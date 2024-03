« La Coupe du Monde Féminine est une source de motivation pour nos associations membres », a-t-elle estimé. « Le président de la fédération marocaine est resté bouche bée devant les stades pleins, l’ambiance, les supporters et toute la ferveur environnante, et cela l’a fortement encouragé à investir spécifiquement dans le football féminin, notamment via la création de passerelles vers le haut niveau. Il a mis en place des académies, il a recruté l’un des meilleurs entraîneurs au monde pour diriger l’équipe et, quatre ans plus tard, les Marocaines se qualifiaient pour la Coupe du Monde 2023 et y réalisaient un parcours incroyable. »