Ausbau des Frauenfussballs (Juni 2026)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Frauenförderung für ihre Mitgliedsverbände an

Aktivitäten im Rahmen verschiedener FIFA-Programme mit aktuellen Meldungen aus fünf Kontinenten

Start eines großen neuen FIFA-Projekts im Frauenfussball, wichtige Neuigkeiten auf und neben dem Platz zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ und mehr

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Förderprogramme untermauert, wobei alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) berechtigt sind, Unterstützung beim Weltfussballverband zu beantragen. Im Jahr 2025 hat die FIFA ihr Programm zur Frauenförderung erneuert und erweitert, um dem Frauenfussball einen weiteren Schub zu verleihen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inside FIFA beleuchtet nur einige der bedeutenden Aktivitäten der letzten Zeit, die den Einflussbereich des Frauenfussballs weltweit weiter ausbauen.

Jamaika

Der jamaikanische Fussballverband (JFF) feierte Anfang Juni einen Meilenstein mit der Veröffentlichung seiner ersten Frauenfussballstrategie, die den Plan des JFF für den Zeitraum von 2026 bis 2031 detailliert darlegt und einen ehrgeizigen Fahrplan darstellt, mit dem Jamaika als weltweit führende Nation im Frauenfussball positioniert werden soll. Der JFF strebt den Ausbau der unteren Hälfte der Fussballpyramide an, um an die starken Leistungen Jamaikas bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ anzuknüpfen. Die Strategie konzentriert sich auf sieben Hauptsäulen, darunter Nationalmannschaften, Kinderfussball, Governance und Führung.

Lettland

Der lettische Fussballverband (LFF) organisierte in der Stadt Jelgava ein Fussballfestival im Rahmen der Frauenfussballkampagne. An der Veranstaltung nahmen 150 Mädchen im Alter von vier bis 14 Jahren teil. Einer der Schwerpunkte des LFF-Entwicklungsplans für den Frauenfussball ist es, die Zahl der landesweit am Frauenfussball teilnehmenden und registrierten Mädchen zu erhöhen. An der Veranstaltung nahmen mehrere Spielerinnen des lettischen Frauen-Nationalteams teil, die sich freuten, gemeinsam mit den Kindern an Fussballaktivitäten teilzunehmen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Parallel zum Festival fand ein Kurs für Trainerinnen im Kinderfussball statt.

Venezuela

Der venezolanische Fussballverband (FVF) feierte am 9. Juli einen doppelten Erfolg mit der Vorstellung seiner Frauenfussballstrategie für den Zeitraum von 2026 bis 2030. Dieser Meilenstein fiel mit der Qualifikation der Nationalmannschaft für die Play-offs zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ am selben Tag zusammen – eine Leistung, die auf A-Ebene noch nie zuvor erreicht wurde. FVF-Präsident Jorge Giménez sagte: „Heute präsentieren wir eine langfristige Vision: ein Projekt, das auf Seriosität, Planung und Engagement basiert, um dem Frauenfussball den Platz einzuräumen, den er bei der Entwicklung unseres Fussballs verdient. Der Frauenfussball muss mit derselben Konsequenz, Begeisterung und demselben Einsatz wachsen, die wir auch im Männerfussball an den Tag legen – nicht als Nebensache, sondern als grundlegender Bestandteil der Gegenwart und Zukunft unseres Fussballs.“

Spanien

Der Königlich-Spanische Fussballverband (RFEF) veranstaltete in Ferrol, Galicien, das zweite Fussballfestival im Rahmen seiner Frauenfussballkampagne. Die Initiative zielt darauf ab, das Ökosystem des Frauenfussballs in der Region zu fördern und auszubauen, die Grundlagen des Frauenfussballs zu stärken und mehr Wettkampf- und Entwicklungsmöglichkeiten für zukünftige Spielerinnen zu schaffen.

