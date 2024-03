11. Marketing et télévision

Les charges liées aux Droits marketing se rapportent principalement à la gestion de l’expérience client ainsi qu’aux logiciels et applications qui s’y rapportent, s’agissant plus particulièrement de l’automatisation et l’analyse des ventes, du service à la clientèle, du marketing. La FIFA a également fait appel à d’autres techniques marketing, telles que le marketing numérique et le marketing de marque, pour l’aider à élargir sa base de clients et le niveau de ses ventes.