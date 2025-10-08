انطلاق بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات يبصم عن دخول كرة القدم مرحلة جديدة

فاز فريق ووهان جيانجدا WFC بطل آسيا على فريق أوكلاند يونايتد بطل أوقيانوسيا بنتيجة 1-0 في المباراة الأولى للمسابقة الجديدة

شاهد المباراة أكثر من 32 ألف مشجع داخل الملعب، مما يجعلها الحدث الأكثر حضورًا لجماهير أندية كرة القدم النسائية في الصين

تقام البطولة كل عام، باستثناء العام الذي تُقام فيه كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™ كجزء من حملة FIFA لزيادة فرص مشاركة الأندية

خطت كرة القدم النسائية خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا مع انطلاق المباراة الأولى من النسخة الافتتاحية لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات بين نادي ووهان جيانجدا الصيني WFC، حامل لقب دوري أبطال آسيا للسيدات، ونادي أوكلاند يونايتد النيوزيلندي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات لهذا العام. شاهد المباراة أكثر من 32 ألف مشجع محلي لدعم اللاعبات في الملعب، لتسجل المباراة رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري لمباراة في كرة القدم النسائية للأندية في الصين.

شهدت المباراة التي فاز فيها الفريق المضيف 1-0 على ملعب مركز ووهان الرياضي في جمهورية الصين الشعبية، انطلاق البطولة الرائدة. وافق مجلس FIFA على تنظيم هذه البطولة في مارس الماضي، حيث تشهد البطولة مشاركة أبطال القارات الستة في مواجهات مثيرة لكتابة أسمائهم في تاريخ اللعبة كأول فريق يفوز باللقب المرموق في عصر جديد لكرة القدم النسائية الدولية للأندية.

“قال بن بيتس، مدرب فريق أوكلاند يونايتد، الذي يعتقد أن البطولة سيكون لها نفس التأثير الذي أحدثته بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™: "من الجيد أن تُضاف هذه البطولة إلى البطولات الأخرى في منافسات كرة القدم النسائية". وقالت تاليشا جرين، قائدة نادي أوكلاند يونايتد: "أعتقد أن تنظيمنا للمزيد من البطولات، وخاصة في نيوزيلندا وفي قارتنا أوقيانوسيا، والحصول على المزيد من فرص تنافس هؤلاء اللاعبات على الساحة العالمية وإظهار مهاراتهن، يساهم في تنمية صورة ومكانة كرة القدم النسوية.

وأضافت: "أعتقد أن هذا سيمنحنا فرصة جيدة للتعرف على إمكانيات الأندية في جميع أنحاء العالم". "من الملهم حقًا أن نرى أنه يمكن لجميع اللاعبات الوصول إلى المسرح الكبير، سواء كان ذلك من خلال الدوريات الاحترافية أو دوريات الهواة ومنافسة أكبر الأندية في العالم وأكبر الأسماء في كرة القدم. وهذا أمر ملهم حقًا؛ حيث تتاح لللاعبات فرصة مقابلة أبطالهن بفضل هذه البطولات. لذلك أرى أنها مسابقة رائعة وجديرة بأن يستمتع بها العالم".

تشمل الجولتان الأولى والثانية من تصفيات 2026 على نظام خروج المغلوب، حيث تأهل فريق ووهان جيانجدا اليوم إلى الدور الثاني ليسافر في ديسمبر لمواجهة بطل أفريقيا الذي لم يتحدد بعد.

“قالت وو هاي يان، اللاعبة الدولية المخضرمة في منتخب الصين ونادي ووهان جيانجدا: "أعتقد أن فرص مواجهة فريقنا لفريق أفريقي نادرة جدَّا. "فنحن لا نحظى بالكثير من هذه الفرص". "تتمتع اللاعبات الأفريقيات بصفات مميزة مقارنة بنا نحن الآسيويات، لذلك نرى أنه من المفيد اختبار قدراتنا أمام فرق قوية كهذه."

ستتأهل الفرق الفائزة من الجولة الثانية إلى المرحلة النهائية من المسابقة، التي ستقام في لندن، إنجلترا، في الفترة ما بين 28 يناير و1 فبراير 2026، لمواجهة نادي أرسنال بطل أوروبا ونادي غوثام إف سي بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية المنتظر.

ستحدد مباراتا الدور نصف النهائي الأندية التي ستتاح لها الفرصة لكتابة تاريخ كرة القدم النسائية، واستقطاب جمهور جديد للعبة السيدات وإلهام الفتيات في جميع أنحاء العالم لممارسة هذه الرياضة.

انطلاق بطولة كأس FIFA للأندية للبطلة للسيدات™ يبصم عن دخول كرة القدم إلى عصر جديد 01:18

“وأضافت 'وو' التي خاضت أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلادها وشاركت في كأس العالم للسيدات FIFA في أعوام 2015 و2019 و2023: "إنها دفعة حقيقية لتطوير كرة القدم النسائية". "في الوقت الحالي، سواء كان الأمر يتعلق بكأس العالم للسيدات FIFA أو الألعاب الأولمبية، فإن الفرق النسائية من كل بلد تحقق تقدمًا هائلاً، وهذا من شأنه أن يجعل الرياضة تصل إلى جمهور أوسع.

وأضافت "لذا، فإن فريق ووهان جيانجدا لديه الفرصة لمساعدة المزيد من الناس على فهم نمو كرة القدم في الصين ومكانة فريقنا الوطني للسيدات على الساحة العالمية. ولذلك نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لإظهار ذلك. "إن الأمر لا يتعلق فقط بالسعي للفوز باللقب، بل بإثارة اهتمام المزيد من الناس بكرة القدم النسائية والرياضة نفسها".

“وقال تشانج ويوي، مدرب فريق ووهان جيانجدا: "تتيح هذه المناسبة للاعبات كرة القدم الصينية عرض مهاراتهن على هذا المسرح الدولي. وأضاف: "في الواقع، يمكنهن تعزيز تطوير كرة القدم النسائية بشكل جيد للغاية ومساعدة الجميع على التقدم معًا".

"بالنسبة للاعبات كرة القدم الطموحات، فإن الوصول إلى مثل هذا المستوى المرموق يلهمهن للمواصلة، سواء كانوا لاعبات في فرق الشباب أو في المستويات الاحترافية، مما يمكّنهن من مطاردة أحلامهن وتحقيقها."

وتتوافق هذه البطولة، المقرر إقامتها كل عام لا تُقام فيه بطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA، مع الهدف الثامن من أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية، والذي لا ينص فقط على هدف إنشاء المزيد من المسابقات للأندية النسائية والمنتخبات الوطنية، بل أيضًا على تحقيق المساواة في المنافسة بين الفرق.

“"لقد كان من الرائع أن نرى الجهد والمستوى الكبير الذي بذله FIFA لاستضافتنا في ووهان، حيث المرافق الرائعة والفندق الجميل. وأضاف: "لذا، فإن الفضل يعود بالكامل إلى FIFA؛ فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمنحنا هذه التجربة الشاملة". "من الرائع للعديد من اللاعبات اللواتي لم تتح لهن الفرصة بعد للمشاركة في كأس العالم للسيدات FIFA، المشاركة في مسابقة مرموقة كهذه."