El Programa de iniciativas sociales de la FIFA fortalece el papel de las futbolistas en la transformación social

En marcha la primera edición del Programa de iniciativas sociales de la FIFA con futbolistas

Catorce jugadoras de primer nivel pudieron desarrollar y lideran sus propias iniciativas sociales

Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA: "Se trata de apoyar a las jugadoras para que amplifiquen sus voces y su legado más allá del fútbol"

En agosto, la ciudad de París acogió a catorce futbolistas de referencia mundial para la primera edición del Programa de iniciativas sociales de la FIFA con futbolistas, un proyecto piloto creado con un objetivo sencillo y fundamental: dotar a las jugadoras profesionales de las herramientas necesarias para poner su voz, su presencia pública y sus recursos al servicio de iniciativas sociales positivas.

El grupo, integrado por campeonas y leyendas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, así como por algunas de las mejores jugadoras del panorama internacional, tuvo la oportunidad de diseñar y liderar sus propias propuestas.

Sus experiencias, tanto en el fútbol como fuera de él, orientaron esas iniciativas: apoyar a mujeres líderes, acompañar a madres solas e impulsar academias de fútbol para niñas, entre otras.

El programa convierte esa influencia en resultados tangibles y ayuda a algunas de las figuras más reconocidas del fútbol a promover cambios reales y duraderos, en consonancia con el compromiso de la FIFA de ampliar las oportunidades y el acceso a la práctica del fútbol para mujeres y niñas en todo el mundo.

Con el respaldo de la FIFA y el asesoramiento de una persona externa y especializada en proyectos sociales vinculados al deporte, las jugadoras completaron tres meses de seguimiento personalizado tras el seminario inicial de tres días celebrado en París.

Uno de los objetivos del programa es que las jugadoras puedan contribuir en las cuestiones que les preocupan. En el caso de la canadiense Kadeisha Buchanan, la inspiración nace de su propia historia.

Nacida en Toronto, Buchanan creció en un hogar monoparental y es la menor de siete hermanas. Su fundación busca ofrecer oportunidades futbolísticas a madres solas y a sus hijas en Canadá.

"Mi fundación pretende abrir caminos a través del fútbol —explicó—. Queremos ayudar con becas para cubrir matrículas, viajes y otros gastos, pero también ofrecer apoyo en el día a día. Es evidente que los fondos se destinan a otros aspectos de la vida de sus familias, como el alquiler y los gastos de manutención, por lo que no disponen de dinero extra para realizar actividades de ocio".

"Fue muy difícil crecer con seis hermanas. Había muchas bocas que alimentar y muchas necesidades que atender. Pero mi madre se las ingenió: pidió ayuda a amigos y familiares para los viajes, las matrículas, los uniformes y todo lo demás. En mi caso, fue la comunidad la que me permitió llegar hasta aquí gracias al fútbol".

Tras tres meses de formación y apoyo, las catorce futbolistas seleccionadas para el proyecto piloto —entre ellas algunos de los nombres más reconocibles del fútbol femenino— se reunieron de nuevo este mes para presentar sus proyectos de acción social ante un panel.

Las exposiciones, presentadas a Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA; Khalida Popal, exinternacional afgana y fundadora de una entidad social, y Olivia Hall, filántropa y creadora de Firebird Collective, dieron lugar a una financiación inicial que permitirá a las jugadoras poner en marcha sus iniciativas.

"Me ha impresionado lo bien meditados que están sus propuestas, lo que significan para cada una de ellas y el alcance real de lo que buscan conseguir —señaló Ellis—. Las jugadoras ya tienen un legado en el terreno de juego, pero ¿cómo podemos ayudarlas a construirlo fuera de él? ¿Cómo pueden influir en las comunidades de las que proceden?".

"Los temas son diversos, pero todas parten de la misma premisa: sienten una responsabilidad y quieren actuar. Escucharlas, ver cómo han pensado cada paso y comprender lo que se proponen es verdaderamente inspirador".

"En el fondo, esto nos define. Creemos en el lema "el fútbol une el mundo": este programa acerca a las personas. La idea es que el fútbol actúe como una fuerza positiva. Para la FIFA, esto es esencial; forma parte de nuestra misión. ¿Cómo podemos ofrecer más acceso y más oportunidades para las personas?"

Jugadora Nacionalidad Kadeisha Buchanan Canadá Tabitha Chawinga Malaui Tierna Davidson EE. UU. Melchie Dumornay Haití Mary Earps Inglaterra Gaelle Enganamouit Camerún Formiga Brasil Laura Georges Francia Saki Kumagai Japón Alessia Russo Inglaterra Bunny Shaw Jamaica Malia Steinmetz Nueva Zelanda Seba Tawfiq Arabia Saudí Lydia Williams Australia

Para muchas futbolistas, poner su visibilidad al servicio de causas sociales era un objetivo pendiente, y el programa les ofrece el acompañamiento y los recursos para hacerlo posible. Gracias a la experiencia y el respaldo de la FIFA, las participantes cuentan con asesoría especializada, apoyo económico y promoción a escala global.

"Se nos ha brindado una oportunidad extraordinaria para colaborar con la FIFA y desarrollar un proyecto propio que pueda generar un cambio real en distintos ámbitos —señaló la delantera inglesa Alessia Russo—. Ha sido muy enriquecedor compartir tiempo con todas las compañeras, escuchar sus historias y conocer sus motivaciones. Tengo muchas ganas de ver cómo cada una da forma a su idea".

"Siempre he querido tener un impacto fuera del terreno de juego", añadió Russo, quien desarrolló una iniciativa titulada 'Power Her Play' (Empodera su juego) centrada en crear oportunidades para que las chicas jueguen con orgullo, aprendan con un propósito y vivan con fuerza.

"Siempre me ha gustado el fútbol, pero también me encanta relacionarme con las chicas jóvenes y los aficionados jóvenes que conozco por el camino. Para mí, siempre ha sido muy importante formar a la próxima generación".

Tierna Davidson, campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y jugadora del Gotham FC, es uno de los muchos ejemplos de participantes cuyas iniciativas nacen de vivencias personales dentro del fútbol femenino. El apoyo del programa ha dado sentido a un año especialmente difícil, marcado por las lesiones.

"Es muy complicado poner en marcha un proyecto y dar ese primer paso. Contar con el respaldo de la FIFA marca la diferencia", afirmó.