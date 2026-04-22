دول الكاريبي تستفيد من حملة FIFA لكرة القدم النسائية

تتيح حملة FIFA لكرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء تعزيز المشاركة الشعبية.
موّل FIFA العديد من الحملات، بما في ذلك فعاليات رفيعة المستوى في منطقة الكاريبي، بالإضافة إلى موريشيوس
البرنامج متاح لجميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 في FIFA أبرز أداء جامايكا وهايتي، الدولة الكاريبية الأخرى التي تشارك لأول مرة، في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، الإمكانيات الهائلة المتاحة للدول الصغيرة للتألق على أكبر المسارح الكروية. في العام الماضي، استفادت جامايكا وعدد كبير من جيرانها في منطقة الكاريبي من مهرجان شامل لكرة القدم النسائية، يهدف إلى توفير منصة للنمو على مستوى الناشئين، وذلك ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية. صُممت الحملة لتعزيز المشاركة الشعبية، وإتاحة الفرصة لتطوير المسابقات القائمة، وتحقيق أقصى استفادة منها. ساهم ذلك في تمكين اتحاد كرة القدم الكاريبي من تنظيم بطولة ضخمة للفتيات تحت 14 عامًا، بمشاركة 23 دولة، في عام 2025. ومؤخرًا، استضافت موريشيوس، الدولة الجزرية في المحيط الهندي، حدثًا أصغر حجمًا، ولكنه لا يقل أهمية، بمشاركة أربعة منتخبات مدعوة من المنطقة. كما يتعاون FIFA مع الاتحادات المحلية لتفعيل حملة كرة القدم النسائية على مستوى القاعدة الشعبية من خلال برامج مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كل دولة. ومنذ بداية عام 2025، تم تطبيق هذه الحملة في 103 دول حول العالم.
استضافت ترينيداد وتوباغو بطولة تحدي اتحاد الكاريبي لكرة القدم للفتيات تحت 14 عامًا لعام 2025، حيث ساهم FIFA بتمويل ودعم كبيرين بالتعاون مع الاتحاد الكاريبي لكرة القدم في برنامج كروي ضخم، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل للإداريين. انطلقت البطولة عام 2018، وتتناوب سنويًا بين منافسات الأولاد والبنات. وشهدت النسخة الأخيرة مشاركة جميع دول الكاريبي تقريبًا، حيث شاركت نحو 500 لاعبة كرة قدم شابة على مدار 10 أيام من المنافسات والتبادل الثقافي. وقالت كامارا ديفيد، الأمينة العامة لاتحاد الكاريبي لكرة القدم: "هذه بطولة تطويرية تُعرّف الفتيات بكرة القدم الدولية. نحن متحمسون لمساعدتهن على ترسيخ أقدامهن في عالم كرة القدم، ودعمهن في السنوات القادمة بينما يواصلن مسيرتهن في هذه الرياضة". كما شهد الحدث استضافة FIFA واتحاد الكاريبي لكرة القدم واتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم فعاليات مصاحبة، من بينها مهرجان كرة القدم للفتيات لتعريف اللاعبات الصغيرات باللعبة.
قُسّمت البطولة إلى مستويين بناءً على القدرة التنافسية، وانطلقت بفوز بورتوريكو ومارتينيك، حاملتي اللقب على التوالي. نجحت بورتوريكو في الدفاع عن لقبها بفوز ساحق 3-0 على منافستها جمهورية الدومينيكان في المباراة النهائية، لتُعادل بذلك نتيجة دور المجموعات. تُوّجت غويانا الفرنسية بلقب المستوى الثاني بعد فوزها الصعب 1-0 على دومينيكا. وتجلّت أهمية البطولة باستقبال حافل لدومينيكا، الحائزة على الميدالية الفضية، حيث جابت موكب سيارات شوارع عاصمتها روسو، قبل حفل استقبال حضره مسؤولون حكوميون. وقالت جارسمين فيدال-ماثيو، الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم في دومينيكا: "كانت البلاد بأكملها تدعم الفتيات. كان الجميع متحمسًا ويهتفون لهن مباراة تلو الأخرى. ورغم أننا لم نفز بالبطولة في النهاية، إلا أن النجاح كان واضحًا. وحدت الانتصارات البلاد وأثارت نقاشات في الشوارع والمكاتب والمنازل".
بدعم من FIFA، استضافت موريشيوس، برفقة دول المحيط الهندي الأخرى، جزر القمر ومدغشقر وريونيون وسيشيل، مهرجانًا للناشئين والناشئات تحت 15 عامًا في مجمع كوت دور الرياضي الوطني في سان بيير في ديسمبر. وعادت سيشيل إلى الساحة الكروية الدولية في عام 2022 بحدث مماثل على مستوى الكبار. وكما هو الحال في المهرجان الذي أقيم في منطقة الكاريبي، أُتيحت الفرصة للاعبين من الدول المعزولة نسبيًا لعرض مواهبهم، والتعلم من بيئة جديدة، وتنمية روح الفريق. وشمل دعم FIFA تنظيم ندوات تهدف إلى تطوير مهارات المدربين والطاقم الفني ومسؤولي الاتحادات. ركزت إحدى الجلسات على حماية الأطفال والقاصرين، بينما تناولت جلسة أخرى التطوير الفني واستراتيجيات التدريب.
يمكنكم الاطلاع هنا على المزيد من المعلومات حول برنامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية، والذي يضم 13 برنامجًا متاحًا بما في ذلك حملة كرة القدم النسائية.