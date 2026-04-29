منتخب أفغانستان الموحد للسيدات يواصل رحلته التاريخية ضد جزر كوك

يواجه منتخب أفغانستان الموحد للسيدات، المدعوم من FIFA، منتخب أوقيانوسيا في أوكلاند، نيوزيلندا، يومي 4 و8 يونيو

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي في مايو 2025، وقد اختارت المدربة بولين هاميل 23 لاعبة لخوض مباراتين

شارك منتخب أفغانستان الموحد للسيدات في سلسلة FIFA Unites للسيدات 2025™ وحقق فوزًا على ليبيا بعد سبعة أشهر من هذا الفوز التاريخي على ليبيا خلال سلسلة FIFA Unites للسيدات 2025™، يواصل منتخب أفغانستان الموحد للسيدات مسيرته الملهمة بمباراتين ضد جزر كوك مطلع يونيو. ستقام المباراتان في أوكلاند، نيوزيلندا، يومي 4 و8 يونيو. وستكون هاتان المباراتان بمثابة انطلاقة للمعسكر التدريبي الأول للفريق المدعوم من FIFA منذ موافقة مجلس FIFA في أواخر أبريل على تعديل لوائح الحوكمة، الذي يمهد الطريق أمام اللاعبات الأفغانيات لتمثيل بلادهن في المباريات الدولية الرسمية ومسابقات FIFA مستقبلًا. ولن تُعتبر مباريات يونيو مباريات دولية رسمية. وقالت بولين هاميل، مدربة منتخب أفغانستان الموحد للسيدات: "في كل مرة يخوض فيها فريقنا مباراة، يكتسبن خبرة قيّمة. تساعد هذه المباريات اللاعبات على زيادة إلمامهن بمستوى المباريات، واكتساب المزيد من الخبرة في فهم متطلبات اللعب على المستوى الدولي، واختبار قدراتهن في مباراتين ضد جزر كوك في نهاية معسكرنا التدريبي".

وأضافت حارسة المرمى مونتا مصلح: "هدفنا بناء فريق أقوى من أي وقت مضى. لطالما حلمت منذ صغري برؤية منتخب أفغانستان الموحد للسيدات قويًا، والآن نشعر أننا نقترب أكثر من تحقيق هذا الحلم". وقد حقق برنامج "اتحاد سيدات أفغانستان" تقدمًا هائلًا منذ تأسيسه في مايو 2025، عقب موافقة مجلس FIFA على استراتيجية FIFA للعمل من أجل كرة القدم النسائية الأفغانية، والتي سعت إلى توفير فرص لعب آمنة ومنظمة وعالية المستوى للسيدات الأفغانيات المقيمات خارج البلاد. ومن خلال العديد من معسكرات اكتشاف المواهب في قارات متعددة، أسست هاميل ومجموعة من الخبراء المدعومين من FIFA قاعدة تنافسية عالية الأداء، مع الحرص في الوقت نفسه على سلامة اللاعبات البدنية والنفسية والمهنية من خلال التدريب والدعم الشاملين.

بمرور الوقت، برز فريقٌ متماسك. في أكتوبر ونوفمبر 2025، خاض منتخب أفغانستان الموحد للسيدات أولى مبارياته في بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025 في برشيد، المغرب. بعد خسارته أمام تشاد وتونس في أول مباراتين، حصد المركز الثالث وفوزه الأول في البطولة بفوزٍ ساحقٍ بنتيجة 7-0 على ليبيا. وقال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، الذي حضر مباراة تونس، للاعبات إن بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025 تمثل "بداية قصةٍ رائعةٍ تكتبنها لأنفسكن، ولعائلاتكن، وللكثير من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم".

ستستمر هذه القصة الملهمة في نيوزيلندا، حيث ستُقام مباريات في جزر كوك، مع وعود بفرص تنافسية رسمية في الأفق. أقامت هاميل معسكرات إقليمية في المملكة المتحدة وأستراليا في فبراير وأبريل على التوالي، وأعلنت عن قائمة تضم 23 لاعبة للمعسكر التدريبي في نيوزيلندا ومباريات جزر كوك. يضم الفريق 21 لاعبة تم استدعاؤهن من بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات، بالإضافة إلى لاعبتين جديدتين، مما يشير إلى استمرار نمو قاعدة اللاعبات المحتملات. وقد تواصلت هاميل وفريقها مع أكثر من 110 لاعبات منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.

