Se publica el catálogo de bases operativas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

La primera versión del catálogo, que se enviará a las federaciones miembro, incluye 38 instalaciones de entrenamiento, vinculadas con sendos alojamientos

Se visitaron 52 ciudades para encontrar las mejores propuestas para los combinados participantes

El legado de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ queda de manifiesto con la presencia de doce opciones de aquel torneo

Las 32 selecciones nacionales que se clasifiquen para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ podrán elegir entre la gran variedad de instalaciones de entrenamiento y alojamiento de la máxima calidad que componen el catálogo de bases operativas del torneo, confeccionado tras un exhaustivo proceso de análisis.

En una muestra más de su compromiso por lograr que la edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ del próximo año sea la mejor de la historia, la FIFA llevó a cabo un extenso y riguroso proceso de inspección de las bases operativas en todo Brasil, que incluyó más de cinco rondas de visitas entre noviembre de 2024 y el mes pasado. En la ronda final se valoraron 42 campos situados en nueve ciudades, para cerciorarse de que respondiesen a los altos niveles de calidad que se exigen para el torneo.

"Este es un momento importante y nos complace presentar este catálogo a las selecciones que ya se han clasificado y a las que todavía continúan en liza. Es fruto de un gran trabajo en equipo y del compromiso de inspeccionar minuciosamente las mejores instalaciones disponibles", declaró Rhiannon Martin, jefa del Departamento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

"Queremos que las selecciones clasificadas para Brasil dispongan de unas instalaciones de entrenamiento y alojamiento de primera categoría, para que sus jugadoras puedan rendir al máximo en la gran cita".

Los expertos técnicos de la FIFA pasaron año y medio visitando 52 ciudades de 19 estados brasileños y evaluaron un total de 261 lugares. La mayor variedad correspondió al estado de São Paulo, ya que en él se inspeccionaron 45 instalaciones en 17 ciudades. La labor de los expertos consistía en garantizar que se dispusiera de una oferta óptima repartida por todo Brasil, de norte a sur, para que el país al completo considere suyo el certamen.

Al término de las visitas, el equipo de la FIFA recopiló información sobre las 38 instalaciones de entrenamiento vinculadas con un alojamiento que figuran en esta primera versión del catálogo de bases operativas y que se ofrecerán a las selecciones nacionales en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, de modo que puedan acelerar sus preparativos para la tan esperada competición. En la segunda versión, que se publicará oportunamente, se incluirán más instalaciones. Cuando se conozca el calendario definitivo, tras el sorteo final, las selecciones clasificadas podrán decidir qué opción eligen.

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ es el refuerzo del legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014™ y, en ese sentido, doce instalaciones de entrenamiento utilizadas como bases operativas del torneo masculino celebrado hace doce años repiten en este catálogo de la edición de 2027 de la principal prueba femenina de la FIFA.