Le panel Voix des joueurs dresse un premier bilan de ses initiatives en matière de lutte contre le racisme

Des avancées significatives ont été réalisées grâce à la mobilisation mondiale contre le racisme : évolutions réglementaires, actions concrètes en match et renforcement de la sensibilisation

Le panel Voix des joueurs a tenu session en marge des compétitions de jeunes de la FIFA organisées au Chili, au Maroc et au Qatar

George Weah, capitaine honoraire : « Notre travail ne fait que commencer »

Depuis son lancement au mois de septembre 2025, le panel Voix des joueurs n’a pas chômé. Il s’est ainsi, dans un premier temps, attaché à réunir de grands noms du football et des militants expérimentés pour incarner le point de vue des joueurs et des joueuses, et lutter contre la discrimination dans le football mondial. Créé dans le cadre de la mobilisation mondiale contre le racisme, ce groupe de 16 personnes, emmené par son capitaine honoraire George Weah, a déjà mené à bien une série d’initiatives importantes qui témoignent de sa volonté d’agir sur la sensibilisation, le dialogue et la culture au sein de la gouvernance du football.

Lors de la séance du Conseil de la FIFA tenue le jeudi 18 décembre 2025 à Doha (Qatar), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a fait le point sur les avancées réalisées jusqu’à présent, avant de rappeler aux membres l’importance de ce panel. « Si nous voulons initier un véritable changement, la voix des joueurs et des joueuses doit être entendue. Le travail mené par le panel Voix des joueurs, en particulier lors des compétitions de la FIFA, souligne l’importance du dialogue, de l’éducation et de l’action. Il ne faut pas se contenter de belles paroles, car nous luttons pour plus d’unité et d’égalité, sur le terrain et en dehors. À travers la mobilisation mondiale contre le racisme, nous continuons à œuvrer, ensemble, afin de débarrasser le football et la société du fléau du racisme. »

En marge de ces échanges stratégiques, le panel Voix des joueurs s’est attelé à porter son message directement sur le terrain, à l’occasion de quatre compétitions de jeunes de la FIFA. Ivan Córdoba s’est tout d’abord exprimé sur le racisme face aux joueurs engagés dans les FIFA Youth Series™, disputées à Zurich quatre mois avant la création du panel. Un autre de ses membres – l’ancien international argentin Juan Pablo Sorin – s’est ensuite exprimé en marge de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ au Chili, pour faire part de ses expériences et encourager les stars de demain à réfléchir sur ces sujets. Il a également échangé sur ces aspects avec les journalistes du programme pour jeunes reporters FIFA /Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS).

Plusieurs sessions pédagogiques ont ensuite été animées par des membres du panel pendant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ au Maroc et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ au Qatar, confirmant ainsi la place prépondérante qu’occupe la jeunesse dans ses activités.

Le panel a organisé son principal événement sur site le mois dernier, à Rabat (Maroc). En présence de George Weah, du Président Infantino et du Secrétaire Général Mattias Grafström, cette session de deux jours a fait office de forum stratégique pour faire avancer la lutte contre le racisme au sein des six confédérations.

Les discussions ont notamment porté sur les cinq piliers de la mobilisation mondiale contre le racisme et l’éducation des jeunes, à travers des contributions de spécialistes de la lutte contre la discrimination, et de représentants des confédérations et des associations membres de la FIFA.

Panel Voix des joueurs 03:29

« La lutte contre la discrimination n’est pas une réflexion abstraite ; elle commence dans les stades, dans les vestiaires et dans les interactions quotidiennes », a rappelé George Weah. « Nous devons prendre du plaisir à jouer ensemble, marcher côte à côte dans les stades, chanter à l’unisson et condamner le racisme, en toutes circonstances. Notre travail ne fait que commencer. »

Le panel Voix des joueurs s’inscrit dans le cadre plus large de la mobilisation mondiale contre le racisme, une initiative lancée pour le combattre à travers une politique de tolérance zéro. Adoptée à l’unanimité par les associations membres lors du 74e Congrès de la FIFA à Bangkok (Thaïlande) en mai 2024, cette mobilisation repose sur cinq domaines d’actions pensés de façon à traduire l’engagement pris sous la forme de normes applicables, d’actions concrètes et d’un changement culturel durable à tous les niveaux du football.

D’importants progrès ont été réalisés tout au long de l’année 2025 dans chacun de ces cinq domaines. La FIFA a renforcé son cadre réglementaire via la révision de son Code disciplinaire, qui prévoit désormais des sanctions plus sévères en cas de comportement raciste. En outre, les matches à haut risque font désormais l’objet d’une surveillance accrue. Sur le terrain, le geste antiracisme et la procédure à trois étapes pour la lutte contre la discrimination ont été appliqués uniformément dans toutes les compétitions de la FIFA. Des outils efficaces de signalement des supporters ont également été mis en place, tandis que l’application SecureStadiumScan a été testée.

-Dans un autre registre, la coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) s’est poursuivie afin de faire progresser la question de la responsabilité pénale. L’éducation demeure par ailleurs l’une des clés de cette mobilisation, via des sessions organisées lors des compétitions de jeunes, des formations ciblées pour les arbitres et le lancement d’un guide antiracisme en ligne à l’intention des associations membres.

Parallèlement à la création du panel Voix des joueurs, la FIFA a réaffirmé son engagement à promouvoir le respect et l’inclusion en rappelant que la haine et la discrimination n’ont pas leur place dans le football. Dans le cadre de ses efforts dans ce domaine, l’instance dirigeante a amélioré son service de modération sur les médias sociaux, qu’elle met à disposition de l’ensemble des joueurs, joueuses, équipes et officiel(le)s prenant part à ses compétitions, ainsi qu’à ses associations membres, tout au long de l’année.

Ce service est conçu pour protéger les personnes contre les violences verbales en ligne, notamment les messages à caractère raciste, discriminatoire ou menaçant susceptibles d’être publiés lors des grandes compétitions. Il préserve également les abonnés des comptes concernés, empêchant ainsi la normalisation de tels comportements. Depuis le lancement de l’outil en 2022, plus de 65 000 publications insultantes ont été notifiées aux plateformes de réseaux sociaux pour examen et suppression, dont plus de 30 000 depuis le début de cette année.