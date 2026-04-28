La FIFA celebra en París a una nueva generación de mujeres líderes en el fútbol

Un total de 47 mujeres líderes en el fútbol se dieron cita en París

Una plataforma única para que las mujeres en el fútbol aprendan, compartan y establezcan contactos entre sí

Un firme compromiso para reforzar el liderazgo femenino e impulsar cambios duraderos en el fútbol

París albergó la semana pasada el Programa de liderazgo femenino en el fútbol de la FIFA en lo que fue un hito clave para una nueva generación de líderes en el deporte rey a nivel mundial. Durante cuatro días, casi 50 participantes de las seis confederaciones se dieron cita en la capital francesa. Una promoción se graduó, poniendo el broche de oro a su exigente andadura en el ámbito del desarrollo del liderazgo, mientras que otra emprendió el camino lista para seguir su estela.

La reunión sirvió como punto de encuentro para un amplio abanico de experiencias, culturas y perspectivas, y en ella las participantes pudieron intercambiar conocimientos sobre sus carreras y aspiraciones y los retos a los que se enfrentan al avanzar en sus carreras profesionales, reforzando al mismo tiempo el papel de las mujeres en el fútbol.

Una plataforma mundial para aprender y establecer contactos

Uno de los aspectos más destacados de la fase final fue la profundidad de los diálogos entre las participantes, provenientes de todos los rincones del mundo. Desde Finlandia a Filipinas pasando por Panamá o Portugal, cada una de ellas aportó su propia perspectiva, determinada por sus entornos futbolísticos y sociales.

Para Carolina Joly, comisionada de Fútbol Femenino de Panamá, esta diversidad es esencial: "Creo que hoy en día la representación es muy importante, así como crear espacios como este. Estoy muy agradecida de formar parte de la primera promoción y de graduarme aquí en Francia".

La FIFA celebra a una nueva generación de mujeres líderes en el fútbol 03:12

Isabella Fernando, miembro del Comité Ejecutivo en Filipinas, destacó el valor de estos contactos internacionales: "Para mí es realmente importante poder establecer contactos con otras mujeres de todos los rincones del mundo y ver que hay semejanzas y también maneras; que ellas han superado algunas situaciones que pueden ser difíciles para nosotras ahora mismo, y nos muestran posibles maneras de resolver este tipo de problemas".

Impulsando a las líderes del mañana

La esencia del programa es un objetivo claro: desarrollar competencias de liderazgo sólidas y sostenibles. Desde su primera reunión en Zúrich, las participantes han seguido una ruta estructurada que combina formación, orientación y redes de trabajo.

La fase final, celebrada en París, reforzó esa base con sesiones centradas en la toma de decisiones, la gestión estratégica y el desarrollo organizativo. Sin embargo, más allá del contenido formal, quizá el resultado más significativo fue la transformación personal.

Minna Kauppinen, responsable de Desarrollo de Finlandia, describió su propio crecimiento: "En este programa he aprendido a ser más valiente, a ocupar más espacio cuando es necesario". Una lección esencial en un entorno futbolístico que sigue estando mayoritariamente dominado por los hombres, y donde la confianza y la capacidad de hacerse oír son clave.

Para Sofia Teles, miembro del Comité y directora de Fútbol Femenino en Portugal, el programa también puso de relieve la importancia del equilibrio: "El fútbol es un ámbito vertiginoso y siempre es importante acordarse de recargar, y así estar a tope en todo momento para afrontar los retos venideros".

El impacto del liderazgo femenino en el fútbol

Una cuestión central a lo largo de toda la semana fue la importancia de incrementar la representación femenina en el liderazgo futbolístico. Las participantes están de acuerdo en que la apertura de estos espacios por parte de la FIFA es un impulsor clave del crecimiento del fútbol. "Espacios como este simplemente te hacen ver que hacen falta más mujeres en puestos de liderazgo", apuntó Carolina Joly. "Tener estas oportunidades, al fin y al cabo, hace que el fútbol crezca mucho más".

