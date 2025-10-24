La Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football 2026 à Budapest

La huitième édition de ce rendez-vous incontournable du droit du football se tiendra les 19 et 20 février prochains dans la capitale hongroise

L’événement permettra d’aborder les principales évolutions juridiques et réglementaires de la FIFA, du Tribunal Arbitral du Sport et d’autres grandes institutions

Les sessions seront retransmises en direct sur Inside FIFA afin de pouvoir être suivies par toutes les parties prenantes du football dans le monde

La FIFA a le plaisir d’annoncer que sa huitième Conférence annuelle sur la réglementation du football se tiendra les 19 et 20 février 2026 à Budapest (Hongrie).

Devenu incontournable depuis sa création en 2019, ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur l’évolution du paysage réglementaire du football, notamment les jurisprudences, les décisions marquantes des organes juridictionnels de la FIFA et les principales procédures portées devant le Tribunal Arbitral du Sport et d’autres tribunaux de premier plan.

L’édition 2026 permettra d’aborder les principales nouveautés et décisions juridiques prises au cours de l’année achevée, notamment en matière de transferts internationaux, de procédures antidopage et de cadres de gouvernance. « Alors que le football continue de se développer et d’évoluer dans le monde entier, la FIFA reste déterminée à maintenir un cadre juridique solide et dynamique qui favorise l’équité, l’intégrité et le développement durable dans tous les domaines », a déclaré Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA. Dans la lignée des éditions précédentes, la Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football 2026 rassemblera la communauté juridique afin d’échanger des idées, de renforcer la collaboration et de défendre les principes qui sous-tendent le sport le plus populaire au monde.

Reflétant l’engagement de la FIFA en matière de transparence et d’accessibilité, l’événement sera retransmis en direct sur Inside FIFA afin que les présentations et les discussions puissent être suivies dans le monde entier. Les sessions se dérouleront en anglais et un service d’interprétation simultanée sera proposé en français et en espagnol. Un enregistrement complet sera publié ultérieurement sur legal.fifa.com. La participation à la conférence à Budapest est gratuite et ouverte aux représentant(e)s des associations membres de la FIFA, des confédérations, des ligues, des clubs ainsi que des syndicats de joueurs / joueuses et agents. Le programme complet est disponible sur la page de la Conférence annuelle sur la réglementation du football.