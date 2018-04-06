كاكا وبوسطن: تتبع إرث البرازيل الدائم في كأس العالم FIFA

تأمل كاكا، قلب دفاع فريق بوسطن ليجاسي، أن يُحرز منتخب البرازيل لقبًا آخر في كأس العالم FIFA™ على الأراضي الأمريكية

تتحدث عن القيم التي جسدها عظماء السيليساو

كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ تلوح في الأفق بقوة بعد مرور اثنين وثلاثين عامًا على فوز البرازيل بكأس العالم FIFA الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، تعود مدينة بوسطن، ماساتشوستس، لتكون قلب هذا المهرجان الكرنفالي العالمي لكرة القدم. من شوارع وسط المدينة إلى فوكسبورو، توافد المشجعون من جميع أنحاء العالم بأعداد غفيرة. ومن بينهم لاعبة برازيلية واحدة تستشعر الأجواء بحماس خاص: أندريسا كارولين فريري غوميز فيريرا، المعروفة باسم كاكا. تشتهر بوسطن بكونها مدينة رياضية، ولكرة القدم مكانتها فيها. لقد حظيت بشعبية كبيرة هنا،" قالت اللاعبة الدولية البرازيلية، التي انضمت إلى فريق بوسطن ليجاسي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في يناير. "سيُسجل كأس العالم FIFA هذا العام في تاريخ بوسطن؛ هذا أمر لا جدال فيه. تستحق المدينة أن تستمتع بهذه اللحظة".

تُدرك المدافعة جيدًا معنى الإرث. فهو حاضر في اسم ناديها، وفي شخصيتها. ولا شك أن لقبها يُثير المقارنات مع أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي، المعروف باسم كاكا الأصلي. وقالت: "لقد كان قدوتي، ليس فقط كلاعب، بل كإنسان أيضًا. نتشارك المبادئ نفسها. إنه رجل متدين، وهذا ما أُعجب به بشدة. الاسم يعني لي الكثير". إن الفوز بكأس العالم FIFA™، هو إنجازٌ تُدركه البرازيل أكثر من غيرها، يترك بصمةً تتجاوز صافرة النهاية. رسّخ لقب السيليساو الخامس في كأس العالم FIFA 2002 في كوريا واليابان مكانتهم كأنجح دولة في تاريخ اللعبة، لكن فوزهم في الولايات المتحدة عام 1994 كان له وقعٌ خاص على قلوب الكثيرين في الولايات المتحدة وخارجها.

نهائي كأس العالم 1994 FIFA: البرازيل - إيطاليا

"كان ذلك قبل ولادتي بخمس سنوات، لذا لا أتذكره شخصيًا، لكنني سمعتُ الكثير من القصص. يحب الناس في البرازيل استعادة ذكريات تلك الحملة،" قالت كاكا قبل أن تضيف "لقد كان انتظارًا طويلًا، وكان ذلك الفوز يعني لنا الكثير. أظهر ذلك الجيل معنى المثابرة والعمل الجاد." لكن ليست كل بطولات كأس العالم تترك الانطباع نفسه. بعضها يصنع الأساطير، والبعض الآخر يحطم الأحلام. كانت كاكا في الثانية من عمرها فقط عندما رفع فريق من يحمل اسمها الكأس عام 2002، لكن قلب الدفاع المولود في برازيليا لديها الكثير من الذكريات عن التقلبات العاطفية لبطولة 2014 على أرض بلادها. على الرغم من أن مسيرة البرازيل انتهت عندما أقصتها ألمانيا في نصف النهائي بهزيمة ساحقة 71-71 في إحدى أمسيات يوليو، إلا أنها تفضل التركيز على الجوانب الإيجابية: "لقد طلينا شارعنا وزينّا كل زاوية من الحي. تعاملنا مع كل مباراة كما لو كانت الأخيرة. لن أنسى ذلك أبدًا."

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