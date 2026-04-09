La selección femenina de Pakistán se prepara para su histórico debut en una competición de la FIFA

La selección femenina de Pakistán debutará en la FIFA Series™

El renacimiento del fútbol en el país llega tras haber superado una serie de problemas estructurales

"Es una participación histórica", afirma Syed Mohsen Gilani, presidente de la Federación Pakistaní de Fútbol

Participar en la FIFA Series™ representa un hito muy importante para la selección nacional femenina de Pakistán. Para la Federación Pakistaní de Fútbol (PFF), la competición es mucho más que un acontecimiento deportivo: es la demostración fehaciente de los progresos que está experimentando el fútbol femenino en el país.

"Sin duda, es una participación histórica para un país que nunca ha disputado una competición de la FIFA —destaca Syed Mohsen Gilani, presidente de la PFF—. Las competiciones internacionales como la FIFA Series ofrecen a las naciones emergentes la oportunidad de medirse a selecciones de otras confederaciones. Estos partidos servirán no solo para aumentar la confianza de las jugadoras, sino también para comprender lo que necesitan hacer a fin de mejorar", añadió.

Este gran acontecimiento coincide con un punto de inflexión en el deporte de Pakistán. Tras un periodo complicado, marcado por los problemas estructurales, se está reconstruyendo el fútbol en el país. "Hemos pasado unos años turbulentos, pero estamos trabajando para impulsar el fútbol junto con la FIFA", declaró Gilani durante una reciente reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

A su vez, el Sr. Infantino subrayó la importancia de estos progresos y del apoyo que ha brindado el organismo rector del fútbol mundial. Ambos mandatarios abordaron también otros temas fundamentales, como la promoción del fútbol femenino y el aumento de oportunidades para competir en el ámbito internacional.

Construir estructuras y crear oportunidades

Además de apostar por el desarrollo internacional, la PFF no ceja en su empeño por crear estructuras duraderas que ayuden al fútbol femenino. Uno de los elementos clave será formar un departamento de fútbol femenino, a fin de poner en marcha programas para las jóvenes con talento y el desarrollo.

Además, se hará especial hincapié en potenciar el progreso de las jugadoras jóvenes. Ya existen planes de iniciativas como competiciones escolares y colaboraciones con instituciones educativas, para que las niñas se inicien en el fútbol a una edad temprana. Programas como Football for Schools de la FIFA buscan que el deporte rey sea más accesible y llegue a nuevos grupos específicos.

Asimismo, la PFF ha adoptado un planteamiento integral, y tiene previsto otorgar a entrenadoras, árbitras y directivas una función más destacada, del mismo modo que hará con las jugadoras. El objetivo es sentar unas bases duraderas que permitan que el fútbol femenino prospere.

Esta estrategia implica también la inclusión de jugadoras de la diáspora pakistaní. En opinión de Gilani, esto ya ha permitido mejorar la calidad de la selección nacional y aumentar la visibilidad del fútbol femenino en el país. Al mismo tiempo, la PFF está trabajando en un sistema de ligas que garantice competir con frecuencia en el ámbito nacional.

Infraestructuras y perspectivas a largo plazo

Además de las medidas deportivas y estructurales, las infraestructuras son vitales a la hora de fomentar el fútbol en Pakistán. Con la ayuda del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, se pretende implementar proyectos sostenibles que mejoren las condiciones en todo el país, entre ellos, instalaciones de entrenamiento nuevas e iniciativas como el programa FIFA Arena, que se centra en la construcción de terrenos de juego de última generación. El objetivo es ofrecer un mayor acceso al fútbol, al tiempo que se sientan las bases para un desarrollo a largo plazo.

Otro proyecto fundamental será la construcción de un estadio exclusivo que estará bajo control de la PFF. En estos momentos, la federación depende de las instalaciones existentes, lo que dificulta organizar partidos y entrenamientos. Contar con un estadio propio reforzará la infraestructura, brindará nuevas oportunidades para el desarrollo de las selecciones nacionales y creará más afición.

El nuevo equipo directivo de la PFF ha establecido un conjunto de prioridades bien definido: fomentar el fútbol femenino, ampliar las infraestructuras y crear estructuras de competición estables. "El fútbol femenino es una de las principales prioridades", subrayó Gilani poco después de su elección.