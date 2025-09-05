Le panel Voix des joueurs entre en action pour lutter contre le racisme dans le football

Représentant 14 pays et six confédérations, les membres sont résolus à éradiquer ce fléau

Leur mission consiste à soutenir la mobilisation mondiale contre le racisme, superviser les stratégies de lutte contre les discriminations raciales, participer à des initiatives éducatives et contribuer à la mise en œuvre de réformes

Les membres apporteront également leurs conseils sur diverses initiatives et aideront à diffuser le message de la campagne No Racism en partageant leurs histoires personnelles

La composition du panel Voix des joueurs de la FIFA a été dévoilée aujourd’hui. Ce groupe de 16 personnes, composé de légendes du football masculin et féminin, est pleinement résolu à mettre fin au racisme dans le football.

Les membres se feront les porte-paroles de la mobilisation mondiale contre le racisme en apportant leur expérience et leur leadership en la matière. Leur rôle est de superviser et d’accompagner les initiatives issues de cette mobilisation, de promouvoir l’éducation à tous les niveaux du football, ainsi que de favoriser la réflexion autour de nouvelles idées.

Le panel plaide pour un changement culturel et la mise en œuvre généralisée de mesures de lutte contre le racisme dans tout l’écosystème du football afin d’obtenir des résultats durables et tangibles sur le terrain comme en dehors.

Panel Voix des Joueurs 03:29

Créé dans le cadre du cinquième pilier de la mobilisation mondiale de la FIFA contre le racisme – approuvée à l’unanimité par les 211 associations membres de la FIFA lors du 74e Congrès de l’instance à Bankgok (Thaïlande) le 17 mai 2024 –, le panel Voix des joueurs se compose des personnes suivantes : George Weah (Liberia), capitaine d’honneur, Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombie), Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Khalilou Fadiga (Sénégal), Formiga (Brésil), Jessica Houara (France), Maia Jackman (Nouvelle-Zélande), Sun Jihai (RP Chine), Blaise Matuidi (France), Aya Miyama (Japon), Lotta Schelin (Suède), Briana Scurry (États-Unis), Mikaël Silvestre (France) et Juan Pablo Sorín (Argentine).

« Le panel Voix des joueurs apporte un leadership et une influence uniques aux efforts conjoints du football pour lutter contre la discrimination raciale et se veut une composante essentielle de la mobilisation mondiale contre le racisme », précise Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino à propos du panel Voix des joueurs 02:17

« Nous avons énormément de chance de pouvoir compter sur des personnalités aussi passionnées et éminentes, qui contribuent de façon décisive à l’éducation, représentent le panel lors de divers événements et conférences, et soutiennent les joueurs ou joueuses qui ont été victimes d’actes racistes. Le racisme et la discrimination ne sont pas simplement répréhensibles, il s’agit de délits dans beaucoup de pays. Les sanctions imposées par le monde du football ne suffisent pas à elles seules à lutter contre les mauvais comportements ; tous les incidents à caractère raciste, que ce soit dans les stades ou en ligne, doivent être pleinement sanctionnés. »

Les membres du panel joueront un rôle essentiel dans la sensibilisation de différents groupes, notamment les joueurs et joueuses participant aux compétitions de jeunes de la FIFA. En se concentrant sur les effets de ces violences sur les joueurs, les joueuses, les autres individus et le football en tant que sport, ils offriront un soutien et des conseils pratiques sur la manière de se joindre à eux pour prendre position contre des actes considérés comme criminels dans de nombreux pays. Les membres s’efforceront également de faire connaître dans leur région respective les mesures récemment approuvées par le Conseil de la FIFA afin de renforcer la lutte contre le racisme.

« Le football est une source d’unité et de développement, qui renforce l’humanité », explique George Weah, capitaine d’honneur du panel. « Je m’efforcerai toujours de promouvoir ce sport, comme je l’ai fait par le passé et comme je continue de le faire, parce que le football, c’est la vie. Je suis honoré de tenir ce rôle. »

1er pilier : règles et sanctions

2e pilier : agir sur le terrain

3e pilier : poursuites judiciaires

4e pilier : sensibiliser

5e pilier : le rôle des joueurs et joueuses

Depuis, la FIFA a pris des mesures significatives, comme en témoignent les récents amendements à son Code disciplinaire dans le cadre du premier pilier, incluant notamment la hausse des amendes et une plus grande responsabilisation. L’amende maximale a ainsi été considérablement augmentée, puisqu’elle est désormais fixée à CHF 5 000 000, tandis que les joueurs, joueuses et officiel(le)s peuvent contribuer à l’identification des auteurs d’actes racistes.

La procédure antidiscrimination à trois étapes a quant à elle été intégrée à l’article 15, qui comprend également des mesures spécifiques, dont le geste antiracisme (2e pilier). Par souci d’harmonisation des mesures disciplinaires, les associations membres doivent dorénavant adapter leur propre réglementation aux principes généraux du Code disciplinaire de la FIFA.

En parallèle, le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux continue de fluidifier l’échange de preuves à l’issue des compétitions de la FIFA afin de faciliter les poursuites au niveau national, cette fois dans le cadre du troisième pilier. Plus de 100 dossiers de preuves ont ainsi été mis à disposition à ce jour. Depuis son lancement lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le service a analysé plus de 33 millions de publications et commentaires sur plus de 15 000 comptes de réseaux sociaux.