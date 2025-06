Gianni Infantino promete el apoyo de la FIFA en el resurgir del fútbol pakistaní

"Me gustó mucho reunirme en Miami con el nuevo presidente de la Federación Pakistaní de Fútbol, Syed Mohsen Gilani, para conocer sus planes de desarrollo del deporte rey y ver de qué manera puede continuar apoyando la FIFA a su país", dijo Infantino sobre el encuentro, celebrado aprovechando el primer Mundial de Clubes FIFA 2025™ .

"Nuestra federación ha vivido unos años turbulentos. Hacía mucho tiempo que no celebrábamos elecciones, pero ahora estamos aquí y queremos desarrollar nuestro fútbol de la mano de la FIFA”, explicó Gilani, que calificó la reunión con el presidente de la FIFA como muy buena. “Hemos tratado varios asuntos prioritarios para el futuro del fútbol pakistaní".

Este mes, la PFF fue invitada formalmente a participar también en el programa Football for Schools de la FIFA .

"Gilani tiene una gran experiencia en materia de gestión del fútbol, por lo que espero que el fútbol pakistaní progrese adecuadamente bajo su mandato", dijo Infantino. "Me ha hecho mucha ilusión recibir el pañuelo que me ha regalado y le he mostrado mi agradecimiento a la Federación Pakistaní de Fútbol, que podrá contar con el apoyo de la FIFA en sus planes de futuro".