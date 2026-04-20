La FIFA Legend Aline Pellegrino completa la dirección ejecutiva de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

La excapitana de la selección brasileña ha sido nombrada directora ejecutiva de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés

Según Pellegrino, el torneo será "mucho más que un gran certamen deportivo"

Tres de los cuatro directores ejecutivos y el 70 % del personal de la filial local de la FIFA en Brasil son mujeres

La FIFA se complace en anunciar que una leyenda del fútbol se ha incorporado a la dirección de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™. Aline Pellegrino, excapitana de la selección brasileña, subcampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 2007 y medallista olímpica de plata en Atenas 2004, ha sido nombrada directora ejecutiva de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés de la filial local de la FIFA en Brasil.

"A lo largo de mi trayectoria como jugadora y entrenadora en el fútbol, me he enfrentado a retos que solo han contribuido a reforzar mi fe en el poder transformador del deporte", afirmó Pellegrino.

"Tener la oportunidad de contribuir a la repercusión que este certamen puede tener en las mujeres de Brasil, Sudamérica y el resto del planeta hace que me reafirme aún más en lo correcto de la decisión que tomé de niña, en un momento en el que el fútbol femenino en Brasil estaba aún en pañales".

Pellegrino ha ocupado diversos puestos directivos y de gestión, entre ellos, el de directora de Fútbol Femenino de la Federación de Fútbol de São Paulo y el de supervisora técnica del Corinthians Audax. Desde 2020, ha sido coordinadora y luego responsable de Competiciones Femeninas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), una función que compaginará con su nuevo puesto en la filial local de la FIFA en Brasil. Asimismo, la exjugadora también forma parte del programa FIFA Legends y es embajadora de la CONMEBOL, unos cargos en los que ayuda a promocionar y desarrollar el fútbol femenino.

"El torneo de 2027 será mucho más que un gran certamen deportivo. Creo que también será un punto de inflexión en la forma de valorar y respetar a las mujeres en el fútbol. Dejará un legado que trascendiera el terreno de juego y repercutiera en las generaciones futuras", añadió.

El equipo directivo de la filial local de la FIFA en Brasil está compuesto por otros miembros como Gal Barradas (directora ejecutiva de Ingresos y Marketing), Patricia Hespanha (directora ejecutiva de Administración) y Thiago Jannuzzi (director ejecutivo de Operaciones). El personal de las oficinas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ y de las otras siete ciudades anfitrionas suman 128 empleados, de los que el 70 % son mujeres.

Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, es una destacada defensora de brindar más estructuras y oportunidades a las mujeres en todos los estamentos del fútbol. Está segura de que contar con un equipo de liderazgo inclusivo y sólido en Brasil contribuirá a generar un legado que trascienda el terreno de juego.

"Las mujeres que participen en la organización del torneo adquirirán experiencia, ganarán confianza en sí mismas y tendrán acceso a una red más sólida que determinará sus futuros puestos y decisiones, por no mencionar el hecho de dirigir una Copa Mundial Femenina en su propio país, un recuerdo que las acompañará el resto de sus vidas. Así es como se producen los verdaderos cambios. Este torneo creará referentes no solo sobre el terreno de juego, sino también en el ámbito laboral", afirmó Ellis.

Barradas cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de destacados patrocinadores y de grandes equipos en entornos multinacionales. También mantiene un vínculo personal con el fútbol. El Estadio Barradão de Salvador de Bahía, una de las ocho ciudades anfitrionas del torneo, se bautizó en honor a su abuelo, Manoel Barradas, que fue presidente del club local Vitória en la década de 1940. Dicho club juega sus partidos en casa en este recinto.

"Cuando una mujer gana, todos ganamos", afirmó Barradas.

"Cada vez que el fútbol muestra a mujeres progresando, genera una enorme ola de transformación como consecuencia. Con la celebración de un certamen de la magnitud de la Copa Mundial [Femenina de la FIFA] en Brasil, tenemos la oportunidad de propiciar cambios en todos los ámbitos en los que participan las mujeres".

Hespanha cuenta con amplia experiencia en la dirección de negocios complejos y proyectos a gran escala en Europa, Latinoamérica, Canadá y Asia. A lo largo de su carrera también ha sido testigo de cambios positivos para el empoderamiento femenino.

"Al inicio de mi carrera, apenas asistía a reuniones en las que participara otra mujer. Sin embargo, en la filial [local] de la FIFA, contamos con un importante número de trabajadoras, también en puestos de gestión, con varias directoras y jefas de departamento", comentó Hespanha.

"Esta competición nos brinda una excelente oportunidad de demostrar el valor y la fortaleza de las mujeres en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular, así como en el mercado laboral", añadió Jannuzzi, un antiguo ejecutivo de la CONMEBOL que formó parte del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2014™.