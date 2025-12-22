FIFA.com
lunes 22 diciembre 2025, 11:00
Clasificación masculina

España termina 2025 en lo alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola; Jordania asciende

  • Tras haberse situado en primera posición en la clasificación de septiembre, España finaliza en lo más alto por delante de Argentina

  • Marruecos, a un paso del top 10 tras ganar la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

  • La subcampeona Jordania asciende dos puestos, mientras que Kosovo destaca tras un año estelar

La Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de diciembre de 2025, la última del año, llega tras la disputa de 42 partidos, donde la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ cobró especial protagonismo. 

Marruecos (11.ª, sin cambios) fue la campeona de esta competición, aunque no ha podido sumar los suficientes puntos para meterse entre las diez mejores y se ha quedado a solo 0.54 de Croacia (10.ª, sin cambios). España (1.ª) termina el año en cabeza tras haberle arrebatado el primer puesto a la actual segunda, Argentina (2.ª), en la clasificación de septiembre, mientras que Francia (3.ª) completa el podio de 2025.

Inglaterra (4.ª) Brasil (5.ª), Portugal (6.ª), Países Bajos (7.ª), Bélgica (8.ª) y Alemania (9.ª) se mantienen en el top 10, junto a la ya mencionada Croacia.

Las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos, y solo tres selecciones han mejorado su clasificación en más de un puesto: Jordania (64.ª, +2), finalista junto con Marruecos de la Copa Árabe de la FIFA 2025™, Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).

Primer puesto 

España (sin cambios) 

Entradas a las diez mejores 

Ninguna 

Salidas de las diez mejores 

Ninguna 

Número de partidos jugados 

42

Selecciones que más partidos han jugado 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Marruecos (seis partidos cada una) 

Selección que más puntos ha sumado 

Palestina (14.18 puntos) 

Selecciones que más puestos han subido 

Singapur y Vietnam (tres puestos cada una) 

Selección que más puntos ha perdido 

Malasia (22.52 puntos) 

Selección que más puestos han bajado 

Malasia (cinco puestos) 

Nuevas selecciones en la clasificación 

Ninguna 

Selecciones que salen de la clasificación 

Ninguna 

Selecciones inactivas o sin clasificación 

Eritrea

Kosovo (80.ª, sin cambios) destaca tras conseguir 89.02 puntos, más que ningún otro equipo, después de haber ganado siete y empatado dos de los diez partidos disputados durante el año. La selección tiene también el honor de haber sido la que más puestos ha subido en estos últimos doce meses: 19 posiciones.

Jordan v Morocco - FIFA Arab Cup 2025 Final

Otras selecciones que destacaron en 2025 fueron Noruega (29.ª, sin cambios), que ha ganado 68.70 puntos, y Surinam (123.ª, sin cambios), que ha subido 15 plazas desde la clasificación de diciembre de 2024. Además, otros doce equipos han ascendido entre diez y 14 posiciones.

La distribución por confederación de las 50 mejores selecciones a finales de 2025 es casi idéntica a la de finales de 2024: 26 de los 50 mejores equipos pertenecen a la UEFA, siete a la CONMEBOL (-1), siete a la CAF, cinco a la CONCACAF (+1), cinco a la AFC y ninguno a la OFC.

En este enlace se puede consultar la clasificación completa. 

