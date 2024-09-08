من مهمّشات إلى بطلات: لاعبات كرة القدم الغانية يشهدن تحولاً جذرياً في مكانتهن

تشارك غانا في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™ للمرة السابعة على التوالي

لقد لعبت المشاركة في البطولات الدولية دوراً محورياً في تطوير كرة القدم النسائية في غانا

كما كان الدعم المقدم من الاتحاد الغاني لكرة القدم و FIFA أساسياً أيضاً

أمضى يوسف باسيجي أكثر من 20 عاماً كمدرب لكرة القدم النسائية في غانا، وشهد بنفسه كيف تغيرت المواقف نحو الأفضل خلال تلك الفترة. عندما تولّى هذا المنصب، كانت فكرة لعب الفتاة أو المرأة لكرة القدم محلّ استهجان. واليوم، تحظى اللاعبات بإعجاب الجميع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقد صرّح لـ Inside FIFA خلال جلسة تدريبية أثناء كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™ "لقد كان هناك اعتقاد خاطئ حول لعب السيدات لكرة القدم في غانا." "كانوا يرون أن [المرأة] مقصورة على أعمال المنزل وأن زواجها هو غايتها المنشودة. كانوا يعتقدون أن [الفتيات] اللاتي يمارسن كرة القدم يصبحن أكثر "رجولة" ومظهرهن أقرب إلى الأولاد، ولذا كان الآباء يرفضون أن تلعب بناتهم كرة القدم. "اليوم، يتسابق الآباء والأمهات لشراء الزي الرياضي لبناتهم ليمارسن اللعبة. يسعى كل مجتمع إلى رؤية فتياته يمارسن كرة القدم، لا سيما في صفوف المنتخب الوطني. تحتفي المجتمعات بلاعبيها لما قدموه من إنجازات تدعو للفخر، ولتمثيلهم غانا... فهم الآن أبطال في مجتمعاتهم."

وصرّح أن البث التلفزيوني للبطولات الدولية للسيدات مثل كأس العالم للسيدات ™FIFA و كأس العالم للسيدات تحت ٢٠ سنة ™FIFA كان عاملاً حاسماً في تغيير المواقف. "بمجرد أن تمكن الناس من مشاهدة بناتهم يلعبن كرة القدم على شاشات التلفاز، تغير كل شيء. ومع ازدياد شعبية كرة القدم النسائية، تم إدراجها ضمن مناهج المدارس." وصرّح باسيجي إن الدعم الذي قدمه كل من الاتحاد الغاني لكرة القدم و FIFA قد أضاف المزيد من الزخم. قدّم الاتحاد الغاني لكرة القدم دفعة قوية في عام 2012 عندما أطلق دوري السيدات الممتاز الذي يضم الآن 20 نادياً، مقارنة بـ 12 نادياً في البداية، مقسماً إلى مجموعتين. "لقد أحدث أثراً بالغاً، ونتيجة لذلك، تمكنا من تطوير العديد من اللاعبات الموهوبات." "يُحقق اتحاد الكرة الحالي تقدماً ملحوظاً في دعم كرة القدم النسائية. لدينا تغطية [تلفزيونية]، لذا يمكنك مشاهدة مبارياتنا على الهواء مباشرة، كما يزودوننا بكمية كبيرة من المعدات، ولدينا رعاة، كما تغطي وسائل الإعلام مبارياتنا مباشرة وقد ساهم ذلك في زيادة شعبيتنا وهو أمر جيد جداً بالنسبة لنا."

قال إن الاتحاد الغاني لكرة القدم قد مول أيضاً رحلات إلى أوروبا، سواء للمنتخبات الوطنية للسيدات أو للمدربين، حيث قضى باسيجي نفسه بعض الوقت في نادي هوفنهايم الألماني. "لقد تعرفت على فلسفتهم في التدريب وطريقة لعب جميع الفرق بالأسلوب ذاته، بدءاً من الفئة العمرية تحت 15 سنة وحتى الفريق الأول، مما يجعل الانتقال إلى الفئة العمرية التالية أمراً سهلاً للغاية. هذا شيء قام بتطبيقه بنفسه مع منتخب غانا. "هذا بالضبط ما تفعله غانا الآن، مما يسهل عمل الفريق الأول لأننا نعلم أننا سنعمل بالأسلوب ذاته." قدّم FIFA الدعم من خلال برنامج FIFA Forward، والذي مول تركيب أضواء كاشفة جديدة وتحسينات أخرى في المركز التدريبي الوطني للاتحاد الغاني لكرة القدم في برمبرام، مما يسهل تنظيم الحصص التدريبية حيث لم تعد الملاعب مكتظة.

كما ساهم برنامج FIFA Forward أيضاً في صيانة ملاعب عشبية طبيعية في 80 موقعاً بغانا، استفادت منها أندية الدوري الممتاز للسيدات والأندية النسائية الإقليمية، وشمل الدعم شراء كرات قدم لتطوير كرة القدم للشباب على المستوى الإقليمي. وقد ساهم المشروع الأخير في دعم الفرق النسائية الإقليمية التي بدأت العديد من لاعبات المنتخب الوطني تحت 20 عاماً مسيرتهن فيها.