إحدى اللاعبتين اللتين تشاركان لأول مرة هي طاهرة محمدي، مهاجمة تلعب لنادي برونزويك يوفنتوس في ملبورن، أستراليا، وقد أبهرت الجميع في معسكر أبريل. وقالت: "إنه لشرف عظيم ولحظة فخر لي أن يتم اختياري هذه المرة، وأنا متحمسة للتعلم والعمل الجاد والمساهمة في الفريق وتمثيل بلدي دوليًا". وأضافت: "كانت بيئة التدريب عالية المستوى صعبة، لكنها علمتني الانضباط والتركيز والقوة الذهنية. لقد دفعتني للخروج من منطقة الراحة وساعدتني على التطور يوميًا". وأوضحت هاميل أن المعسكرات الإقليمية هذا العام "كانت وسيلة رائعة لنا لنرى بأنفسنا مدى تطور اللاعبات". وأضافت المدربة: "لقد وفرت هذه المعسكرات منصةً للاعبين لإظهار تقدمهم. ويركز هذا المشروع على تنمية اللاعبين تنميةً شاملة. فإلى جانب تحسين أدائهم كلاعبين، فإنهم ينمون كأفراد. أصبحوا أكثر مسؤولية في تصرفاتهم، ويشجعون بعضهم بعضًا، واكتسبوا ثقةً أكبر بأنفسهم. ويُعدّ هذا من أبرز نجاحات هذا المشروع، حيث ندعم ونتابع جهودهم المبذولة للتحسن يومًا بعد يوم".

ثلاث عشرة لاعبة من أصل ثلاث وعشرين في تشكيلة هاميل مقيمات في أستراليا، بمن فيهن مصلح ومحمدي. أما الباقيات فيقمن في أوروبا، خمس منهن من إنجلترا، واثنتان من إيطاليا، واثنتان من البرتغال، وواحدة من ألمانيا. ورغم توزعهن الجغرافي، تتشارك لاعبات منتخب أفغانستان الموحد للسيدات تراثًا وخلفية مشتركة، وقصصًا متشابهة عن النزوح والصمود، وتفانيًا كبيرًا لكرة القدم، ما ساعدهن على تجاوز الظروف الصعبة والوصول إلى دائرة الضوء الرياضي. وقالت مصلح: "بالنسبة لي، كانت تجربة رائعة لأننا لعبنا جميعًا معًا على أرض الملعب حتى قبل أن نعرف بعضنا جيدًا في البداية. إن خوض هذه التجربة معًا يُعزز روابطنا، ويجعلنا نمثل فريقنا بمزيد من الوحدة والقوة. أما بالنسبة للاعبتين الجديدتين، فأعتقد أن هذا يُظهر أن العمل الجاد يُؤتي ثماره دائمًا. كما يُظهر مدى تنافسية الاختيار، وأن مكان أي لاعبة ليس مضمونًا. فالبقاء في التشكيلة يتطلب الاستمرار في العمل الجاد وإثبات الذات على أرض الملعب".

تذوّق الفريق طعم النصر لأول مرة في المغرب، ويأمل في مواصلة ترسيخ ثقافة الفوز الشهر المقبل في أوكلاند، حيث يواصل الفريق وضع الأسس لمستقبلٍ سيشمل الآن مباريات دولية تنافسية للسيدات الأفغانيات. وقالت هاميل: "نحن في غاية السعادة لأن اللاعبات سيحظين بفرصة تمثيل أفغانستان رسميًا قريبًا. هذا كل ما طالبت به اللاعبات وحلمن به. يفتح هذا القرار آفاقًا واسعة أمام اللاعبات الحاليّات والمستقبليّات، ونحن في غاية الحماس. إنهنّ مجموعة طموحة للغاية، ولم يكن من الممكن أن تأتي هذه المعلومات في وقت أفضل بالنسبة لي، حيث نستعد للقاء مجددًا في معسكر تدريبي ومباراتين ضد جزر كوك. سنكون معًا لمدة أسبوعين - يا لها من طريقة رائعة لمواصلة العمل الجماعي، والتحسين المستمر، ومواصلة التطور، واللعب ضد فرق قوية".