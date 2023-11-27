Anpfiff der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in einem Jahr

Landesweite Feierlichkeiten in Brasilien 365 Tage vor dem Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Street-Art-Wandgemälde und Gemeinschaftsaktionen an den acht Spielorten als Ausdruck der riesigen Vorfreude im Land

14 von insgesamt 32 Teams bereits qualifiziert, Endrundenauslosung gegen Ende dieses Jahres

Landesweit wird der Start des Countdowns bis zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ gefeiert, die vom 24. Juni bis zum 24. Juli 2027 über die Bühne gehen wird.

Einen Tag vor diesem Meilenstein erstrahlte die berühmte Christusstatue in Rio de Janeiro im Logo der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ sowie mit dem Slogan „Noch ein Jahr“. In allen acht Spielorten (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo) wurden ausserdem Street-Art-Wandgemälde enthüllt, ehe heute Abend noch weitere Sehenswürdigkeiten beleuchtet werden.

Veranstaltungen im ganzen Land begeistern Fans und die lokale Bevölkerung, so auch Kinder, für die in der Hauptstadt Brasília eigens eine Vorführung eines Dokumentarfilms über die brasilianischen Pionierinnen des Frauenfussballs organisiert wurde.

Der Countdown steht auch international im Rampenlicht, etwa bei einer Medienveranstaltung der Führungscrew der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ (FIFA27) im FIFA Museum in Miami. Diese weilt im Rahmen des FIFA-Beobachterprogramms derzeit in den USA, um aus erster Hand Einblicke in die Abläufe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu gewinnen.

„Heute ist es noch genau ein Jahr bis zum Anpfiff der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis. „In genau zwölf Monaten werden alle Augen auf Brasilien und die bislang grösste Frauen-WM gerichtet sein.“

„64 Spiele an acht Spielorten stehen auf dem Programm. In acht Stadien wird hochklassiger Frauenfussball zu sehen sein“, erklärte Aline Pellegrino, Direktorin für Nachhaltigkeit und Interessengruppen von FIFA27.

„Die WM verspricht hochklassigen Sport, wird den Frauenfussball im Land weiter fördern und in ganz Südamerika ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Der Frauenfussball ist längst keine Nische mehr, sondern eine weltweite Bewegung.“

Marta, brasilianische Legende und Rekordtorschützin beim wichtigsten Frauenwettbewerb der FIFA, brachte ihre Begeisterung in einer Videobotschaft zum Ausdruck und schwärmte dabei davon, was das Heimturnier für die nächste Generation von Spielerinnen und Fans bedeuten könnte.

„Es gibt nichts Schöneres, als wenn man das Stadion betritt und die Hymne erklingt“, betonte sie.

„Davon haben wir schon immer geträumt: Frauenfussball in Brasilien mit vollen Stadien. Ich hoffe, dass diese Unterstützung anhält und das brasilianische Volk uns auf diesem Weg begleitet.“

Auch andere aktuelle und ehemalige Spielerinnen sind überzeugt, dass das Turnier in ganz Brasilien und darüber hinaus neue Generationen begeistern wird, allen voran die ehemaligen brasilianischen Nationalspielerinnen Formiga und Cristiane, die ebenfalls an der Medienveranstaltung in Miami teilnahmen.

„Dies wird für Brasilien und den Frauenfussball ein besonderer Moment“, sagte Formiga.

„Wir wissen, wie viel das für die nächste Generation bedeutet.“

„Von einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien haben die Spielerinnen schon seit vielen Jahren geträumt“, so Cristiane.

„Die WM bietet die Chance, Begeisterung zu wecken und den Frauenfussball in unserem Land richtig zu verankern.“

Auch der brasilianische Sportminister Paulo Henrique Cordeiro verwies auf die Bedeutung des Turniers.

„Für Brasilien ist dies eine Ehre und eine einmalige Gelegenheit, den Frauenfussball im ganzen Land zu stärken“, erklärte er.

„Wir werden alles daransetzen, damit dieses Turnier ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.“

2027 feiert die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ ihre Südamerika-Premiere. 14 Teams, darunter Brasilien, sind bereits für das Turnier qualifiziert. Die restlichen Startplätze werden in den laufenden Qualifikationswettbewerben vergeben. Die Endrundenauslosung, bei der die Gruppen bestimmt werden, findet gegen Ende dieses Jahres statt.

Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ werden in den acht Spielorten rund 6.000 ehrenamtliche Helfer rekrutiert. Die Bewerbungsphase beginnt noch in diesem Jahr; entsprechende Ankündigungen werden zu gegebener Zeit über die offiziellen FIFA-Kanäle veröffentlicht.

Informationen zu Tickets werden demnächst auf FIFA.com/tickets veröffentlicht.