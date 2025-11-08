George Weah, capitaine d’honneur du panel Voix des joueurs, veut éradiquer le racisme du football

L’ancien président de la République du Libéria est à la tête d’un panel de 16 légendes du football

George Weah : « Le racisme est un fléau. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme dans nos vies et en particulier sur le terrain, où nous sommes censés travailler ensemble »

La première réunion physique du panel Voix des joueurs s’est tenue à Rabat, au Maroc

La légende du football George Weah a appelé les supporters à «cesser de s’insulter et à se soutenir les uns les autres » dans le cadre de la lutte contre le racisme dans le football, lors d’une réunion du panel Voix des joueurs de la FIFA à Rabat, au Maroc.

« Je suis ici pour dire au monde que nous ne voulons plus du racisme. Nous voulons simplement profiter de notre sport, marcher ensemble vers le stade, chanter ensemble et, lorsque nous sommes vaincus, avoir l’envie de revenir plus fort pour supporter notre équipe. Le football est et doit rester un plaisir », a déclaré "Mister George", président de la République du Libéria de 2018 à 2024 et capitaine d’honneur du panel Voix des joueurs. « Il est urgent que nous cessions de nous insulter, et que nous nous soutenions les uns les autres. La guerre et le racisme sont des fléaux. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme dans nos vies et en particulier sur le terrain, où nous sommes censés travailler travailler ensemble. Amusons-nous et profitons des joies de notre sport. »

George Weah, qui a remporté de nombreux titres au cours de sa carrière de joueur, notamment avec l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, a ajouté : « Je tiens à remercier le Président de la FIFA, Gianni Infantino, de m’avoir intégré à cette équipe. Je sais que j’ai un grand rôle à jouer. En tant qu’ancien footballeur puis ancien président de la République du Libéria, ma voix est importante car j’ai pratiqué ce sport et j’ai été victime de racisme pendant ma carrière. Je pense donc être légitime pour mener ce combat. »

L’atelier présidé par le Ballon d’or 1995 comptait parmi ses participants le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a prononcé le discours de clôture. Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, la directrice du football, Jill Ellis, le directeur adjoint des associations membres, Gelson Fernandes, ainsi que d’autres membres de l’administration de la FIFA étaient également présents.

« La cause qui nous rassemble aujourd’hui est probablement la plus importante pour laquelle nous devons nous battre. Mais nous devons nous y prendre de façon stratégique et surtout travailler tous ensemble. Car c’est seulement en travaillant en équipe que nous gagnerons », a déclaré le Président de la FIFA devant le panel Voix des joueurs. « Nous avons beaucoup parlé, le temps est venu de passer aux actes. Bien sûr, c’est un sujet très sensible et parfois, il est plus simple de ne rien dire, d’accepter ce qui se passe et de passer à autre chose. Mais tout cela est terminé, nous n’accepterons plus. »

Il a ajouté : « Ces deux derniers jours, vous avez réalisé un travail remarquable et nous allons continuer dans cette voie, car nous ne sommes qu’au début du combat. Faisons en sorte que notre voix, que votre voix, que la voix des joueurs et des joueuses soit entendue. »

La session faisait suite à une série de discussions tenues depuis l’annonce du panel Voix des joueurs en septembre 2025, mais marquait la toute première rencontre physique des membres du panel, leurs précédentes réunions s’étant tenues en ligne.

Mercy Akide (Nigéria), Iván Córdoba (Colombie), Khalilou Fadiga (Sénégal), Jessica Houara (France), Maia Jackman (Nouvelle-Zélande), Lotta Schelin (Suède) et Mikael Silvestre (France) accompagnaient George Weah à Rabat.

Issu de 14 associations membres de la FIFA et représentant les six confédérations, le panel Voix des joueurs vise à donner des conseils et à assurer un suivi des stratégies de lutte contre le racisme, à participer à des initiatives éducatives et à contribuer aux réformes.

Dans cette optique, le panel s’est entretenu avec la Fédération anglaise de football et la Fédération allemande de football au sujet des meilleures pratiques, ainsi qu’avec Piara Powar, du réseau FARE, au sujet des observateurs anti-discrimination déployés lors des matches.

Les membres du panel Voix des joueurs interviennent dans le cadre des cinq domaines d’action de la mobilisation mondiale de la FIFA contre le racisme, notamment auprès des jeunes, dont la sensibilisation revêt une importance majeure. L’ancien international argentin Juan Pablo Sorín a été le premier membre du panel à évoquer le sujet du racisme avec de jeunes joueurs à l’occasion de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ au Chili, en octobre dernier. Des séances de sensibilisation ont également été organisées par des membres du panel avec les équipes participant actuellement à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™ au Maroc et à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™ au Qatar.

Le panel Voix des joueurs a également profité de l’occasion pour s’entretenir avec les représentants des six confédérations, prendre connaissance des avancées réalisées dans le cadre du cinquième pilier de la mobilisation mondiale de la FIFA contre le racisme et examiner le plan opérationnel pour 2026 et 2027, avant d’assister à la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™ entre la RDP Corée et les Pays-Bas.

« Aux quatre coins du monde, des milliers de personnes se déplacent pour venir admirer ceux qui illustrent réellement les valeurs du football : la paix, l’amour et le plaisir ; j’en ai été témoin. Aujourd’hui, ce que nous voulons c’est éradiquer le racisme dans le sport, car cela ne peut entraîner que des drames. C’est uniquement dans cette optique que nous travaillons tous ensemble », a déclaré George Weah, qui a rendu hommage aux initiatives de lutte contre le racisme de la FIFA menées par le président Infantino.