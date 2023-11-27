La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cautiva a las audiencias de todo el mundo

Los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han establecido nuevos récords de audiencia en diversos mercados, con cifras históricas de espectadores, cuotas de pantalla excepcionales e hitos destacados en la televisión nacional

Estos resultados, registrados en múltiples países y continentes, consolidan una vez más a la Copa Mundial de la FIFA™ como el acontecimiento deportivo más grande y con mayor seguimiento del planeta

Más de 50 millones de personas siguieron la acción mundialista en las tres naciones anfitrionas durante el primer fin de semana, un reflejo del notable interés que ha despertado la competición en Canadá, Estados Unidos y México

El comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido espectacular dentro y fuera del terreno de juego. Las audiencias récord registradas en todo el mundo durante los partidos inaugurales reafirman la capacidad del fútbol para unir a millones de aficionados.

La primera semana ya dejó cifras históricas, cuotas de mercado sin precedentes y las transmisiones más vistas del año en varios países, elementos que han fijado nuevos referentes de participación y evidencian el atractivo global incomparable de la Copa Mundial de la FIFA™.

En Asia, el entusiasmo ha sido notable. En Japón, la victoria de la selección nacional ante Túnez reunió a una audiencia media de 22.4 millones de espectadores —la más alta del torneo hasta ahora—, con un pico de 27.6 millones y un alcance total de 39 millones. En China, el torneo ya suma 192 millones de espectadores únicos en los principales canales de televisión tras solo once partidos, con el duelo entre Túnez y Japón como el más visto con 24 millones de espectadores.

Australia celebró su debut ante Turquía con la mayor audiencia para un partido masculino de la Copa Mundial de la FIFA™ en su historia: 3.04 millones de espectadores de media y un alcance total de 4.8 millones. En Suecia, el estreno ante Túnez alcanzó una extraordinaria cuota de pantalla del 96 %, mientras que Noruega llegó al 97 % en su regreso a la Copa Mundial de la FIFA™ tras 28 años. En el caso de Noruega, una audiencia media de 1.3 millones de espectadores situó este encuentro como el segundo partido mundialista más visto del siglo XXI.

En Austria, el primer partido ante Jordania se convirtió en el programa más visto entre las 06:00 y las 08:00 h desde el inicio de las mediciones electrónicas. En Inglaterra, la transmisión de ITV del debut ante Croacia superó una audiencia media de 14 millones de espectadores, alcanzó un pico de 15.4 millones —el más alto del año en el Reino Unido— y llegó a más de 20 millones de personas.

Portugal también registró cifras excepcionales: su debut ante la RD del Congo alcanzó casi cinco millones de espectadores —casi la mitad de la población—, mientras que una audiencia media combinada de 3.3 millones lo convirtió en el programa más visto de 2026. Panamá, por su parte, logró su mayor audiencia histórica para un partido mundialista, con 1.1 millones de espectadores y un 74.4 % de cuota de pantalla.

En América, México vivió un arranque memorable. Su debut ante Sudáfrica registró la mayor audiencia de una Copa Mundial de la FIFA™ en el país en lo que va del siglo XXI, con 23.4 millones de espectadores en televisión abierta y de paga. Su segundo duelo ante Corea del Sur volvió a romper récord al alcanzar los 25.5 millones. La primera victoria de Canadá en una Copa Mundial de la FIFA™ generó una audiencia media récord de 5.3 millones de espectadores, cifra que lo convirtió en el partido de fase de grupos más visto en la historia del país y en la transmisión con mayor audiencia para su selección masculina.

Brasil reafirmó la pasión por su selección. El duelo ante Haití alcanzó una audiencia media combinada de 30.7 millones de espectadores entre TV Globo y SporTV, superó los registros del debut ante Marruecos y se consolidó como la emisión televisiva más vista del año. En todo el ecosistema de Globo, el encuentro llegó a 51.3 millones de personas, mientras que CazéTV estableció un récord mundial en YouTube como la transmisión de fútbol más vista en la historia de la plataforma.

Aunque el Mundial apenas comienza, el torneo ya está fijando nuevos estándares de participación global. Las cifras extraordinarias registradas en esta fase inicial reafirman por qué la Copa Mundial de la FIFA™ sigue siendo el mayor acontecimiento deportivo del planeta.

El entusiasmo por el torneo también se ha hecho sentir en los tres países anfitriones. En Estados Unidos, y según las cifras revisadas publicadas por Telemundo, el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay se confirmó como la transmisión en inglés más vista en la historia de FOX para un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ masculina. Por su parte, Telemundo registró la mayor audiencia en español jamás alcanzada para un partido de la selección masculina de Estados Unidos en una Copa Mundial de la FIFA™.

Este impulso se ha extendido más allá de los partidos de los países anfitriones. Durante la primera semana, tanto FOX como Telemundo establecieron nuevos referentes en la cobertura del torneo, con transmisiones que marcaron récords históricos de audiencia tanto en la televisión en inglés como en español en Estados Unidos, incluido el partido de fase de grupos más visto en inglés sin la participación de la selección masculina estadounidense.Nota: Las cifras mencionadas se basan en datos preliminares; las cifras consolidadas se publicarán una vez concluido el torneo.