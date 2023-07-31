الاستثمار يدفع زخم كرة القدم للسيدات عبر المحيط الهادئ

يُسلط المستوى المتزايد من المنافسة الضوء على التصفيات الأوليمبية للسيدات في أوقيانوسيا

ساعدت كأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا ونيوزيلندا 2023 على تعزيز الاهتمام والوعي في المنطقة

استثمار كبير في تطوير البنية التحتية والأداء العالي لتعزيز دول أوقيانوسيا

كان الهدف الرئيسي لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا هو خلق إرث طويل الأمد لكل من الدولتين المضيفتين، وكذلك المنطقة على نطاق أوسع. وقد تم عرض دليل ملموس على الأهمية الجديدة لكرة القدم للسيدات في أوقيانوسيا خلال الأسبوعين الماضيين في ساموا. فللمرة الأولى، شاركت ثماني دول في التصفيات الأولمبية للسيدات في أوقيانوسيا - وهي زيادة ملحوظة عن الرقم القياسي السابق الذي بلغ ثلاث دول فقط. وقد كانت المرة الوحيدة التي شاركت فيها أكثر من ثلاث دول عندما تضاعف العدد للمشاركة في كأس أمم أوقيانوسيا للسيدات.

وكان هناك أيضاً نمو واضح في هذا المجال. حيث فازت نيوزيلندا باللقب في نهاية التصفيات، وحصلت على بطاقة التأهل إلى باريس 2024. لكن النتائج أحادية الجانب كانت نادرة وحقّقت مجموعة من الدول أرقاماً قياسية جديدة في منافسة رفيعة المستوى للسيدات في أوقيانوسيا. فقد تفوّق كل من جزر سليمان وفيجي على أبطال ألعاب المحيط الهادئ بابوا نيوغينيا بالوصول إلى نصف النهائي، بينما حققت الدول البولينيزية تونجا وساموا انتصارات مفاجئة. بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون المباراة في الملعب أو عبر الإنترنت، كان مشهد ريبيكا ستوت وهي تقود فريق Football Ferns خارج النفق في ظهورها رقم 100، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تشخيصها وتعافيها من سرطان الغدد الليمفاوية في هودجكين، بمثابة لحظة خاصة. وينبغي أن ينعكس عزاء جزر سليمان عندما يتم إصدار النسخة الأولى من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لعام 2024 في 15 مارس/آذار. وتضمنت رحلتهم إلى النهائي، التي تحتل المركز 109 حالياً، التعادل مع بابوا غينيا الجديدة المصنفة 56 والفوز على ساموا المصنفة 95.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور ساموا 02:54

وقالت كبيرة مسؤولي كرة القدم للسيدات لدى FIFA واللاعبة السابقة لمنتخب ساموا ساراي باريمان "لقد رأينا الكثير من الأمثلة الساطعة حول كيفية تغيير كأس العالم للسيدات FIFA لحياة الكثير من الناس في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن من الواضح أن التأثير امتد إلى ما هو أبعد من الدولتين المضيفتين ليشمل منطقة أوقيانوسيا بوسعها." وأضافت "مع استضافة هذه التصفيات في ساموا، من الواضح أن لدي ارتباطاً أكبر، ولكن في جميع المجالات، من دواعي سروري أن أرى هذا العدد الكبير من المباريات التنافسية وهذا التحسّن في جودة كرة القدم. إنها شهادة على العمل الشاق الذي يقوم به اتحاد أوقيانوسيا والاتحادات الوطنية الأعضاء." وختمت باريمان "تلعب المسابقات الكبرى دوراً حاسماً في نمو كرة القدم للسيدات. في العام الماضي شهدنا اقتراب بابوا نيو غينيا من التأهل لكأس العالم للسيدات FIFA."

يعكس مستوى المنافسة عبر الاتحاد القاري الالتزام بالتطوّر لدى كل من FIFA والاتحادات الأعضاء المعنية. فقد قدّم FIFA ما مجموعه 77 برنامجاً لدول أوقيانوسيا منذ إطلاق برامج تنمية السيدات لأول مرة في المنطقة. الجدير بالذكر أن FIFA أطلق برنامجاً تجريبياً لمساعدة المنتخبات الوطنية في منطقة المحيط الهادئ من أجل الاستعداد لكأس أمم أوقيانوسيا للسيدات 2022 وتحوّل إلى برنامج كامل يدعم مجموعة من الدول المحددّة للاستعداد لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA. وكما كان الأمر في أستراليا ونيوزيلندا 2023 عندما حققّت العديد من الدول مستويات عالية جديدة، فقد ظهرت الفائدة الملموسة للبرنامج مرة أخرى في ساموا هذا الشهر. تتمتع الدولة المضيفة ساموا بفترة كبيرة من النمو مؤخراً حيث تم الإعلان هذا الشهر عن تعيين المديرة الخبيرة رونا لي جالوماليمانا كمديرة تنفيذية جديدة لاتحاد ساموا لكرة القدم، وهي إحدى السيدات القلائل اللاتي يقُدن اتحاداً كروياً في المنطقة.

وكشف رئيس اتحاد ساموا لكرة القدم سام بيتاييا أن FIFA استثمر أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي في البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية. وقد سمح هذا الاستثمار لاتحاد ساموا لكرة القدم باستضافة العديد من بطولات اتحاد أوقيانوسيا خلال العام المقبل. وسيكون آبيا بارك هو المقر الإداري الرئيسي لاتحاد ساموا لكرة القدم في حين سيتم تطوير منشأة توانايماتو الحالية لتصبح مركزاً عالي للأداء. وكجزء من برنامج FIFA 3.0، سيتم تطوير الأكاديمية بحيث تضم صالة ألعاب رياضية وملاعب تدريب وأماكن إقامة للاعبين وعلوم الرياضة ومكافحة المنشطات.

وقال بيتاييا: "لقد منحنا FIFA، من خلال مساعدته للبنية التحتية، منصة يُمكن لاتحادنا من خلالها تحدي لعبة الرجبي. يتعلق الأمر بإعطاء الفرص للأطفال. [كرة القدم هي] برنامج الفئات العمرية الأكثر تمويلاً والأكثر شعبية في البلاد. ولكن عندما ينتقلون من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية، فإننا نميل إلى خسارة الكثير من لاعبي كرة القدم بسبب لعبة الرجبي." وأضاف "لدينا أنظمة قائمة سنقوم من خلالها بمحاولة التمسك بلاعبينا، حتى يعرفوا أن هناك شيئاً ما لهم عندما يغادرون المدرسة الابتدائية. لذا فإن الأمر يتعلق ببناء برامج يُمكننا الحفاظ عليها. وفي غضون خمس إلى عشر سنوات، يُمكن أن يتغير هذا المشهد." ويُصر رافينيش كومار، المدير الفني لاتحاد ساموا لكرة القدم، على أن النجاح الذي حققته بطولة أستراليا ونيوزيلندا 2023 قد أدّى إلى زيادة الاهتمام بكرة القدم في جميع أنحاء ساموا حيث قال "أعتقد أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA كان لها تأثير كبير على الشباب والفتيات الصغيرات أيضاً." وأضاف "كان لدينا برامج العطلات الخاصة بنا في ديسمبر/كانون الأول... وكان بإمكاننا أن نرى بوضوح أن هناك صلة بين بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي أقيمت في أوقيانوسيا والاهتمام الذي تولّده لدى أطفالنا المحليين. والآن دعمت التصفيات الأولمبية هذا الاهتمام، خاصة لدى الفتيات فقد رأينا الكثير منهن يأتين لمشاهدة التصفيات الأولمبية."