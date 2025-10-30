De jeunes professionnels des médias vivent une précieuse expérience à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

13 jeunes journalistes ont couvert l’ensemble de la compétition dans le cadre du programme pour jeunes reporters de la FIFA / AIPS

C’est la cinquième fois que le programme se déroule dans le cadre d’une Coupe du Monde de la FIFA™ et la première fois chez lors d’une compétition U-20

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à féliciter les journalistes en herbe lors de la dernière journée de compétition

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ a permis aux 13 participants du Programme pour jeunes reporters de la FIFA / AIPS, d’acquérir une précieuse expérience professionnelle en couvrant l’intégralité de l’événement.

« Est-ce que ça vous a plu ? », leur a demandé le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à l’occasion de leur rencontre au stade en amont de la finale entre l’Argentine et le Maroc. En écho à un « oui ! » unanime, M. Infantino a ajouté : « Je suis heureux de l’entendre. Quoi qu’il arrive, protégez le football. Vous pouvez critiquer, vous pouvez formuler des louanges, vous pouvez écrire ou dire ce que vous voulez, mais vous devez toujours protéger le football. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle carrière. »

Treize jeunes reporters (six femmes et sept hommes) venus de pays participant à la compétition ont été sélectionnés par l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) pour couvrir la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™. Dans le cadre de cette expérience, ils ont également pris part à une formation au journalisme, à des débats et à des ateliers de travail à l’Université des Amériques de Santiago.

« C’est pour nous une fierté d’organiser ce programme avec le soutien de la FIFA et d’offrir à des journalistes de la nouvelle génération une expérience de terrain concrète lors d’une Coupe du Monde de la FIFA. Nous leur donnons l’occasion d’en savoir plus sur la couverture du football, mais aussi sur notre métier et la culture inhérente à ce sport », explique le président de l’AIPS, Gianni Merlo.

Depuis 2011, ce partenariat avec la FIFA a permis à de nombreux jeunes journalistes d’acquérir une précieuse expérience sur le terrain. Beaucoup d’entre eux conservent des souvenirs émus de leurs reportages lors des Coupes du Monde Féminines U-17 de la FIFA 2012 (Azerbaïdjan), 2016 (Jordanie) et 2018 (Uruguay), ou de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Émirats arabes unis 2013. C’est la première fois que le programme était déployé lors d’une Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Les participants ont été répartis dans les quatre villes hôtes de la compétition (Santiago, Valparaíso, Rancagua et Talca) afin de pouvoir couvrir les matches et autres activités, se familiarisant au passage avec la zone mixte et la tribune de presse.

Ils ont eu un aperçu grandeur nature du travail de journaliste au cours d’un événement majeur. Ils ont notamment dû exploiter leur réseau pour obtenir des informations, trouver des sujets d’articles et tirer le meilleur parti des opportunités qui s’offraient à eux. Leurs articles ont été publiés sur le site Internet et les comptes de réseaux sociaux de l’AIPS ainsi que dans leurs médias nationaux respectifs.

Dans le cadre d’activités organisées par la FIFA, le groupe a participé à des tables rondes et à des conférences de presse avec le personnel chargé de l’organisation de la compétition, et notamment Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA, ainsi que différents membres du Groupe d’étude technique de la FIFA. Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec des personnalités telles que l’ancien footballeur Juan Pablo Sorín, membre du panel Voix des joueurs contre le racisme, et Jaime Pizarro, ministre chilien des Sports.

De jeunes professionnels des médias vivent une précieuse expérience à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ Previous 01 / 12 FIFA Youth Tournaments Director Roberto Grassi Interviewed by Young Reporters - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 02 / 12 FIFA Youth Tournaments Director Roberto Grassi Interviewed by Young Reporters - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 03 / 12 FIFA Youth Tournaments Director Roberto Grassi Interviewed by Young Reporters - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 04 / 12 FIFA Youth Tournaments Director Roberto Grassi Interviewed by Young Reporters - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 05 / 12 AIPS Young Reporters Interview Juan Pablo Sorin - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 06 / 12 AIPS Young Reporters Interview Juan Pablo Sorin - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 07 / 12 AIPS Young Reporters Interview Juan Pablo Sorin - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 08 / 12 AIPS Young Reporters Interview Juan Pablo Sorin - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 09 / 12 AIPS Young Reporters Interview FIFA Technical Study Group - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 10 / 12 AIPS Young Reporters Interview FIFA Technical Study Group - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 11 / 12 AIPS Young Reporters Interview FIFA Technical Study Group - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 12 / 12 AIPS Young Reporters Interview FIFA Technical Study Group - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Next

« Mon expérience au Chili a été tout simplement inoubliable. Pouvoir participer à un événement de cette ampleur, entouré de jeunes journalistes passionnés et de grands professionnels du monde entier, c’est à la fois excitant et formateur », décrit l’Ukrainienne Maria Mozharivska (23 ans).

« Grâce à la FIFA et à l’AIPS, j’ai pu réaliser ce que ça signifie de travailler sur une Coupe du Monde, entre les matches tous les jours, les zones mixtes et la rédaction d’articles dans des délais serrés. Il y a un an à peine, je n’aurais jamais cru ça possible, mais je suis incroyablement heureuse d’avoir vécu tout cela. »

Le Cubain Alejandro Rodríguez Ulloa (25 ans) s’est montré tout aussi enthousiaste. « C’est inimaginable », explique-t-il. « Je n’avais pas la moindre idée de ce que représentait ce programme avant le début de la formation. C’est un univers entièrement nouveau, qui n’a rien à voir avec que j’ai pu connaitre dans ma carrière jusqu’à présent. Ça m’a vraiment fait progresser à tous les niveaux. »

La Marocaine Magda Soltani (27 ans) s’est quant à elle réjouie d’avoir pu générer une couverture supplémentaire de l’événement dans son pays.

« Cette expérience m’a permis de franchir un palier », estime-t-elle. « Le fait de couvrir un événement d’envergure mondiale m’a fait gagner en visibilité et en reconnaissance. J’ai même été félicitée par ma rédaction. Entre la performance exceptionnelle de l’équipe du Maroc et le fait qu’il y avait peu de journalistes marocains sur place, c’était franchement idéal ! J’ai appliqué les leçons des activités organisées par l’AIPS et la FIFA pour améliorer mes reportages. Ça a été un processus incroyable. »

Cette expérience s’est conclue par la remise aux participants d’un certificat des mains de Roberto Grassi sur le terrain du stade Julio Martínez Prádanos, juste avant la finale entre l’Argentine et le Maroc.

Les participants du programme des jeunes reporters de la FIFA/AIPS étaient : Magda Houda Soltani (Le360, Maroc), Nicolás Aravena (Puerto Montt Digital Media et La Cancha, Chili), Mariana Fraga Duarte (TV Globo, Brésil), Etianne Castillo Hernández (Sicom Puebla et Ángulo 7, Mexique), Itzel Luna (Tigo Sports, Panamá), Valentina Flórez Correa (Acord Antioquia, Colombie), Alejandro Rodríguez Ulloa (Tele Rebelde, Cuba), Rawan Hamdan Alkhamisi (Asharq Al-Awsat, Arabie saoudite), Ismael López (Radio Marca, Espagne), Gabriele Ragnini (La Gazzetta dello Sport, Italie), Thibault Le Besne (Émile et L’Équipe, France), Mariia Mozharivska (Ukrainian Sports Association, Ukraine Today et 1+1 Media, Ukraine) et Spencer Tomsett (Crimson Tide Productions / NWBA, États-Unis).

Mentors de l’AIPS : Martin Mazur (Argentine) et Riccardo Romani (Italie)