Crecimiento del fútbol femenino (abril de 2026)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Este útimo mes tuvo significante actividad en muchos de los programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA

Hitos en el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ y para las selecciones participantes en la FIFA Series 2026™

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial. En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al fútbol femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Burundi

Tras el seminario de "Formación para gestores y administradores" celebrado el año pasado, la Federación de Fútbol de Burundi (FFB) centró sus esfuerzos en formar a una nueva generación de entrenadoras. Como parte del programa de desarrollo de ligas de la FIFA, el objetivo es aumentar el número de entrenadoras en todo el país, desde las categorías inferiores hasta el nivel absoluto. El curso, que tuvo lugar en el Centro Técnico de la FFB en Bujumbura, ofreció a las participantes un amplio programa de cinco días que incluyó sesiones teóricas y prácticas impartidas por instructores locales.

Ruanda

La Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso constante con el desarrollo del fútbol femenino con el inicio de una ampliada Liga sub-17 de la FERWAFA. Tras la puesta en marcha de varios programas respaldados por la FIFA el año pasado —así como la Campaña de promoción del fútbol femenino sub-13 y sub-15 del mes pasado—, la Liga Nacional sub-17 es una competición insignia para el desarrollo de las jóvenes, enmarcada en el Programa de desarrollo de ligas del organismo rector mundial.

Diseñada para fortalecer el ecosistema del fútbol femenino de Ruanda, ofrece una plataforma nacional estructurada, competitiva y de alta calidad para todas las jugadoras de élite. Participarán un total de 25 equipos de toda la nación del África Oriental, con unas 500 chicas.

Seychelles

La Federación de Fútbol de Seychelles (SFF) ha alcanzado un hito importante con el lanzamiento de su Estrategia de Fútbol Femenino, de tres años de duración. La estrategia traza una hoja de ruta clara para el desarrollo del fútbol femenino en esta nación archipelágica del océano Índico.

El evento de lanzamiento reunió a las principales partes interesadas del panorama deportivo nacional, lo que puso de relieve el esfuerzo colaborativo necesario para fortalecer las oportunidades de las niñas y de las mujeres en el fútbol. "El lanzamiento de la estrategia representa un importante paso adelante para el fútbol femenino en Seychelles, ya que refuerza la visión de la federación de seguir ampliando la participación y fortaleciendo las estructuras que respaldan este deporte", afirmó Chris Yip-Au, directora de fútbol femenino de la SFF.

Coincidiendo con el lanzamiento, la Liga Femenina de Seychelles dio inicio a su segunda temporada con financiación del programa de desarrollo de ligas de la FIFA. Con la participación de ocho equipos de la isla principal de Mahé, la competición de este año, que tendrá una duración de seis meses, tiene como objetivo mostrar los avances en las habilidades técnicas, la organización de los partidos y el crecimiento continuo del fútbol femenino.

Bangladesh

La Federación de Fútbol de Bangladesh (BFF) pretende seguir aprovechando los importantes avances que ha logrado recientemente el país en lo referente al fútbol femenino. Poco después de que la selección nacional debutara en la reciente Copa Asiática Femenina de la AFC, la BFF convocó un seminario de dos días en su sede de Daca con financiación del programa de desarrollo de ligas. En el mismo participaron entrenadores y árbitros de la liga nacional, y se organizó para evaluar la liga con el fin de seguir desarrollando el fútbol femenino en este país del sur de Asia.

Bután

La Federación de Fútbol de Bután (BFF) siguió impulsando su Campaña de promoción del fútbol femenino, cuyo último evento se celebró en Tashiyangtse. Dirigida a niñas de entre 6 y 16 años y con el objetivo de promover la participación y la inclusión a nivel de base, la campaña desempeña un papel fundamental en la ampliación del acceso al fútbol en las zonas remotas del Reino del Himalaya.

Brunei Darussalam

Tanto árbitras como entrenadoras se vieron beneficiadas durante el mes pasado, cuando la Asociación de Fútbol de Brunei Darussalam (FABD) organizó dos eventos respaldados por la FIFA.

El Curso básico de árbitras de fútbol femenino clase 3 representa una iniciativa histórica de la FABD, ya que es el primer programa de arbitraje exclusivo para mujeres en Brunei Darussalam. El curso, que se llevó a cabo durante cuatro días en la sede de la FABD, proporcionó a las participantes un conocimiento exhaustivo de las Reglas de Juego, la gestión de partidos y el posicionamiento técnico, con el objetivo a largo plazo de formar un grupo especializado de árbitras que cumplan con los estándares internacionales.

La casa FABD también fue la sede de un amplio curso de formación de entrenadoras de cinco días de duración, respaldado por la FIFA, cuyo objetivo es servir de catalizador para la transformación en los sectores de fútbol base y juvenil del país. Esta llegada de líderes femeninas cualificadas crea un puente de mentoría profesional para las jóvenes talentos de todo el país en el ámbito de la cantera.

