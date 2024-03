Le Barça n'a pas le choix

Mamelodi Sundowns, Salzburg, l’Atlético Madrid et Ulsan sont proches de la qualification

Deux autres clubs peuvent espérer décrocher une place en avril : l’ES Tunis et Jeonbuk Motors

Barcelone se prépare à une double confrontation décisive face au Paris Saint-Germain

Quatre clubs, le Ulsan HD FC (KOR), le Mamelodi Sundowns FC (RSA), le FC Salzburg (AUT) et le Club Atlético de Madrid (ESP), peuvent prétendre à une place qualificative pour la première édition du Mundial de Clubes FIFA™ (Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™) à 32 équipes dans les trois semaines à venir, tandis que le FC Barcelone (ESP) jouera sa qualification dans un match aller-retour. Les compétitions continentales reprennent le 29 mars, avec les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF et de l’UEFA ainsi que de la Coupe des Champions de la Concacaf. La Ligue des Champions de l’AFC quant à elle, entame déjà ses demi-finales. C’est du côté de l’Afrique que se disputeront les premières rencontres. Al Ahly (EGY), vainqueur des éditions 2020/2021 et 2022/2023, et le Wydad Athletic Club (MAR), titré lors de l’édition 2021/2022, sont déjà assurés de leur participation en leur qualité de champions continentaux. Ils seront rejoints par le prochain vainqueur et par une autre équipe, sélectionnée via le système de classement. Il s’agira de Mamelodi Sundowns ou de l’Espérance Sportive de Tunis (TUN), mais les deux équipes peuvent espérer se qualifier simultanément si l’une d’elles soulève le trophée ou si Al Ahly décroche un 12e titre continental, ce qui serait un record dans l’histoire de la compétition. Cador du championnat sud-africain avec son record de 13 titres, Mamelodi Sundowns sera assuré de sa qualification en cas de défaite des Tunisiens en quarts de finale. L’escouade sud-africaine rencontrera le Young Africans SC ( TAN) le 30 mars et le 5 avril , tandis que l’Espérance, quadruple championne d’Afrique, fera face à l’AS des Employés de Commerce Mimosas (CIV) le 30 mars et le 6 avril. Par ailleurs, si Mamelodi est éliminé en quarts de finale après un nul et une défaite ou deux défaites consécutives et que l’Espérance se qualifie en demi-finales en enchaînant deux victoires, le club tunisien dépasserait son rival sud-africain au classement et validerait une qualification pour la compétition intercontinentale.

Le troisième quart de finale aura lieu le 30 mars et le 6 avril et mettra au prise le Tout Puissant Mazembe (COD), quintuple vainqueur de la compétition, et l’Atlético Petróleos Luanda (ANG), deux équipes qui ne peuvent se qualifier qu’en remportant l’édition. La dernière rencontre, qui se déroulera le 29 mars et le 5 avril, opposera le Simba Sports Club (TAZ) et Al Ahly. Le club tanzanien devra également remporter la compétition pour valider sa qualification. En Europe, c’est le 9 avril que reprendra la compétition, avec le quart de finale opposant le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain FC (FRA). Le géant catalan, cinq fois champion d’Europe, devra s’imposer pour espérer une qualification via le système de classement ou remporter la compétition pour valider son billet pour le mondial. Si les hommes de Xavi s’inclinent à l’issue de la double confrontation, c’est l’Atlético Madrid qui prendra sa place au classement, quel que soit le résultat du match qui l'oppose au Borussia Dortmund (GER). Parallèlement, le FC Salzburg se verra assurer de participer au mondial si Arsenal (ENG), qui doit remporter la compétition pour se qualifier, se fait éliminer par le FC Bayern Munich (GER).

En Asie, deux places restent à prendre : l’une en qualité de vainqueur de l’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions de l’AFC, l’autre via le système de classement. . Le club coréen d’Ulsan assurera sa place au Mundial des Clubes aux dépens de ses compatriotes du Jeonbuk Motors FC (KOR) s’il remporte au moins un match ou enchaîne deux nuls lors de la compétition, ou s’il valide sa place en finale. Les Tigres affronteront le Yokohama F. Marinos (JPN) d’Harry Kewell les 17 et 24 avril. Ces derniers peuvent encore espérer une qualification pour l’édition américaine, à condition de remporter leur premier titre en Ligue des Champions de l’AFC.

L’autre demi-finale, qui aura lieu les 16 et 23 avril, mettra aux prises le Al Ain FC (UAE) et Al Hilal (KSA), quadruple champion d’Asie, qui a déjà assuré sa qualification en tant que vainqueur de l’édition 2021. Si le club saoudien remporte un cinquième titre, les deux clubs coréens les mieux classés, Ulsan et Jeonbuk rejoindront la liste des équipes présentes aux États-Unis. De plus, si Al Hilal et Ulsan se rencontrent en finale, Jeonbuk sera assuré de participer au mondial.

En Amérique du Nord, les clubs mexicains et américains sont en pole position pour décrocher la quatrième et dernière place qualificative restante pour la Concacaf, qui sera attribuée au vainqueur de l’édition 2024 de la Coupe des Champions. Celle-ci en est au stade des quarts de finale, qui se disputeront respectivement les 2 et 3 avril pour la phase aller et les 9 et 10 avril pour la phase retour. Lionel Messi et ses coéquipiers du Club Internacional de Fútbol Miami (USA) font partie des prétendants au titre et affronteront le CF Monterrey (MEX), déjà qualifiés en tant que vainqueurs de l’édition 2021. Si les Rayadosglanent un sixième titre continental, ils laisseront une place vacante, qui reviendra à l’équipe la mieux classée entre Philadelphia Union (USA) et Columbus Crew (USA), bien que le club de Philadelphie soit pour l’instant bien mieux positionné.