España termina 2025 en lo alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola; Jordania asciende

Tras haberse situado en primera posición en la clasificación de septiembre, España finaliza en lo más alto por delante de Argentina

Marruecos, a un paso del top 10 tras ganar la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

La subcampeona Jordania asciende dos puestos, mientras que Kosovo destaca tras un año estelar

Marruecos (11.ª, sin cambios) fue la campeona de esta competición, aunque no ha podido sumar los suficientes puntos para meterse entre las diez mejores y se ha quedado a solo 0.54 de Croacia (10.ª, sin cambios). España (1.ª) termina el año en cabeza tras haberle arrebatado el primer puesto a la actual segunda, Argentina (2.ª), en la clasificación de septiembre, mientras que Francia (3.ª) completa el podio de 2025.

Inglaterra (4.ª) Brasil (5.ª), Portugal (6.ª), Países Bajos (7.ª), Bélgica (8.ª) y Alemania (9.ª) se mantienen en el top 10, junto a la ya mencionada Croacia.

Las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos, y solo tres selecciones han mejorado su clasificación en más de un puesto: Jordania (64.ª, +2), finalista junto con Marruecos de la Copa Árabe de la FIFA 2025™, Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).

Primer puesto España (sin cambios) Entradas a las diez mejores Ninguna Salidas de las diez mejores Ninguna Número de partidos jugados 42 Selecciones que más partidos han jugado Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Marruecos (seis partidos cada una) Selección que más puntos ha sumado Palestina (14.18 puntos) Selecciones que más puestos han subido Singapur y Vietnam (tres puestos cada una) Selección que más puntos ha perdido Malasia (22.52 puntos) Selección que más puestos han bajado Malasia (cinco puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Eritrea

Kosovo (80.ª, sin cambios) destaca tras conseguir 89.02 puntos, más que ningún otro equipo, después de haber ganado siete y empatado dos de los diez partidos disputados durante el año. La selección tiene también el honor de haber sido la que más puestos ha subido en estos últimos doce meses: 19 posiciones.

Otras selecciones que destacaron en 2025 fueron Noruega (29.ª, sin cambios), que ha ganado 68.70 puntos, y Surinam (123.ª, sin cambios), que ha subido 15 plazas desde la clasificación de diciembre de 2024. Además, otros doce equipos han ascendido entre diez y 14 posiciones.

La distribución por confederación de las 50 mejores selecciones a finales de 2025 es casi idéntica a la de finales de 2024: 26 de los 50 mejores equipos pertenecen a la UEFA, siete a la CONMEBOL (-1), siete a la CAF, cinco a la CONCACAF (+1), cinco a la AFC y ninguno a la OFC.