat de deuxième division espagnole, avant de terminer sa carrière à Tenerife.

33

ans (20 mai) - Oscar Cardozoa participé à la Coupe du Monde 2010 et à la Copa América 2007 avec le Paraguay. Après avoir remporté le championnat de deuxième division avec le CA 3 de Febrero, il est passé par le Club Nacional, avant de s’engager à Newell’s Old Boys en Argentine. En Europe, Cardozo a joué à Benfica, où il a décroché deux championnats, une Coupe du Portugal et cinq Coupes de la Ligue. Sept saisons plus tard, il a signé à Trabzonspor. Sur le plan individuel, l'attaquant a fini deux fois meilleur buteur du championnat portugais, une fois de la Ligue Europa et a été désigné deux fois Joueur paraguayen de l’année.

30