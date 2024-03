Le rapport souligne en outre que 80% des investissements réalisés dans le cadre des cycles 1.0 et 2.0 de FIFA Forward entre 2016 et 2022 (plus de USD 2,24 milliards) ont été directement réalisés auprès des associations membres, que ce soit pour apporter une contribution essentielle aux activités de développement du football ou faciliter des investissements dans des projets de long terme liés au football. Le rapport classe les investissements réalisés au cours de la période en huit catégories. L’administration et la gouvernance représentent le poste le plus important au sein des 211 associations membres avec USD 448,8 millions, suivies des infrastructures (USD 415,2 millions). Les équipes nationales (USD 357,5 millions), les compétitions (USD 186,1 millions) ainsi que l’équipement et autres (USD 181,1 millions) ont également bénéficié de fonds importants, tout comme le football féminin (USD 110,9 millions) et le renforcement des compétences (USD 86,8 millions). Les dépenses liées aux opérations et les fonds inutilisés (USD 135,6 millions) complètent ce tableau. Ces investissements ont permis l’aménagement de 577 nouveaux terrains et la création de 208 nouvelles compétitions. Grâce à cela, 300 000 hommes, femmes, garçons et filles du monde entier profitent de nouvelles opportunités de pratiquer le sport qu’ils adorent.