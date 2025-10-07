جزر سليمان تحقق إنجازات جديدة بدعم من FIFA

حققت كرة القدم النسائية في جزر سليمان إنجازاتٍ عديدة في السنوات الأخيرة

تُوّج هذا البلد الميلانيزي مؤخرًا بطلًا لأوقيانوسيا لأول مرة

دعمت العديد من برامج FIFA هذا النمو من مجتمعات الصيد الصغيرة في الجزر الخارجية إلى شوارع القرى الوعرة في جزيرة غوادالكانال الرئيسية، تُعدّ كرة القدم جزءًا لا يتجزأ من ثقافة جزر سليمان. قال دونالد ماراهاري، رئيس اتحاد جزر سليمان لكرة القدم: "في جزر سليمان، كرة القدم هي الرياضة الأولى والثانية والثالثة - أفضل وصف لها هو أنها تُشبه البرازيل". في الواقع، لُقبت جزر سليمان سابقًا بـ"البرازيل في المحيط الهادئ" نظرًا لأسلوب لعبها المُبهرج، حتى أن المنتخب الوطني اعتمد القمصان الصفراء والشورتات الزرقاء الشهيرة للبرازيل. يستمر شغف الأمة بالكرة المستديرة بجميع أشكاله، حيث تأهلت جزر سليمان إلى عدة بطولات لكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™، كما أنها تفخر برقم قياسي في الفوز بسبعة ألقاب في كأس الأمم الأوقيانوسية لكرة الصالات ضمن خزائنها. مع ذلك، ظلت كرة القدم النسائية، حتى وقت قريب، جزءًا مفقودًا من الصورة، إلا أن اتحاد جزر سليمان لكرة القدم يسعى جاهدًا إلى تعزيزها.

شهدت السنوات الأخيرة درجات متفاوتة من النجاح على مستوى النوادي وعلى الصعيد الدولي، لكن قائمة الإنجازات بلغت ذروتها في يوليو/تموز بانتصارٍ مذهل في كأس أمم أوقيانوسيا للسيدات. كان هذا نجاحًا تم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء الأرخبيل، ويشير إلى أن كرة القدم النسائية على أهبة الاستعداد لاتخاذ الخطوة التالية. كان الفوز القاري في يوليو/تموز أحدث إنجاز بارز للعبة محلية كانت تتطور بثبات. بدأ نمط النمو الأخير عندما تم تأسيس أول دوري وطني لكرة القدم النسائية في جزر سليمان في عام 2020، والذي نما لاحقًا من ثمانية إلى 10 فرق. رحبت جزر سليمان بالدول الإقليمية في دورة ألعاب المحيط الهادئ في عام 2023، حيث شاركت بفرق وطنية للرجال والسيدات، بينما استضافت الدولة الأوقيانوسية في عام 2024 وشاركت في النسخة الأولى من كأس أمم أوقيانوسيا لكرة الصالات للسيدات. كما استضافت أيضًا النسخة الثانية من دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات في نفس العام، بعد أن حققت المركز الثاني لأول مرة على الإطلاق في بطولة التصفيات الأوليمبية للسيدات في أوقيانوسيا قبل بضعة أشهر.

لكن هذا العام، شهد الفوز بالجائزة الكبرى. فازت جزر سليمان باللقب القاري لأول مرة بفوزها على بابوا غينيا الجديدة، حاملة اللقب والمنافسة الدائمة على اللقب، في المباراة النهائية. وكانت مكافأة الفريق ارتفاعًا جديدًا في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات (المركز 73، بزيادة 13 مركزًا).

لعلّ أعظم إنجاز حققه اللاعبون هو استقبالهم الحار من الجمهور لدى عودتهم إلى هونيارا. قال موسى تواتا، المدرب المؤقت والمدير الفني لاتحاد جزر سليمان لكرة القدم: "تجمع مئات الأشخاص في المطار للترحيب بالفريق عند عودته إلى الوطن قبل أن يشق موكب النصر طريقه عبر العاصمة". وأضاف: "استقبلت الفتيات الصغيرات الملهمات بحفاوة بالغة أبطالهن. كانت لحظة احتفال وفرح". "اتحدت البلاد بأكملها خلف هذا الفوز، حيث غمرت رسائل التهنئة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت العائلات والمشجعون عن فخرهم وفرحهم".

ساهمت ثلاثة برامج رئيسية لـ FIFA في النمو السريع لكرة القدم النسائية في جزر سليمان: خطة الإغاثة من كوفيد-19، وبرنامج FIFA Forward، وبرنامج تطوير كرة القدم النسائية. في نوفمبر 2024، أطلق FIFA رسميًا برنامج Football For Schools (F4S)، حيث درّب معلمين من 15 مدرسة خلال ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام. يُكمّل برنامج F4S برنامج SIFF "Iumi Play" المتوفر في جميع المقاطعات التسع في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف تواتا: "كان دعم FIFA حيويًا في نمو وتطوير كرة القدم النسائية في جزر سليمان". "يعتمد FIFA بشكل كبير على استثماراته لدفع البرامج وخلق فرص لم تكن ممكنة لولا ذلك. ومن خلال تمويل FIFA Forward، تمكن اتحاد جزر سليمان لكرة القدم (SIFF) من إنشاء مسابقات رئيسية والحفاظ عليها مثل الدوري الممتاز للسيدات ودوري الشباب لكل من الأندية والمدارس. وقد وفرت هذه المسابقات منصة متسقة للفتيات والنساء للعب في مستويات أعلى، مما وضع أسس التنمية طويلة الأجل. امتد دعم FIFA ليشمل ورش عمل بناء القدرات، لا سيما في مجالات التحكيم والتدريب وإدارة كرة القدم. وقد شهد هذا النهج الشامل تزايدًا في تولي النساء أدوارًا قيادية وفنية في مختلف مجالات اللعبة، ليس فقط كلاعبات، بل أيضًا كحكمات ومدربات وإداريات. ويعزز هذا الدعم الشامل منظومة كرة القدم النسائية بأكملها، من القاعدة إلى النخبة.