Esta transformación está impulsada por las diferentes formas de pensar, como explicó Minna Kauppinen: "Según mi experiencia, podemos tener diferentes tipos de opiniones sobre el fútbol, así que es importante tener muchas perspectivas diferentes sobre el mismo".

Sofia Teles puso el acento en el impacto más amplio: "Creo que tener a más mujeres en puestos diferentes en el fútbol es una manera de crear más oportunidades para otras chicas, para atraer a otras mujeres al fútbol, para crear nuevos modelos a seguir".

Una red de trabajo duradera

Más allá de las destrezas adquiridas, el programa ofrece una baza importante: una red de trabajo internacional sólida y duradera. Las participantes vuelven a casa con contactos en todo el mundo, listas para compartir, colaborar y apoyarse entre sí a la hora de abordar retos comunes.

Isabella Fernando hizo hincapié en la importancia de esta red de trabajo: "Sé que tengo gente con la que puedo contar y ponerme en contacto en todo el mundo y tengo los recursos y herramientas para poder superar los obstáculos a los que posiblemente nos enfrentaremos".

Esta dimensión colaborativa refleja la visión Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, que ha trabajado durante años para reforzar las capacidades de las federaciones miembro y fomentar el desarrollo sostenible del fútbol femenino en todo el mundo.

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Inspirando a la próxima generación

El taller de París también proporcionó la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que estas mujeres pueden tener como modelos a seguir en sus respectivos países. Las participantes recalcaron la importancia de compartir su experiencia y animar a las jóvenes a luchar por sus aspiraciones en el mundo del fútbol.

El mensaje quedó claro: mantener la pasión, creer en sí mismas, buscar oportunidades y mostrar resiliencia. "No pierdas la pasión", aconsejó Carolina Joly, mientras que Isabella Fernando animó a las mujeres a tomar la iniciativa incluso cuando las oportunidades no están disponibles inmediatamente.

Sofia Teles lo expresó en pocas palabras: "Sé resiliente, sueña a lo grande, no tengas miedo y persigue tus sueños".

La ceremonia de graduación, celebrada en la oficina de la FIFA en París, marcó el final del programa para la primera promoción, pero también un nuevo comienzo. Estas líderes, venidas de todos los rincones del mundo, vuelven a sus organizaciones listas para aplicar lo que han aprendido e impulsar el cambio desde dentro.

Al mismo tiempo, la llegada de un nuevo grupo de participantes, la segunda promoción, garantiza la continuidad de este impulso y subraya el compromiso continuado de la FIFA con el desarrollo del liderazgo femenino en el fútbol.

A través de iniciativas como esta, la FIFA no solo fomenta el desarrollo de líderes, también conforma el futuro del fútbol: más inclusivo, más diverso y más ambicioso, impulsado por mujeres decididas a dejar huella, tanto dentro como fuera de la cancha.

Participantes del Programa de liderazgo femenino en el fútbol de la FIFA

1ª promoción Ashleigh Cox (OFC), Briana Harvey (Australia), Carolina Joly (Panamá), Annette Etombi (Camerún), Germina Čekanauskaitė (Lituania), Isabella Fernando (Filipinas), Ivy Mukahanana (Zimbabue), Louisa Brianah Lestrow Simmons (Fiyi), María del Pilar Abella Páez (Colombia), Mariona Molera Aguado (España), Marjorie P. Martínez Irizarry (Puerto Rico), Maryline Cabane (Francia), Minna Kauppinen (Finlandia), Moeama Mugreig (Tahití), Neddy Atieno Okoth (Kenia), Nhodkeo Phawadee (Laos), Sabrina Martín Zamalloa (Perú), Sara McConaghy (Canadá), Shawg AlSaleh (Arabia Saudí), Sofía Teles (Portugal), Syahidah Nurashikin Samshool (Malasia), Tarryn McKenzie (Nueva Zelanda), Mireille Uwineza (Ruanda), Valeria Lucca (Chile) y Victoria Díaz (Uruguay).