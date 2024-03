Just Fontaine 1933-2023

Cuando la carrera del francés Just Fontaine se vio truncada por una lesión, su nombre ya figuraba con letras de oro en la historia del fútbol. En 1958, el delantero anotó 13 goles en la Copa Mundial de la FIFA™ de Suecia, una hazaña no superada y especialmente meritoria si se tiene en cuenta que en aquella selección francesa partía en principio como suplente, con escasas posibilidades de disputar minutos en la competición. Fontaine formó una gran dupla con Raymond Kopa, con el que se complementó a la perfección por su velocidad y capacidad de anticipación. En principio, acudió al torneo como suplente de René Bliard, delantero del Stade de Reims. Tanto es así que, cuando tuvo que jugar el primer partido contra Paraguay por la lesión de Bliard, se vio obligado a pedir unas botas prestadas, al considerarse que las suyas no eran adecuadas. De madre española (María) y padre francés (Delphin), Fontaine nació en Marrakech y se crio en Casablanca junto con sus seis hermanos. Cuando el Niza lo fichó en 1953, se trasladó a Francia. A los 20 años debutó con la selección en un partido de clasificación para el Mundial contra Luxemburgo, en el que marcó un triplete. Sin embargo, no recibió otra convocatoria hasta 1956, para un partido en el que Francia perdió por 1-2 contra Hungría en París. Fontaine tuvo que esperar otro año para volver a jugar con su selección. Tras participar en un encuentro contra Hungría en Budapest en 1957, no volvió a jugar con el equipo nacional hasta marzo de 1958, concretamente en un partido contra España donde anotó el gol que le valió un puesto en el combinado que participó en el Mundial de Suecia ese mismo año. Por entonces, llevaba dos años en el Stade de Reims, con el que fue máximo goleador de la liga francesa en las temporadas 1957-1958 y 1958-1959. En 1959 se enfrentó a Kopa, compañero de selección y por entonces jugador del Real Madrid, en la final de la Copa de Europa disputada en Stuttgart, donde el equipo español se impuso por 2-0. Pese a la derrota, Fontaine lideró con diez goles la tabla de anotadores de esa edición de la competición. Poco después, el Reims fichó a Kopa y juntó a ambos jugadores en la delantera. En 1962, Fontaine se fracturó la tibia y el peroné en una misma jugada, una lesión que lo obligó a retirarse prematuramente de los terrenos de juego.