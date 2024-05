La création de contenu digital au coeur d'un atelier virtuel

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme de compétences numériques de la FIFA

Quatorze associations membres africaines ont participé à ce rendez-vous

Cet atelier est en adéquation avec la stratégie de la FIFA visant à soutenir l'apprentissage et l'innovation au sein des Associations Membres

Suite au succès de l’atelier sur la création de contenu numérique qui s’est tenu en décembre à Kigali, un nouveau "workshop" a été organisé du 21 au 23 mai par la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique, sous la houlette de son directeur Gelson Fernandes. Et ce rendez-vous virtuel de trois jours, impulsé par FIFA+, a été à nouveau une grande réussite.

"Le digital workshop est crucial pour nos fédérations, car il leur permet de maîtriser les outils numériques, d'adopter les meilleures pratiques et de rester compétitifs dans un environnement en constante évolution", explique l’ancien international Suisse. "En participant à cet atelier, nous pouvons renforcer leurs compétences, innover et collaborer efficacement, assurant ainsi un avenir prospère et connecté pour toutes nos fédérations."

Vingt-cinq délégués de quatorze associations membres africaines de la FIFA ont ainsi eu l’opportunité de développer ou de parfaire leurs connaissances en matière de création de contenu digital. Au menu de l’atelier : "l'engagement dans les médias sociaux", "les stratégies de monétisation de contenu", et "l'utilisation de l'analyse pour la croissance de l’audience".

Associations membres ayant participé

Côte d’Ivoire 🇨🇮 Sénégal 🇸🇳 Mozambique 🇲🇿 Ghana 🇬🇭 RD Congo 🇨🇩 Zambie 🇿🇲 Maroc 🇲🇦 Egypte 🇪🇬 Algérie 🇩🇿 Soudan du Sud 🇸🇸 Botswana 🇧🇼 Namibie 🇳🇦 Afrique du Sud 🇿🇦 Cameroun 🇨🇲

"Cette expérience a été très enrichissante. Les compétences et les stratégies que nous y avons acquises nous permettront de créer un contenu plus attrayant, et elles nous aideront à mieux communiquer avec nos supporters", se réjouit Mike Mubanga, en fonction au sein de la Fédération zambienne de football.

"C’était une excellente occasion de nouer des contacts avec d'autres associations membres, mais aussi d'apprendre de spécialistes de ce domaine. Je suis impatient de mettre en pratique tout ce que j’ai appris et de voir l'impact positif que pourrait avoir notre présence numérique".

Janine Anthony était parmi ces intervenants. Responsable des partenariats sportifs et jeux pour TikTok zone Afrique subsaharienne, l’Anglaise a pu offrir un aperçu de ce que la célèbre plateforme avait techniquement et stratégiquement mis en place en matière de football, notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations de de la CAF 2023.

Le digital workshop est crucial pour nos fédérations, car il leur permet de maîtriser les outils numériques, d'adopter les meilleures pratiques et de rester compétitifs dans un environnement en constante évolution Gelson Fernandes Directeur de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique

Autres conférencières présentes, Natalie Gibson, responsable par intérim du contenu à la Football Association, est revenue sur la campagne digitale imaginée par la Fédération anglaise de football à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ; tandis qu’Estela Lucas, en charge notamment de la "Fan Experience" au sein de la Fédération portugaise de football (FPF), a partagé son expertise en matière d'exploitation des données.

"Ce workshop a été très instructif. Il nous a éclairés sur la manière d'utiliser les différents médias sociaux ce qui nous permettra d’améliorer la création de nos contenus", résume Matilda Dimedo, responsable de la communication du département Football Féminin au sein de la Ghana Football Association.

Et d’ajouter : "Nous sommes très reconnaissants à la FIFA d'avoir créé la plateforme des compétences numériques de la FIFA, et d’avoir organisé cet atelier. Nous espérons avoir d'autres occasions d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre avec la formidable équipe du Département des compétences numériques !"

FIFA Digital Skills : le programme Compétences Numériques de la FIFA 01:00

"J'ai des acquis en matière de création de contenu, mais cet atelier m'a apporté de nouveaux angles et une vision différente qui m'aideront grandement à développer du contenu à l’avenir", complète Ahmed Farouk, qui travaille pour la Fédération égyptienne de football avant de conclure : "L'atelier abordait les méthodes les plus modernes, notamment l’Intelligence Artificielle. Ce fut une grande expérience pour moi".