Kenia

La Federación de Fútbol de Kenia (FKF) organizó un seminario con las partes interesadas con el objetivo de diseñar una nueva Estrategia de fútbol femenino en Kenia. Se invitó a la capital Nairobi a representantes de clubes y ligas de todas las regiones del país, así como a otras partes interesadas. El evento contó con la asistencia de más de 80 participantes, entre ellos la experta de la FIFA Sue Ronan, que acudió como invitada.

Dennis Gicheru, secretario general interino de la FKF, declaró: "En los últimos años, el fútbol femenino en Kenia ha experimentado un crecimiento constante, especialmente en los partidos de clasificación y en las competiciones zonales, regionales e internacionales. Este crecimiento constante solo puede potenciarse mediante una estrategia de fútbol femenino más sólida que busque inculcar un enfoque holístico que abarque desde la identificación de talentos, el entrenamiento, el fortalecimiento de las ligas locales, la comercialización, la gobernanza y la administración, entre otros aspectos importantes".

San Marino

Se ha hecho historia en San Marino con la presentación de su primera selección femenina. La creación del equipo culmina un compromiso a largo plazo de la Federación de Fútbol de San Marino con todas las categorías del fútbol femenino.

Presentada en el Estadio de San Marino, la selección participó en su primera sesión de entrenamiento bajo la tutela de la exinternacional italiana Giulia Domenichetti. El microestado sin litoral ya participa en la fase de clasificación para el Campeonato Femenino Sub-19 de la UEFA.

Programa de liderazgo femenino en el fútbol de la FIFA

La última edición del Programa de liderazgo femenino en el fútbol de la FIFA alcanzó esta semana otro hito, con la participación de casi 50 personas reunidas en París durante cuatro días muy productivos. A lo largo de la semana se graduó una promoción, mientras que se dio la bienvenida al programa a un nuevo grupo.

Este programa está diseñado para contribuir a aumentar la representación femenina en los órganos de toma de decisiones del fútbol a todos los niveles. El éxito del programa quedó patente con el nombramiento de Aline Pellegrino, exjugadora y excapitana de la selección brasileña, directora ejecutiva de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés de la filial local de la FIFA en Brasil para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™.

Programa de iniciativas sociales de la FIFA

La edición inaugural del Programa de iniciativas sociales de la FIFA sigue extendiéndose por todo el mundo. El programa ofrece una plataforma para que jugadores de renombre lideren iniciativas de impacto social diseñadas a medida.

Entre las últimas iniciativas en ponerse en marcha se encuentra el programa Yilkari, de Lydia Williams. La exguardameta australiana regresó a la remota región donde creció para lanzar este programa, que se centra en crear vías inclusivas y culturalmente seguras para las mujeres y niñas de las Primeras Naciones.

FIFA Series: torneo femenino

La primera edición de la FIFA Series dedicada a las selecciones femeninas internacionales se celebró en abril en cuatro países por tres continentes. Concebida principalmente para brindar a las naciones emergentes en el fútbol la oportunidad de medirse con equipos de otras confederaciones, varias de las selecciones participantes se estrenaban en un evento de la FIFA. Tailandia se impuso en casa, al igual que Costa de Marfil y Brasil, mientras que Australia se impuso por la mínima a la anfitriona, Kenia.

Fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

El cuadro de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ sigue tomando forma poco a poco. Nueva Zelanda, coanfitriona de la edición de 2023, es la última selección en clasificarse. Las kiwis tuvieron que esforzarse mucho para lograr la clasificación, y solo un gol de Katie Kitching les permitió imponerse a una Papúa Nueva Guinea muy bien preparada en la final de la OFC.

Aunque las eliminatorias de la AFC concluyeron en marzo, el camino hacia Brasil siguió su curso a buen ritmo en la mayor parte del mundo durante el mes de abril. La UEFA dio inicio a sus eliminatorias, mientras que la Concacaf W Championship llegó a su fin, con la destacada clasificación de El Salvador por primera vez. La CONMEBOL se acerca ahora a las últimas jornadas, con Argentina y Colombia actualmente en una posición privilegiada para acompañar a la anfitriona, Brasil, en la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebrará en Sudamérica.

Catálogo de bases operativas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

El compromiso de la FIFA de garantizar que la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil™ del próximo año sea la mejor hasta la fecha quedó patente con la presentación del catálogo de bases operativas para las selecciones participantes. Se ha reunido una primera versión del catálogo, que se enviará a las federaciones miembro, y que incluye 38 instalaciones de entrenamiento, vinculadas con sendos alojamiento. Cabe destacar que se volverán a ofrecer 12 doce instalaciones de entrenamiento utilizadas como bases operativas de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

El Afghan Women United ya puede tomar parte en las competiciones de la FIFA

El Consejo de la FIFA aprobó una enmienda trascendental al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que permitirá a las jugadoras afganas —incluidas las integrantes de la Afghan Women United, la selección afgana de refugiadas, financiada y respaldada por la FIFA— representar a su país en partidos internacionales oficiales en el marco de las competiciones de la FIFA.

La decisión del Consejo de la FIFA ha ayudado a las mujeres afganas a "recuperar nuestra identidad" 03:12