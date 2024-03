Après l’exposition « 211 Cultures. One Game », qui s’est achevée en août 2023, le FIFA Museum a ouvert ses portes à une autre attraction, « Designing the Beautiful Game », en octobre 2023. Cette étude approfondie de la relation entre le football et l’art tout au long de l’histoire est le fruit d’une collaboration avec le prestigieux Design Museum de Londres. Ses visiteurs ont pu découvrir un point de vue innovant et stimulant sur l’évolution du sport. Toujours à Zurich, le FIFA Museum a accueilli des retransmissions publiques de tous les matches de la Coupe du Monde Féminine 2023. Il s’est par ailleurs lancé à la conquête du monde numérique, avec le lancement de sa première expérience de réalité virtuelle. Soutenue par une technologie de pointe, l’application transporte les visiteurs en 1930, pour vivre la première édition de la Coupe du Monde et le voyage vers l’Uruguay à bord du Conte Verde. Une version numérique de l’exposition « Calling the Shots: Faces of Women’s Football » a également permis de mettre à l’honneur les pionnières et les grands noms de l’histoire du football féminin, en lien avec le grand rendez-vous mondial en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande. Ces deux approches révolutionnaires témoignent de la volonté du FIFA Museum de proposer de nouvelles expériences immersives au grand public.