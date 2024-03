30. Gestion des risques financiers

Les produits des droits de retransmission télévisée et des droits marketing proviennent de grands groupes multinationaux et de diffuseurs publics. Une partie des produits à recevoir est également couverte par des garanties bancaires. De plus, les contrats contiennent une clause de défaut permettant de mettre un terme au contrat dès lors qu’une partie est en défaut. Dans le cas d’un défaut de paiement, la FIFA n’est pas tenue de rembourser les services ni les contributions reçues. Elle a également le droit de remplacer les contrats annulés par de nouveaux contrats de marketing ou de retransmission télévisée.