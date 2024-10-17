الفوز الأول في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA يُظهر مدى تطور كرة القدم النسائية في الإكوادور

الإكوادور تشارك في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها

يقول المدرب إدواردو موسكوسو إن المشاركة في كأس العالم في جمهورية الدومينيكان بداية مسيرة طويلة وليست نهاية الطريق

يدعم FIFA استراتيجية كرة القدم النسائية في الإكوادور بمشاريع مستهدفة

تأهلت الإكوادور لبطولتين فقط من بطولات FIFA للسيدات طوال تاريخها. قبل تسع سنوات، شاركت في كأس العالم للسيدات FIFA كندا 2015™. والآن، بعد مرور 10 سنوات تقريباً، ينافسون في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™. هناك شخصية رئيسية واحدة كانت حاضرة في كلتا البطولتين: إدواردو موسكوسو. في ذلك الوقت، كان مدرب اللياقة البدنية للفريق الذي كانت تقوده فانيسا أراوز. أما الآن، فهو المدير الفني للمنتخب الذي يريد أن يضع الأسس للمستقبل في نفس الوقت الذي يُظهر فيه لبقية العالم ما يستطيعون تحقيقه في كأس العالم. ”إن التواجد في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في جمهورية الدومينيكان مهم جداً للعبة السيدات في الإكوادور، والتي تزداد شعبيتها يوماً بعد يوم على جميع مستويات"، قال موسكوسو في حديث مع موقع Inside FIFA، قبل أن يسارع إلى إبعاد الأنظار عنه وعن فريقه.

“لقد لاحظنا أن بنية كرة القدم النسائية تتحسن طوال الوقت. هناك مرافق أفضل، وطاقم تدريبي أفضل، كما أن هناك المزيد والمزيد من الفتيات اللاتي بدأن اللعب في سن مبكرة جداً. ويعود هذا الارتفاع في شعبية اللعبة النسائية إلى التأهل التاريخي لمنتخب السيدات تحت 17 سنة“. ”لقد أصبحت القاعدة الشعبية في البلاد أقوى وأقوى: هناك الكثير من أكاديميات كرة القدم والعديد من الأندية النسائية الملتزمة بالعملية التي تتضمن تدريب الفتيات وتدريبهن. لهذا السبب كان الأمر مثيرًا للغاية بالنسبة لنا عندما تأهلنا، لأننا بذلك نمهد الطريق للاعبات الجديدات“. من المؤكد أن FIFA لعب دوره في تحول الإكوادور من خلال دعم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بنقل المعرفة والبنية التحتية. على سبيل المثال، استفاد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم في السنوات الأخيرة من مختلف برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية، مثل ترخيص الأندية، وتطوير الدوري، وحملة كرة القدم النسائية، ومنح التدريب، وتدريب المدربين. في الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج Football For Schools في فبراير 2023.

تشمل هذه البرامج دعم تنظيم فعاليات كرة القدم للأطفال التي تقام في جميع أنحاء البلاد، مثل بطولات الأطفال والشباب من مختلف الفئات العمرية، وتهيئة الظروف المختلفة للمساعدة في نمو سمعة الدوري الإكوادوري الممتاز. ”يساعدنا FIFA على ضمان إمكانية لعب كرة القدم في كل مكان في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع المستويات: الفعاليات، وبطولات التطوير، والدورات التدريبية للمدربين، والدورات التدريبية الفنية لكرة القدم النسائية. لقد ساعدنا ذلك على التحسن بشكل كبير في جميع المجالات"، يوضح موسكوسو الذي يعمل مع FIFA منذ ما يقرب من 16 عاماً. يستثمر الاتحاد حالياً مبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي الذي حصل عليه من برنامج FIFA Forward في مركزه الفني في مقاطعة غواياس لفئتي الرجال والسيدات في الفئات العمرية للرجال والسيدات. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، وشملت بناء ملعبين من العشب الطبيعي، وغرفتين لتغيير ملابس الفرق، بالإضافة إلى غرفة للحكام، ومدرجات وتحسينات إضافية أخرى. تم تنفيذ بعض برامج تطوير كرة القدم النسائية في يوليو الماضي.

تشمل المرحلة الثانية من المشروع تشييد القسم الشمالي من مبنى الإقامة، وقاعة محاضرات، ومكاتب فنية وإدارية ومكاتب، وغرفة طبية، وصالة رياضية، وغرف إضافية لتغيير الملابس، ومراحيض، ومطبخ، ومقصف، بالإضافة إلى معدات جديدة لضمان أن تكون المرافق على أحدث طراز. يوضح موسكوسو، الذي عمل مدرباً للياقة البدنية للإكوادور في بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة (2011 و2015) وكأس العالم تحت 20 سنة (2017)، أهمية المرافق والبنية التحتية الجديدة وتأثيرها على الفرق. ”لقد لعبت كل هذه المرافق والبنية التحتية الجديدة دوراً كبيراً في تأهلنا إلى كأس العالم في جمهورية الدومينيكان، ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم عرض جيد والمنافسة. إن لعب كرة القدم هو ما يساعد الفتيات على المشاركة في الحصص التدريبية أو اللعب في البطولات. إنه يحفزهن"، قال مدرب الإكوادور، الذي فاز فريقه على أصحاب الأرض 2-0 في مباراته الافتتاحية للبطولة.