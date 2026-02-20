Las 'bilums' de Papúa Nueva Guinea buscan nuevos objetivos con el apoyo del Programa Forward de la FIFA

Papúa Nueva Guinea utiliza fondos del Programa Forward de la FIFA en su preparación para la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

Los preparativos de la selección nacional implican desafíos logísticos para la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea

Las recién nombradas Bilums de Papúa Nueva Guinea han ganado los Juegos del Pacífico en seis ocasiones

La selección nacional femenina de Papúa Nueva Guinea ha sido durante mucho tiempo la Reina del Pacífico, pero su objetivo actualmente es alzarse con la corona oceánica y el gran premio que conlleva.

Papúa Nueva Guinea se unirá a otras siete naciones de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) que participan en la segunda ronda de la clasificación regional para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, que se jugará a finales de este mes de febrero.

La financiación del Programa Forward de la FIFA ha contribuido a la preparación continua de la selección, que se ha visto reforzada por un extenso programa de cinco semanas en la Academia de la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea (PNGFA) en Lae, la segunda ciudad más grande del país. Los fondos del programa utilizados ascendieron a aproximadamente 225.000 USD.

Papúa Nueva Guinea ha ganado las seis ediciones del torneo de fútbol femenino de los Juegos del Pacífico y en 2022 se alzó con su primera Copa de Naciones Femenina de la OFC.

Para llegar a Brasil 2027, Papúa Nueva Guinea deberá alcanzar el primer puesto de Oceanía o clasificarse a través de las eliminatorias entre confederaciones, donde 10 naciones de todo el mundo competirán por tres plazas. Papúa Nueva Guinea disputó la eliminatoria mundial en 2023, donde perdió 2-0 ante Panamá, que posteriormente impresionó en la edición de Australia y Nueva Zelanda 2023.

"Para nosotras sería un sueño hecho realidad que la selección femenina de Papúa Nueva Guinea se clasificara para la Copa Mundial Femenina. Significaría muchísimo, ya que hemos tenido un buen rendimiento durante todo [el torneo de la] OFC", declaró el seleccionador de Papúa Nueva Guinea, Eric Komeng.

La clasificación se celebra 10 años después de que Papúa Nueva Guinea albergara su primer torneo mundial: una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ que quedó para el recuerdo. Muchos de las jugadoras clave de esa selección ahora forman la columna vertebral del equipo nacional actual, incluida la actual capitana Ramona Padio y la "cara de la nación" en 2016, Yvonne Gabong.

El terreno montañoso y una población mayoritariamente rural hacen que la identificación y el desarrollo de jugadores de élite representen un desafío significativo para la PNGFA. Los viajes por carretera entre Lae y la capital, Puerto Moresby, se han convertido en una realidad recientemente, reflejo de la naturaleza agreste de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea.

Un equipo provisional de 40 jugadores se reunió en Lae a mediados de enero. La selección nacional, ahora conocida como los Bilums, en referencia a una bolsa de cuerda tradicional tejida a mano que simboliza fuerza y conexión, partirá hacia las eliminatorias en Fiyi en la última semana de febrero.

Papá Noel se enfrentará a tres vecinos melanesios: Fiyi, Nueva Caledonia y Vanuatu, en los próximos partidos de febrero-marzo.

El otro grupo está formado por Nueva Zelanda, Samoa, Islas Salomón y Samoa Americana; esta última clasificada en la primera ronda, que se disputó en el Campo de la Academia de la Asociación de Fútbol de las Islas Cook. Este recinto recientemente remodelado con financiación de la FIFA incluye mayor seguridad, mejores servicios, nuevo techo y mejores instalaciones de transmisión y operativas.

Las dos mejores selecciones de cada grupo se verán las caras en abril en Nueva Zelanda para determinar quién representará a Oceanía en la cita de Brasil.

"El compromiso de la FIFA con el empoderamiento del fútbol femenino ha proporcionado a nuestras jugadoras los recursos, la confianza y la visibilidad global necesarios para competir al máximo nivel. Este apoyo no solo fortalece la preparación de nuestra selección, sino que también inspira a las jóvenes de Papúa Nueva Guinea a perseguir sus sueños a través del fútbol", declaró el secretario general de la PNGFA, Ahmjad Tekwie.

"Valoramos la colaboración con la FIFA y esperamos continuar este camino juntas, mostrando el talento, la resiliencia y el espíritu de nuestra nación a nivel mundial".