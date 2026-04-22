دول الكاريبي تستفيد من حملة FIFA لكرة القدم النسائية

البرنامج متاح لجميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​في FIFA أبرز أداء جامايكا وهايتي، الدولة الكاريبية الأخرى التي تشارك لأول مرة، في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، الإمكانيات الهائلة المتاحة للدول الصغيرة للتألق على أكبر المسارح الكروية. في العام الماضي، استفادت جامايكا وعدد كبير من جيرانها في منطقة الكاريبي من مهرجان شامل لكرة القدم النسائية، يهدف إلى توفير منصة للنمو على مستوى الناشئين، وذلك ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية. صُممت الحملة لتعزيز المشاركة الشعبية، وإتاحة الفرصة لتطوير المسابقات القائمة، وتحقيق أقصى استفادة منها. ساهم ذلك في تمكين اتحاد كرة القدم الكاريبي من تنظيم بطولة ضخمة للفتيات تحت 14 عامًا، بمشاركة 23 دولة، في عام 2025. ومؤخرًا، استضافت موريشيوس، الدولة الجزرية في المحيط الهندي، حدثًا أصغر حجمًا، ولكنه لا يقل أهمية، بمشاركة أربعة منتخبات مدعوة من المنطقة. كما يتعاون FIFA مع الاتحادات المحلية لتفعيل حملة كرة القدم النسائية على مستوى القاعدة الشعبية من خلال برامج مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كل دولة. ومنذ بداية عام 2025، تم تطبيق هذه الحملة في 103 دول حول العالم.