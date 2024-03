Ce sommet a également permis aux participants de partager leurs exemples de bonnes pratiques et les enseignements tirés de leurs expériences en matière de prévention. Des responsables de la prévention issus de nombreuses associations membres et confédérations, ainsi que des experts mondiaux et représentants de plusieurs acteurs œuvrant à une pratique sûre du sport (Comité International Olympique, Conseil de l’Europe, Centre pour le sport et les droits de l’homme, FIFPRO et Army of Survivors), ont participé à une kyrielle de tables rondes et de présentations, en compagnie d’anciens footballeurs internationaux et de Kari Seitz, cheffe du département de l’Arbitrage féminin de la FIFA.