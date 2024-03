Los ingresos por derechos de televisión y marketing proceden de grandes compañías multinacionales y entes públicos de radiotelevisión. Parte de los ingresos pendientes de cobro también está cubierta por garantías bancarias. Además, los contratos incluyen una cláusula resolutoria que conlleva su rescisión si una de las partes no cumple con el acuerdo. En caso de incumplimiento de contrato, la FIFA no está obligada a reembolsar los servicios ni las contribuciones recibidas. Asimismo, la FIFA tiene derecho a reemplazar los contratos que han finalizado por nuevos acuerdos de marketing o de televisión. Podrían surgir riesgos crediticios materiales si diversas partes no pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales. La directiva de la FIFA supervisa y lleva a cabo un continuo y estricto seguimiento de la solvencia crediticia de los afiliados comerciales. Dada la buena calificación crediticia y la elevada diversificación de la cartera de sus afiliados comerciales, la directiva de la FIFA cree que es improbable que suceda algo semejante. La gran mayoría de efectivo y equivalentes están depositados en bancos e instituciones financieras con una calificación «A-1» o superior según S&P. Las inversiones en renta fija con plazo residual hasta el vencimiento de doce meses o inferior solo se realizan con emisores con una calificación a corto plazo «A-2» o superior. Las inversiones en bonos tienen como objeto únicamente bonos cotizados y negociables de emisores con una calificación «BBB–» o superior. Las inversiones y la contratación de productos financieros derivados solo se realizan con partes contratantes de elevada solvencia. El valor contable de los activos financieros representa la exposición máxima al riesgo crediticio.