Der RFEF führte zudem in Palma de Mallorca die zweite Auflage seines Programms zur Kompetenzförderung von Funktionären durch, das sich an Vereinsfunktionäre aus den verschiedenen Regionen richtet. Das in Zusammenarbeit mit der FIFA durchgeführte Programm zielt darauf ab, die Kompetenzen der Verantwortlichen von Frauenfussballvereinen zu stärken, um ihnen die für ihre tägliche Arbeit erforderlichen Werkzeuge, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln.

Vietnam

Der vietnamesische Fussballverband (VFF) organisierte in Zusammenarbeit mit den lokalen Fussballverbänden äußerst beliebte Frauenfussballkampagnen in den Provinzen Dong Thap und Vinh Long. Mehr als 300 Jugendliche nahmen daran teil – viele von ihnen zum ersten Mal –, und hatten viel Spaß bei Fussball-Aktivitäten, Spielen und interaktiven Erlebnissen. Damit setzt sich eine arbeitsreiche Phase für den VFF fort, in der der Schwerpunkt konsequent auf der Förderung des Frauenfussballs liegt, wozu insbesondere auch ein kürzlich im VFF-Hauptquartier abgehaltener Workshop zur Klublizenzierung gehörte.

Simbabwe

Simbabwe setzt die Umsetzung seiner Vision zur Förderung des lokalen Fussballs fort, nachdem im vergangenen Dezember die Frauenfussballstrategie vorgestellt wurde. Im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne versammelten sich fast 350 junge Spielerinnen zum „Mashonaland Central Girls Fussballfestival“ – einer lebendigen Initiative zur Nachwuchsförderung, die darauf abzielt, den Sport bei Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren zu fördern. Über die reine Förderung des Fussballs hinaus bot das Fussballfestival auch Spielerinnen aus abgelegenen Regionen die Möglichkeit zur Teilnahme. Die Jugendlichen tauschten sich mit Trainern, medizinischem Personal und Medienvertretern aus und konnten an Workshops zum Thema Kinder- und Erwachsenenschutz teilnehmen.

Afghan Women United

Afghan Women United setzte seine inspirierende Reise Anfang Juni mit zwei Spielen gegen die Cook-Inseln fort. Es waren die ersten Spiele des von der FIFA geförderten Teams seit der FIFA Unites Women’s Series 2025™.

Afghan Women United musste in den Spielen, die in Auckland, Neuseeland, stattfanden, Niederlagen mit 1:0 und 3:0 hinnehmen – sieben Monate nach ihrem historischen Sieg über Libyen. Das Team wurde im Mai 2025 gegründet, nachdem der FIFA-Rat die FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball verabschiedet hatte.

Das Teilnehmerfeld der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ wächst

Die Liste der Nationen, die an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ teilnehmen werden, wird immer länger: Kolumbien und Argentinien haben sich ebenso wie vier europäische Nationen ihren Platz in Brasilien gesichert. Kolumbien und Argentinien belegten beim ersten eigenständigen Turnier der südamerikanischen Qualifikation souverän den ersten bzw. zweiten Platz. Venezuela und Ecuador kämpfen weiterhin um einen Startplatz bei der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika, nachdem sie sich für die interkonföderalen Playoffs qualifiziert haben.

Dänemark, Frankreich, Deutschland und Titelverteidiger Spanien haben alle ihre Gruppen als Tabellenführer abgeschlossen und sich damit die Teilnahme an der WM in Brasilien gesichert. 32 UEFA-Nationen kämpfen weiterhin um die letzten sieben direkten Qualifikationsplätze sowie um den einzigen europäischen Startplatz in den Playoffs zwischen den Konföderationen.

Meilenstein vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ erreicht

Genau ein Jahr vor Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™, die vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 stattfindet, gab es in ganz Brasilien Feierlichkeiten. Die weltberühmte Christusstatue in Rio de Janeiro wurde mit dem Turnierlogo beleuchtet, während in den acht Spielorten – Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo – Street-Art-Wandmalereien entstanden und Gemeinschaftsaktivitäten stattfanden.

Start der Schulungsmodule zum Thema „Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Frauen“